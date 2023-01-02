Мешок холода весной, аномальная гроза осенью и зимние сюпризы. Подводим погодные итоги 2022 года.

2022-й год начался с морозов и оттепели. В январе снег шёл каждый день, самые сильные снегопады наблюдались 5, 10, 18 января. Лишь два дня в этом месяце обошлись без снега.

К середине января высота снежного покрова в Калуге составляла 41 см, что соответствовало середине февраля, а к концу января снега было уже 48 см, что в два раза выше нормы. Всего за январь в Калуге выпало 210 % месячной нормы, такого не регистрировалось более 40 лет.

К 1 февраля по области намело от 40 до 53 см снега. Средняя месячная температура воздуха оказалась почти на один градус теплее нормы.

В феврале зима закончилась. Стояла весенняя погода. Средняя температура превысила норму почти на 5 градусов. Февраль занял четвертое место по теплу последние 20 лет. И снегом не баловал. Если в начале месяца высота снежного покрова достигала 47 см, то к концу - всего 19 см. Снег стремительно растаял.

За зиму самая низкая температура была 13 января: - 21 градус, а самая высокая - 22 февраля: + 5 градусов.

Холодный май

Весна в этом году подкачала. Март 2022 давал ещё надежду на теплую погоду. Он был солнечным и сухим, выпало всего 13 мм осадков, это 35% от месячной. По этому показателю март занял второе место за последние 50 лет, меньше осадков было только в марте 1985- го – 11 мм.

Апрель показал свой неустойчивый характер. Были и снег, и почти майское тепло, и арктический холод. В 20-х числах, наконец, потеплело. Апрельская температура в итоге оказалась на один градус ниже климатической нормы.

По осадкам апрель, видимо, отдувался за март. Их выпало в 2,5 раза выше нормы, из 30 дней 21 были дожди или снег. За последние 50 лет такого в Калуге не отмечалось.

В мае все ждали тепла, но его так и не было. Европейская часть России попала в холодный мешок, где и провела весь месяц.

23-24 мая местами даже отмечались заморозки до - 2 градусов. Были сильные ветра, самый мощный зарегистрирован 9 мая – 22 м/с. Дожди тоже заливали Калугу.

За последнюю неделю мая вылилось 115% от климатической нормы. Май стал шестым по холоду за последние 50 лет.

Лето соревновалось с жарким 2010-м

Июнь начался с погоды, которая соответствовала климатическим значениям. Но в середине месяца ночами было всего +10 градусов, шли дожди. Самый сильный пролил 12 июня, когда на нас обрушилось более половины месячного количества осадков.

Закончился июнь теплом. С 23 июня дневная температура была выше + 25 градусов. Самый жаркий день зарегистрирован 27 июня - до +31, 4 градусов. Но до рекорда июнь не дотянул, хотя средняя месячная температура превысила климатическое значение на 2 градуса. Количество осадков соответствовало норме.

В начале июля стояла жара, температура воздуха превышала норму на 5-6 градусов. Максимум зарегистрирован 4 июля: +30,5 градуса. А 11 июля областной центр накрыла небывалая гроза, штормовой ветер с порывами 22 м/с.

С 18 по 21 июля был прохладный период. Самая холодная ночь зарегистрирована 19 июля: +9 градусов. Но средняя температура месяца всё же соответствовала климатической норме. Осадков выпало 55% месячной нормы в Калуге, а вот по области были разные значения, например, в Сухиничах - 180%.

Август не отметился рекордами. С 23 по 27 августа был наиболее тёплый период. Каждый день воздух раскалялся до +30 градусов и выше. Средняя месячная температура воздуха составила почти +21,8 градуса, это на градус выше, чем в жарком 2010.

В итоге 2010 и 2022 завершились с одинаковым результатом. А самым жарким в калужской истории метеонаблюдений остался 1938 год. Дождей в августе было мало, всего 20% от климатической нормы.

Осенью были январские морозы

Сентябрь оказался даже холоднее, чем в прошлом году. Температура была на один градус ниже нормы. Минимальная температура воздуха в Калуге наблюдалась 10 сентября: + 3°С. Максимальная 3 сентября: +17,2°С. Шли дожди, их выпало почти в полтора раза выше нормы.

В середине осени, 1 октября, в Калуге прогремела гроза, а 31 октября выпал первый снег. Этот месяц оказался теплее нормы на 1,5°С, а по осадкам – превысил норму на 10%. Минимальная температура воздуха зарегистрирована 25 октября: + 3,3°С, максимальная – 1 октября +17,7°С. Бабье лето так и не наступило.

Ноябрь сначала был относительно тёплым. 12 ноября даже почти поставил рекорд по теплу, отстав от исторического максимума всего на полградуса. 14 ноября средняя суточная температура в Калуге перешла к отрицательным значениям.

20 ноября город замело снегом. Высота снежного покрова выросла до 8 см, местами по области - 14-16 см. 22 ноября посыпался ледяной дождь. Калуга превратилась в ледяное царство. Было красиво, но ходить по такому царству опасно.

А в последний день осени наступили январские холода. Но ноябрь 2022 года оказался без отклонений по температуре воздуха и с небольшим превышением по осадкам.

Максимальная температура наблюдалась 12 ноября: +10,5 градуса, минимальная - 30 ноября: - 11,3 градуса.

Год закончился аномально

Зима пришла рано. Причиной холодной аномалии стал обширный сибирский антициклон. В начале месяца температура воздуха была на 1 -1,5°С ниже нормы. 13 декабря на город обрушился сильнейший снегопад, выпало 14 миллиметров осадков - треть месячной нормы.

За первую половину декабря калужская погода на 10% перевыполнила план по осадкам. Высота снега превышала средние значения. 18 декабря был поставлен рекорд: снежный покров в городе увеличился до 33 сантиметров, побив предыдущий декабрьский рекорд, равный 23 см.

Затем началась продолжительная оттепель. Снег таял, образовался сильнейший гололёд, город стал сплошным катком. С 21 по 24 декабря лил дождь. Наконец, 26 декабря в Калуге подморозило, к вечеру усилился ветер. 27 декабря вновь пошёл снег.

В последние дни года атлантические потоки воздуха принесли неустойчивую погоду. Ночью температура опускалась до -4 градусов, днём было -до +2. Интересно, догонит ли нынешняя зима прошлую по высоте снега.

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