Калужский драмтеатр на Новый год поставил сказку с голливудским размахом

Такого ажиотажа перед Новым годом в нашем театре не припомнит никто.

Как только билеты на сказку появились в продаже, зрители штурмом брали кассы.

В первый же день весь партер расхватали, остались одни балконы.

Возмущенные калужане атаковали режиссёра Игоря КУМИЦКИЙ, жаловались и умоляли найти им заветный билетик. Режиссёру пришлось отбиваться:

- Друзья, к продаже билетов, их распространению, бронированию, установлению на них цены, прокату спектаклю я никакого отношения, к счастью, не имею. Могу сказать только одно... да, в театр стало трудно достать билет...

Разве это плохо? Это прекрасно! Были ведь времена, когда на сказках сидело по ползала (я сам много играл в сказках и знаю это), и зрителя не затащить было в театр.

В итоге выход был найден. Кумицкий предложил увеличить количество сказок. И в некоторые дни, к радости детей и взрослых, в расписании театра поставили не три, а четыре сказки, чего давно не происходило. Зато все счастливы и довольны!

- Друзья – зрители! Мы будем делать всë, чтобы вы все посмотрели нашу сказку. Это больше нужно нам. Если не будет хватать билетов, после Нового года поставим ещë дополнительные сказки.

Мы уже работаем по 4 сказки в день! Нет таких театров. Сейчас запланировано 50 сказок по 700 человек. 35 000 зрителей посетит наш театр с 23 декабря по 8 января. Знайте, что мы вас любим и ждëм! - написал в соцсетях директор калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ.

Главнейший повар королевства получился очень колоритным.

Полное перевоплощение

Сказку в этом году Игорь Кумицкий взял сложную. «Королевство кривых зеркал» не просто о приключениях в искаженном зеркальном мире, здесь заложен глубокий смысл. Бывает, что уродливое выдают за красивое, ложь за правду.

И иногда надо посмотреть на себя со стороны. Сказка о честности, смелости, дружбе и взаимовыручке.

Поставить её было нелегко. Над сказкой с конца весны работала большая команда. Это не только режиссер и 56 артистов в двух составах. Художник-постановщик Людмила Некрасова создала фантастические многослойные декорации в 3D-эффекте: замки Короля, Анидаг, башня Смерти, кухня и комната Оли. Всё крутится, трансформируется, опускаются клетки...

Есть и оживающее зеркало, которое забыло волшебное заклинание. Его сыграл сам Игорь Кумицкий.

- Я, как Эльдар Рязанов, чуть-чуть появился в сказке, - смеется режиссёр.

Проекция, спецэффекты, музыкальное сопровождение, танцевальные номера - всё на очень достойном уровне. Влад Герман написал шикарную музыку. Костюмы - вообще невероятные.

Художник Оксана Богданович придумала яркие запоминающиеся образы. Много блестящих тканей, пайеток, стразов, неона, светодиодов. Более 100 костюмов в двух составах! Много сварки каркасов, навороченные головные уборы, воротники...

Артисты полностью перевоплотились в сказочных героев, не узнать, даже голос меняется. И как говорит режиссер, это - без всяких компьютерных эффектов, иначе голос был бы неживым.

Калужане от сказки в приятном новогоднем потрясении. Куча восторженных отзывов, Кумицкого даже назвали калужским Роу, а постановку - голливудской.

У короля Йагупопа77, наверное, самый шикарный костюм.

Сёстры спасают братьев

Главные роли - Олю и Яло - исполнили двойняшки Валя и Тася Кузнецовы, дочки актрисы Лизы Лапиной. А спасают они своих родных братьев – двойняшек Васю и Семёна, которые по очереди играют Груда в разных составах.

8-летние Тася и Валя Кузнецовы великолепно справились со своими ролями. Это их первая актёрская работа.

- Валя и Тася пришли как-то к Лизе на работу, и я их увидел и подумал, что это – Оля и Яло, - рассказывает Игорь Кумицкий. – И они здорово разыгрались, втянулись, хотя путь был долгим. Сначала мы с Лизой проговорили идею. Дома они книгу прочитали. Потом Лиза им сказала, что в театре будут ставить сказку, спросила, кого бы они хотели сыграть. Затем Лиза с ними что-то начала ставить дома, потом начались репетиции в театре.

По четыре сказки в день играть сложно, поэтому есть и другой состав, где главных героинь играют взрослые артисты Евгения Сергеева и Екатерина Буреничева.

Наиглавнейший министр Нушрок и главный министр Абаж просто бесподобны.

Емеля поехал в Липецк

Кстати, прекрасная прошлогодняя сказка «По щучьему велению» тоже не лежит на полке. Она с грандиозным успехом идёт в Липецке. Игорь Кумицкий ездил в этот город, работал с липецкими артистами. Предновогодние дни для него были сумасшедшими.

- Три дня - здесь, три дня - там, не знаю, как я это сделал, это нереально, - поделился в впечатлениями режиссёр. - В Калуге заканчивался спектакль «Примадонны», я быстро садился в машину, и меня везли в Липецк.

Всю ночь мы ехали, и в 11 часов уже начинали там репетировать. Времени было мало, поэтому репетировали до 9 вечера безвылазно. Мне в зрительный зал, где я сидел с микрофоном, приносили кофе, еду.

Хорошо, что гостиница была через дорогу от театра, я даже не одевался. А после репетиции в 9 вечера садился в машину и приезжал в Калугу, потому что на следующий день утром был прогон «Королевства».

Сейчас Игорь Кумицкий за свои сказки в Калуге и Липецке не волнуется. Говорит, что артисты уже вошли во вкус, разыгрались, всё знают и надо не мешать им.

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