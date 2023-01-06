До революции на Рождество елку ставили только богатые калужане, а горожане победней заглядывали к ним в окна

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Перед Рождеством держали продолжительный пост, в течение которого всем должны были обязательно посещать церковные службы, исповедоваться и причащаться.

Светская жизнь замирала. Спектакли и публичные зрелища по предписанию министерства внутренних дел запрещались 24-25 декабря (по старому стилю).

Окорок с горошком

Накануне Рождества в Сочельник не ели «до звезды». В некоторых семьях сохранился древний обычай накрывать стол по сену: на стол клали сухую отаву (сено второго покоса), сверху - скатерть, ставили кутью (рис с изюмом и медом) и закуски (рыба, постные пироги и т. п). За столом собиралась вся семья.

Потом шли всей семьёй в церковь. Не брали лишь маленьких детей, потому что служба начиналась в полночь. Придя из церкви, ложились спать.

А с утра стол ломился от блюд. Считалось: чем обильнее стол, тем больше благополучие семьи в предстоящем году.

К Рождеству было принято жарить гуся. И повсюду считалось обязательным есть свинину.

На семейный обед или гостям подавали окорок (запеченный, вареный или копченый), жаркое или заливное из поросенка, жареную свинину, студень из свиных ножек или головы, свиную колбасу и т.д.

Самым распространенным блюдом для гостей был горячий отварной окорок с горошком, а в праздничном домашнем обеде – жареная свиная грудинка с картофелем.

Для приема «ряженых» готовили «десерт» - конфеты, орехи, пряники и другие сладости.



Первые рождественские открытки привозили из-за границы купцы в конце XIX века.

Заглядывали в окна

Из рождественских традиций в городе был распространен обычай «Славить Христа». Утром в Рождество дети из разных семей ходили по домам с пением рождественских песен. За это им давали пирожок или 3-5 коп.

В семья дворян, купцов и интеллигенции в сочельник зажигали ёлку. Украшали ее взрослые и до определённого часа не показывали детям. Под елку клали подарки (игрушки, книги).

Простые городские жители ёлку не ставили. Сохранились воспоминания бедных горожан, как в детстве они ходили смотреть в окна на наряженные рождественские елки, украшенные фигурными пряниками, конфетами, апельсинами и блестящими игрушками.

Без посторонних

Рождественское время было веселым. Устраивались театрализованные представления, заливались катки, ледяные горки, были катания на лошадях и прочие народные забавы.

В Дворянском собрании, в коммерческих клубах проходили общественные елки. Днём туда приводили детей, вечером организовывали балы, торжественные вечера, которые обычно открывались государственным гимном. Во время его исполнения все вставали.

Посторонних сюда не пускали, чужаки появлялись здесь только по поручительству очень уважаемого калужанина. Дворяне и офицеры приходили играть в бильярд и карты, танцевать. На ужин предпочитали запеченного угря, жареных куропаток, филе из лососины, паштеты и сыр, доставляемый из Франции.

На балах всех угощали фруктами, сладостями и сухим шампанским. Молодежь танцевала до двух часов ночи. Дамы постарше соперничали между собой, демонстрируя дорогие туалеты и драгоценности.

Модные одежды богатые калужане выписывали из Европы, чаще всего из Франции, Австрии, Голландии. Дамам из высшего круга нужно было одеваться по чуть устарелой моде: в темные платья из дорогих тканей — для повседневных визитов, в светлые — для балов и утренних приемов. И нужно было обязательно прикрываться шелковой накидкой.

На открытках были не только рисунки, но фотографии.

В гости на 15 минут

Среди дворян, купцов, зажиточных мещан, служащих был распространен обычай – хождение или разъезды с визитами. По гостям на своих или нанятых лошадях разъезжали мужчины, главным образом холостые или молодые женатые.

Пожилые, солидные отцы семейств сидели дома и вместе с хозяйкой принимали посетителей. Весь день для визитеров был празднично накрыт стол с закуской, вином и чаем.

Сидели визитеры не более 15 минут, выпивали рюмку вина или чашку чая, закусывали, обменивались с хозяевами приветствиями, пожеланиями, последними новостями и отправлялись в гости к другим. За день обычно посещали пять-шесть домов.

На праздник приходили святочники

С Рождества до Крещения шли Святки. Считалось: в святочные дни все, что пожелаешь, сбудется. А вот работать было негоже: «Зима за морозы, а мужик за праздники», «Лето для старанья, зима для гулянья». Хотя люди старшего поколения все же делали домашние дела и ухаживали за скотиной.

А с третьего святочного дня обычно все возвращались к повседневным заботам (за исключением некоторых видов деятельности). А вот молодежь на всем протяжении святок гуляла и развлекалась. Это было самое веселое время года.

Все очень любили забавы с ряжеными. Наряжались животными, цыганами, стариками и старухами, скоморохами, разбойниками. А в Калуге на протяжении святок повсюду устраивались вечера и вечеринки, балы и другие развлечения.

Открытки были матовыми и глянцевыми, тиснёнными, с золотым ободком и блёстками.

У более богатых горожан вечера и балы проводились в клубах и частных домах, где была молодежь, особенно девушки на выданье. Здесь танцевали, играли в карты, в лото, в фанты.

Иногда во время веселья появлялись «святочники» - компании ряженых. Они ходили или разъезжали по домам. Если своих лошадей не было, молодые люди, сообща, нанимали на почтовом дворе розвальни, наряжались и объезжали знакомых. Чаще всего рядились «турками», «персами», «гусарами».

Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины – в мужскую. Лица гримировали, наклеивали усы, бороды, или надевали маски. Ряженые плясали, шутили, разыгрывали сценки. Гости праздника старались узнать их. А хозяева готовили святочникам угощение (конфеты, пряники, орехи).

Прямо на лёд

Любимым развлечением молодежи в это время было и катание с гор. Многие улицы Калуги круто спускались к реке или оврагу. Катались на салазках, «кобылках» (деревянная скамеечка с железным полозом), «ледянках» (старое решето или плетеная корзина, специально подмороженная).

Усаживались по одному или по два человека. Иногда санки или кобылки сцепляли и все неслись большой ватагой с крутой горы прямо на лёд реки или в овраг.

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