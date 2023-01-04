Сломанные таксофоны, конина вместо говядины и зарплата гробами. Каким был в Калуге 1999 год – год Желтого Земляного Кролика

Недавно мы вам рассказали, что происходило в Калуге в 2011 году, который был годом Белого Металлического Кролика.

Сегодня вспомним 1999-й.

У нас сохранились старые подшивки «Калужского перекрестка», и мы посмотрели, о чём тогда писала наша газета. Стиль заметок сохраняем.

Выпускники не встретились

6 февраля не состоялась встреча выпускников городских школ. Встреча была перенесена на неопределенный срок в связи с эпидемией гриппа. А во всех школах города Калуги сейчас карантин до 15 февраля. Из-за этого не состоялось много мероприятий.

От троллейбусов страдают мост и усадьба

В аварийном состоянии находится памятник архитектуры конца XVIII века Каменный мост. В результате действия дождей и влажности идёт процесс разрушения кирпича и вымывания соединяющего раствора.

Особенно настораживает состояние северного фасада строения. Калужское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ставит вопрос о немедленном прекращении движения троллейбусов по Каменному мосту.

Ведь от постоянных сотрясений страдает и исторический памятник федерального значения – усадьба Золотаревых (Калужский краеведческий музей): отслаиваются росписи и расшатываются деревянные потолки.

Этот вопрос ставился на Коллегии Департамента культуры и искусства. Но пока никакой реакции со стороны Департамента и представителей администрации города не последовало.

1999 год, море на ул. Марата.

Долги

В Калужской области на зарплату бюджетников направляется в среднем 70 процентов доходов области. Сегодня долг перед ними составляет 52,6 млн. рублей. Задержка выплат в среднем два месяца. Двухмесячная задолженность сохраняется в области и перед пенсионерами.

Обогнали Москву

По данным статистики, к настоящему времени в Калуге трудоустроено 35 процентов безработных, тогда как в Москве нашли работу всего 28 процентов. Хоть здесь мы Москву обогнали!

Разбирали завалы после взрывов

Рано утром в понедельник отряд калужских спасателей из тридцати человек отправился в Москву, чтобы принять участие в расчистке завала взорванного дома на Каширском шоссе.

Наши местные спасатели принимали участие в работах и на первом взорванном доме, в Печатниках. Тогда там работало семнадцать человек. Только поздно вечером в субботу ребята вернулись домой...

В связи с разгулом чеченского террора и взрывами в российских городах калужские власти обратили пристальное внимание на центральный городской рынок.

Большое скопление людей между прилавками в случае взрыва может привести к значительному числу жертв. На совещании у губернатора решено было рыночную толпу как-то рассредоточить. Как именно – не уточнялось.

1999 год, ДК «Строитель».

Гроб прислали раньше времени

Согласитесь, для человека, пребывающего в полном здравии, самая неподходящая вещь в доме – это гроб. И тем не менее один из калужан на прошлой неделе стал обладателем этого невеселого предмета. Т

аким способом расплатился с ним магазин, в котором он раньше работал: в счет погашения части долга по заработной плате. Оставшаяся же сумма тянет еще на шесть гробов.

Куда же их девать в случае массового поступления? У нас уже торгуют с рук порошками, спичками... а будут еще и гробами.

Кино

23 апреля в Концертном зале областной филармонии состоялась торжественная премьера новой, снимавшейся в Калуге картины, получившей окончательное прокатное название «Ворошиловский стрелок».

А Гарик Сукачёв ловит солнце на съемках своего нового художественного фильма «Праздник». Местом для съемок выбрана небольшая деревня Серенский завод, что в Козельском районе. И выбрано оно вовсе не случайно

. Все дело в том, что из этих мест родом и жена Игоря, и его теща, хотя, как говорит он сам, географической привязки как таковой нет. Съемочной группе просто была нужна маленькая деревня, удаленная от города. Перебрав несколько вариантов, остановились именно на этом.

Забастовка водителей, 1999 год.

Надувательство на рынке

9 июля правоохранительные органы в очередной раз трясли многострадальный калужский рынок, защищая интересы его многострадальных посетителей. На этот раз объектом внимания было мясо.

По результатам проверки составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Наибольшую изобретательность по части надувательства покупателей продемонстрировал один из предпринимателей на белорусском рынке, что на улице Достоевского, который под видом говядины продавал гражданам конину.

Надо что-то испортить

В Калуге из 490 бесплатных таксофонов ежедневно выводится из строя до 60 аппаратов. Их попросту разбирают по частям: крадут телефонные трубки, номеронабиратели и даже... кабины.

Вконец обозлившись, калужские телефонисты решили уничтожить бесплатную систему связи и ввести повсеместно пластиковые чип-карты. Оказалось, впрочем, что и платные таксофоны подвергаются ограблению. Их ломают просто по привычке – надо ведь что-то испортить!

Жизнь без яиц

Из-за небывало жаркой погоды в Калуге резко возросло количество заболевших кишечной инфекцией – к примеру, дизентерией аж на 60 процентов! Врачи прогнозируют наивысший уровень заболеваний к началу осени. Для профилактики санэпидемстанция уже запретила торговлю под открытым небом мясными изделиями и скоропортящимися пирожными. Скорее всего, снова будет введен запрет на торговлю молоком и яйцами. А что за жизнь без яиц?!

1999 год. Жители пос. Железняки протестовали против строительста заправки.

ЧП на рынке

На калужском рынке произошло небольшое ЧП. Прямо у мясных рядов внезапно скончалась женщина. Сердце не выдержало. Попытки искусственно реанимировать сердце, проведенные продавцами, успехом не увенчались. А подъехавшая скорая помощь лишь констатировала смерть.

Вилонова сдали на цветмет

На калужской улице исчез бюст Михаила Вилонова, известного русского революционера. Вероятнее всего, похитители польстились на обычный цветной металл, а значит скоро бюст, скорее всего в виде лома, окажется в одном из пунктов приемки. Вандалы!

В последний месяц весны активизировалось воровство цветных и черных металлов. И если никого уже не удивляет исчезновение памятников, то массовое исчезновение канализационных чугунных люков первыми заметили руководители коммунальных служб.

По оценкам специалистов, один такой кругляш стоит 700 рублей. Бесспорно, в пункте приема лома его принимают по более низкой цене.

Руководство города оценивает сложившуюся ситуацию как критическую. Милиции поручено постоянно проверять пункты приема лома, отслеживая кочующий по городу металл.

Не хотят переселяться

Свое дальнейшее развитие на этой неделе получил конфликт между калужской Горуправой и мелкорозничными предпринимателями, торгующими с лотков на улицах города.

Суть его заключается в том, что лоточники не хотят уходить со своих мест и переселяться на территорию и под крышу недавно созданного МУП «Мини-рынок». По этому поводу у здания Горуправы во вторник они провели митинг протеста.

Пришлось пилить батарею

12 марта спасательному отряду МЧС пришлось вызволять из железного плена 10-летнего мальчишку. Ребенок игрался дома и засунул локоть между секциями отопительной батареи. Вытащить не смог - спасатели были вынуждены пилить батарею.

8 марта днем в поселке Росва случилось происшествие с 4-летним Ромой. Он заигрался на улице и провалился в канализационный люк. Ребенка успели спасти, однако ближайшие дни ему придется провести в больнице - в холодной воде он получил переохлаждение.

Ночью 9 марта милиция подобрала на улице 11-летнего мальчика, ну очень пьяного. Некоторое время малышу пришлось скоротать в опорном пункте на Кубяка в обществе бомжей и алкоголиков. Затем мама забрала его домой.

1999 год, ул. Карьерная.

Не знают иностранный язык

На селекторном совещании, которое провел 1-ый вице-премьер правительства России Вадим Густав, наша область была названа едва ли не лучшей по подготовке управленческих кадров.

Однако калужским управленцам все же не хватает существенной мелочи – знания иностранных языков. Так что ехать на стажировку за границу им вряд ли придется.

Скромный подарок

С 3 по 22 июля 100 малообеспеченных инвалидов и пенсионеров, находящихся на медико-социальном обслуживании Службы милосердия общества Красного Креста получили продовольственные наборы.

В них вошли такие продукты как гречка, пшено, рис, горох, сахарный песок, мука, растительное масло, мясные кубики, сгущенное молоко, чай, сушки, вермишель. Стоимость одного набора составляет около 200 рублей.

Два килограмма сахарного песку и пачка печенья – такой скромный подарок получил каждый из пришедших на праздничное собрание, посвященное Дню инвалида, отмечавшегося 3-го декабря.

Члены общества инвалидов, ветеранов войны и труда «Строитель» сделали закупки продуктов на пожертвованные им деньги. В роли жертвователя выступил отдел социальной защиты Московского округа г. Калуги.

1999 год. Пушкинский праздник на пл Старый Торг.

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