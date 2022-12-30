Новогодний стол, мы тебя посчитали!

До Нового года осталось всего несколько дней. И, наверное, каждая домохозяйка уже знает, что у нее будет на столе.

Оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой…Большинство блюд у россиян будут похожи. Но есть же и те наши соотечественники, у которых финансовые возможности больше, чем у обычных смертных.

Вот мы и решили посмотреть, насколько сильно будет отличаться цена простого новогоднего стола и лакомства для тех, кто не привык считать деньги и живет на широкую ногу.

Салаты

Простое меню: оливье с колбасой.

ВИП-меню: оливье с перепелами.

Всем известен рецепт обычного оливье - колбаса, горошек, картошка и морковь. А между тем в классическом аж 33 ингредиента, включая перепелиное мясо. Но если хотя бы колбасу заменить на перепелов, то цена такого салата взлетит более чем в два раза.

Всем привычный будет стоить 310 рублей за килограмм, а вот классический с перепелами - 710.

Простое меню: Селедка под шубой.

ВИП-меню: Осетрина.

Не обходится новогодний стол в России и без селедки под шубой. Обычно он подается в классическом исполнении. Дешево, вкусно и привычно. Даже в готовом виде в магазине селедку под шубой можно купить за 360 рублей за килограмм.

Но зачем нам простое блюдо, если финансы позволяют прикупить более дорогую рыбу. Например, осетрину. Правда, за рыбку придется выложить порядка 2400 рублей. Ведь кило самой дешевой осетрины выращенной в рыбхозяйствах Калужской области стоит 1200 рублей, а одна нормальная рыбка весит около двух кило.

Понятно, что ни один стол не обойдется без мясных закусок.

Простое меню: Колбасная нарезка.

ВИП-меню: Поросенок запечённый.

Классический стол состоит из колбасной нарезки. Ее составляют из нескольких видов. Конечно, стоимость и набор колбас у каждого свой, но такое блюдо вполне можно собрать рублей за 600.

Для хозяев жизни колбаска – это как-то простовато. У них в цене горячая закуска в виде запеченного поросенка и хамон заморский, санкционный.

В зависимости от веса лакомство, конечно, будет менять и свою цену. Но, скажем, за блюдо весом 7,5 кг придется выложить 11 500 рублей. Не так уж и дорого, если у вас имеется нефтяная вышка, ну или хотя бы бензоколонка.

Далее в «закусочном» раздел меню двумя традиционными блюдами простых и вип-столов.

Простое меню: холодец.

ВИП-меню: хамон.

Простые люди поросенком тоже закусывают. Но немного в другом виде. Делают холодец. Традиционный жилейно-мясной продукт сытен и дешев. В магазине в готовом виде холодец сейчас можно купить за 400 рублей за килограмм.

А для тех, кто еще не заучил слово «импортозамещение», предлагаем отведать испанский национальный деликатес – хамон. Сыровяленый свиной окорок обойдется в 2400 рублей за 500 граммов.

Икра и соленья

Новый год – время, когда обязательно надо шикануть. Так что бутерброды с икрой – обязательный атрибут любого новогоднего стола.

Простое меню: Бутерброды с красной икрой (100 граммов).

ВИП-меню: Бутерброды с черной икрой (100 граммов).

Цены в магазинах на этот продукт в последнее время сильно кусаются. Красная икра нормального качества начинается с 500 рублей за 100 граммов.

А вот черную икру могут себе позволить немногие. Да и вкус ее для большинства россиян какой-то непривычный, а цена в 12 раз дороже – 6000 рублей за 100 граммов.

Уж без чего, а без солений новогодний стол представить невозможно.

Простое меню: Соленья.

ВИП-меню: крабы дальневосточные.

Все-таки одна из самых популярных закусок. Тем более, в подавляющем числе семей - бесплатная. Ну, согласитесь, ведь у каждого с осени закатана пара-другая баночек огурчиков и помидорчиков аккурат под новый год. А у многих и не пара банок, а пара батарей всевозможных закусок. И патиссончики, и перчики к традиционным огурцам и помидорам.

Так что простой душевный новогодний стол обязательно будет заставлен соленьями не за деньги приобретенные, а трудом добытые.

А вот иных домах Парижа и там не раз бывавших, принято разнообразить свой и так нескудный рацион с помощью морепродуктов самых что ни на есть деликатесных.

С устрицами несмотря на санкции особых проблем нет, но все же в большем почете нынче продукт чисто российский. А именно краб дальневосточный. Цена его начинается всего-то с 9000 рублей за килограмм.

Горячие закуски

Простое меню: Жульен – 600 рублей за 4 порции

ВИП-меню: Фуа-гра – 6800 рублей за 4 порции

Жульен, конечно, не так популярен в российских семьях, как холодец или соленья, но все же его часто можно встретить на новогоднем столе. Закуска неплохая. За 4 порции придется отдать рублей 600.

А вот ВИПы перед основным блюдом предпочитают разогреваться фуа-гра. Паштет из гусиной или утиной печени считается непревзойденным лакомством. Правда, даже во Франции в этом году с фуа-гра проблемы. Во всем виноват птичий грипп. Так что цены на деликатес выросли и желающим его отведать придется заплатить минимум 6800 рублей за 4 порции.

Основное блюдо

Простое меню: Курица

ВИП-меню: Стейк Тендерлойн

На горячее мы предлагаем взять курицу. Конечно, многие приготовят и свинину, и баранину, в почете у людей в последнее время плов. Но классика - это все-таки привычные крылышки, бедрышки, голени и целиковые тушки. Да и стоит она вполне себе приемлемо – 300 рублей. Дешево и вкусно.

А вот не самые бедные люди любят радовать себя стейком. Один из самых дорогих – Тендерлойн.

Как гласит один рекламный слоган, это самое нежное, что есть в жизни настоящего мужчины. Вопрос, конечно, спорный. Но мясо, действительно, вкусное. Да и стоит 5600 за килограмм. Правда, лучше добавить к этой сумме услуги профессионального повара. Так как стейк нужно уметь правильно приготовить.

Но ведь не всем по душе мясо, потому мы не могли не предусмотреть в меню и рыбные блюда.

Простое меню: Минтай в кляре

ВИП-меню: Дорадо

Самая популярная у калужан-невыпендрежников рыба – это, конечно, же минтай. И стоит он 360 рублей за килограмм. А вот завоевавшая большую популярность у небедных мира сего дорадо неприлично дешева. Стоит она около 500 рублей за килограмм. Разница с босяцким минтаем каких-то 140 рублей.

Правда, есть еще дорогущая семга по цене около 1400 рублей за кило. Так что любителям красненького есть на что потратиться.

Ну и, конечно же, какой Новый год без горячительного? А именно – шампанского.

Простое меню: Шампанское советское

ВИП-меню: Французское элитное шампанское

В 2022 году простое традиционное советское шампанское обойдется рублей в 240. А вот если вы любитель элитного напитка родом из Франции, то придется заплатить около 10 000 рублей.

В заключение

А теперь пришло время подводить итоги. Простое меню из десяти позиций на четверых человек обойдется в 3670 рублей. А вот если отмечать на широкую ногу, то придется раскошелиться почти на 55 тысяч рублей.

Как говорится, почувствуй разницу, но так ли она важна? Ведь главное – не еда и достаток. Главное – чтобы рядом были именно те люди, которые дороже вам всех фуа-гра и молочных поросят мира.

С такой компанией ваш праздник будет лучше любого светского раута. Потому что душевную теплоту и любовь близких, в отличие от осетрины и черной икры, не купить ни за какие деньги. И обладать ими – бесценно! Их вам и желаем сохранить или обрести в 2023-м.

С наступающим вас Новым годом, дорогие наши читатели!

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