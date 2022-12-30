«Бааатюшки! Мороз сейчас явится!» Давайте вспомним, как мы раньше встречали Новый год

В советские времена 31 декабря в любую погоду калужане шли на Театральную площадь, на праздничное представление и фейерверк.

В центре стояла настоящая ёлка.

По бокам площади работала новогодняя ярмарка, продавали бенгальские огни, картонные маски, серпантин, ёлочные игрушки и хлопушки с сюрпризом.

Потом все расходились по домам отмечать. В углу комнаты стояла ёлка, украшенная стеклянными шарами, ватными игрушками, конфетами, позолоченными орехами и разными самодельными фонариками.

Мигали самодельные гирлянды, сделанные из маленьких, разукрашенных краской, лампочек. А под ёлкой стоял ватный Дед Мороз. Новогодний стол ломился от еды.

Обычно было оливье, холодец, заливная рыба, шпроты, селедка под шубой, домашние соленья, курица, мандарины, собственноручно испечённый торт Наполеон. Иногда кто-то лепил пельмени.

Деликатесы ещё надо было достать, тут кому как повезёт. Новый год – праздник затратный. Шампанское стоило 4 рубля 67 копеек, докторская колбаса для оливье - 2 рубля 20 копеек, копченая: 3 рублей 90 копеек, мандарины - рубль за кг, минтай, который часто использовали для заливного, - 30 коп.

Площадь всех не вмещала

К часу ночи народ вновь шёл на Театралку. Телефон дома был не у всех, поэтому договаривались заранее. С собой тащили шампанское, водку, даже салаты.

Рядом ёлкой всегда били горки для детей.

Городские ёлки очень долго вела Виолетта Фомина, её знали многие калужане. Виолетта Михайловна была весёлой, жизнерадостной, активной. И с удовольствием делилась с нами своими воспоминаниями. Она рассказывала:

- В советские времена Новый год отмечали очень весело, на улицах гуляли до 5-6 утра, - Тогда зима была морозная, снежная. Но на праздник собиралось полгорода. Площадь всех не вмещала, толпа растягивалась до рынка, а иногда и до сквера Мира. Сцены на ступеньках театра сначала не было, и все представление шло вокруг живой ёлки.

Однажды по сценарию я была Зимой. На «Калужанке» мне сшили шикарный по тем временам пушистый белый полушубок. Я выезжала на площадь на коне. А знакомых было полно. И вот Дед Мороз басом говорит:

- Здравствуй, Зимушка-Зима!

А народ хором: - Здрасьте, Виолетта Михайловна!

В час ночи все вновь приходили на Театральную площадь. Падал легкий снежок, я объявляла вальс, и пары кружились в танце, водили хоровод вокруг елки, хохотали! В конкурсах участвовали с удовольствием. Все были активные, доброжелательные. Люди ставили на снег свои сумки, в которых несли шампанское, закуску, и танцевали. Отмечали Новый год тепло, искренне и просто!

На Театральной площади были вот эти Дед мороз и Снегурочка, потом их списали по старости и отправили в бор.

Трюк с форточкой

В новогодние дни по домам разъезжали на «Волге» Деды Морозы и Снегурочки в сопровождении фотографа. Многие - с родительской работы, от заводов. Дети читали им стишок, за это получали конфетные подарки. А потом на кухне родители пытались угостить Деда Мороза рюмочкой. И некоторые так надеморозивались, что к вечеру на ногах не стояли.

Деда Мороза и Снегурочку можно было пригласить за деньги из фирмы услуг. Вроде такая контора была в Доме быта. Дед Морозы, кстати, были колоритные, сейчас редко встретишь таких.

- Знаете, нам с сестрой никогда не вызывали актёра - Деда Мороза, - рассказывает наша коллега, калужский журналист Александра ПЕТРУХИНА. - И теперь я думаю - это к лучшему.

- На все Новые годы по крайней мере до подросткового возраста родители увозили меня к бабушке с дедушкой в пригород Узловой (это в Тульской области, где с ними жила их старшая дочь - моя тётка со своей дочерью - моей двоюродной сестрой Катькой, с которой мы росли вместе на каникулах.

Дедушка у нас одно время работал в снабжении заводских столовых и, соответственно, мог достать из-под земли хоть лысого чёрта, хоть диковинную химзаводскую пластиковую ёлку с механизмом, который крутил её вокруг своей оси, по-моему даже с музыкой.

Механизм я помню плохо - он вышел из строя, когда я была ещё маленькой. А вот богатую ёлку, сверкающую дефицитными фигурными шариками, с обильным химзаводским же дождиком, я помню хорошо.

Старые новогодние игрушки были на прищепках.

- Уже в тридцатых числах меня с сумками с сырой курицей и деликатесами с птицефабрики – их передавали со мной родственникам в Узловую - сажали на автобус, а там дедушка встречал с санками. Мы шли по снегам к дому, недолго, минут 15, меня радостно встречали на холодной терраске, вели в дом, раздевали в дедушкиной комнате, самой близкой к выходу, - вспоминает Александра.

- Потом распахивалась дверь в большую комнату, а там в жёлтом ярком свете люстры, в окружении бумажных флажков со сказочными персонажами, посреди комнаты стояла длинная старая пластиковая ёлка, увешанная игрушками, висюльками и гирляндами, светилась самопальными огнями, которые сварганил дедушка и настоящими, заводскими огоньками. Выглядело это как настоящее чудо и всегда вызывало у меня восторг и праздник.

А когда приходило время подарков, дедушка намекал, что вот-вот должен заехать Дед Мороз. Маленькой, я верила, что старика с бородой в огромных валенках и правда можно увидеть. Мы с сестрой не спускали глаз с окон, чтобы не пропустить, когда он подойдёт.

Советский Дед Мороз из ваты или пластмассы до сих пор хранится во многих калужских семьях.

- Бабушка показывала трюк с форточкой: если был подобающий мороз, натапливала комнату и быстро открывала форточку. В неё валил пар от перепада температур, она говорила: «Бааатюшки! Мороз сейчас явится!» Мы напряжённо всматривались в форточку, потом - топот в терраске, мы - туда!

Дедушка, распахнувший дверь во двор с криками: «Эээй! Куда?!» И два подарка в терраске, рядом со снежными большими следами. Дедушка вручал коробки со сладостями и игрушки и говорил: «Только что видал его, ага. Убежал. Как меня увидел - как дал стрекоча. Я его не догнал».

И представлять этот волшебный дух, который только что был здесь, было куда интереснее и правдоподобнее, чем на утро после Нового года видеть актёров в костюмах, которые веселили местных детей в клубе на детской ёлке.

Наш с Катькой дед был настоящим, какого нельзя увидеть, а можно только знать. Поэтому, может, и не надо показывать реальных людей в виде Деда Мороза? Может, и пусть будут следы и пар из форточки, и два холодных подарка.

Дорогие читатели, какой новый год запомнился вам? Помните своё самое необычное празднование? Делитесь в комментариях!

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