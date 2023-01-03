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Футбол, волейбол, хоккей: кто еще блистал в прошедшем году

Владимир Кравчук
Опубликовано: 03.01.2023 14:50 0 65
Футбол, волейбол, хоккей: кто еще блистал в прошедшем году

Калужская область в этом году отличилась не только чемпионами, но и большой площадкой для проведения соревнований.

Так, в областном центре прошел Кубок России по спортивной гимнастике и международные соревнования по баскетболу.

Но основные победы калужане добились все-таки в командных видах спорта.

ФК «Калуга» показал лучший старт в истории

Во Второй лиге Чемпионата России в прошлом году очень успешно выступил футбольный клуб «Калуга».

В команде летом произошли большие изменения. Тренерский штаб возглавил известный российский специалист Дмитрий Хомуха, который приводил юношескую сборную России к золотым медалям на первенстве Европы.

Состав команды сильно обновился в кратчайшие сроки. Но несмотря на это, калужане показали великолепный футбол в первых турах. Болельщики оценили игру, заполняя до отказа трибуны тренировочной площадки «Спутник».

- В июне я подразумевал, что мы можем сделать какой-то качественный рывок, - отметил уже после окончания первой части сезона генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов. - За пять месяцев, на мой взгляд, мы совершили революцию в городе. Наверное, в футбольной семье России на нас мало кто ставил. Но мы доказали, что можем добиваться успехов как на поле, так и за его пределами.

Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой смог проделать большую работу с молодой калужской командой. Ведь в некоторых встречах средний возраст нашего состава составлял около 22 лет.

- Команда у нас проходила этап становления. Большое количество новых футболистов пришло. А на подготовку было всего 25 дней. Результат, который мы добились, я считаю положительным. Он позволит нам проанализировать работу и двигаться дальше в намеченном направлении, - отметил Дмитрий Хомуха.

Футбольный клуб «Калуга» смог пройти весь предварительный этап чемпионата России на одном дыхании. Лишь пару раз наша команда уступала первое место. Такого результата калужане никогда не показывали. В итоге подопечные Дмитрия Хомухи поделили первое место с белгородским «Салютом». Но впереди у клуба еще много работы.

Калужане проведут три тренировочных сбора. Дмитрий Хомуха со своим тренерским штабом смогут в спокойной обстановке поработать с молодой командой, которая в ближайшее время еще и усилится.

Обнинские волейболисты побеждают в своем турнире. 

Волейбольные победы

Успешно выступил в прошлом году волейбольный клуб «Обнинск». Мужская команда, которая сильно обновилась, идет на первом месте в Высшей лиге «Б» чемпионата России.

Наши волейболисты победили в гостях «Дагестан» и опережают клуб из Махачкалы на шесть очков.

- Основная чемпионская гонка еще впереди. Пока хорошо, что мы идем на первом месте, - сказал главный тренер волейбольного клуба «Обнинск» Сергей Киндинов. - Но впереди еще два финальных тура. Вся борьба впереди.

На мажорной ноте завершили сезон спортсмены ВК «Обнинск» в пляжном волейболе.

В Москве на Кубке России бронзовые медали престижного турнира выиграли Арина Ряжнова и Елизавета Губина.

А завершился сезон в Анапе финалом чемпионата России по пляжному волейболу.

У мужчин третье место заняли спортсмены ВК «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко.

Мария Каменева и красива, и бьет рекорды. 

Феномен Каменевой

В плавании Калужская область традиционно собирает большое количество медалей на всех крупных соревнованиях.

Но в 2022 году главным поставщиком хороших новостей стала, конечно, феноменальная Мария Каменева.

Да, спортсменка не из Калужской области, а только выступает за наш регион. Но своим примером Каменева вдохновляет сотни юных спортсменов Обнинска, где Мария тренируется.

В этом году молодая пловчиха выиграла медали чемпионата Кубка России, Спартакиады сильнейших спортсменов страны, на «Играх дружбы».

При этом в ноябре Каменева обновила сразу два рекорда нашей страны. Теперь у представительницы Калужской области лучший результат на 50-метровке на спине и 100-метровке вольным стилем.

Хоккей привлек большое внимание в Калуге.

Хоккейный бум в Калуге

— Это не Онтарио и не Квебек. Это Калуга, - такими словами начал свою заметку известный эксперт «Спорт-Экспресс» Михаил Зислиз.

В Калуге лишь несколько месяцев существует свой хоккейный клуб. Несмотря на это, наши спортсмены успешно выступают и собирают на своих матчах по 2 000 – 3 000 болельщиков.

Уже стартовали поединки второго круга, а ХК «Калуга» идет на третьем месте в Юниорской хоккейной лиге.

Конечно, для нашего города и для любой команды в первый сезон выступления в новом для себя турнире – это большой успех.

- Когда нам выделяли бюджет, у нас не было задачи показать результат. Все понимали, что мы играем только первый год. Но подсознательно я, конечно, думал об успешном выступлении. От губернатора получили задачу – собирать болельщиков на трибунах, - сказал главный тренер ХК «Калуга» Александр Кудинов. - В Калуге сейчас создана атмосфера уровня Континентальной хоккейной лиги. О нас уже заговорили на «Матч ТВ», пишут в «Спорт-Экспрессе».

Впереди у калужан борьба за медали и новые возможности в следующем сезоне.

- Хотелось бы уже в следующем году выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге. Потому что некоторые мои спортсмены не смогут играть в ЮХЛ. Им придется уезжать в другие города. Очень жаль будет потерять ребят, - отметил Александр Кудинов. - Также можно сделать студенческую команду. При этом, конечно, продолжив выступление в Юниорской хоккейной лиге.

Более 2000 калужан выбежали на марафон. 

Физкультсобытие года

Ну а в непрофессиональном и несоревновательном виде спорта мы не можем не отметить Калужский космический марафон.

Этим летом он в третий раз прошел в областной столице и собрал рекордное количество участников – 2500 человек.

Впервые в 2022-м марафон был проведен в два дня, а линейка дистанций тоже расширилась.

На этом завершаем наш обзор и надеемся, что в наступившем 2023-м наши спортсмены не раз порадуют своих больельщиков.

С Новым годом, дорогие калужане, и физкультпривет!

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 03.01.2023 14:50 0 65
Тэги: спорт футбол волейбол итоги
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