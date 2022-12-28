Школы Калужской области получат статус государственных

6 декабря в Государственной Думе РФ в первом чтении был рассмотрен законопроект О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Он предполагает перераспределение полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере образования.

В чем новшества?

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан для совершенствования как системы управления образованием, так и организации публичной власти в субъектах страны.

Ожидается, что результатом станет увеличение роли и ответственности государства в обеспечении качества работы и результатов школы, что приведет к созданию единого образовательного пространства в стране.

Депутаты Госдумы предложили внести эти изменения, признав ряд проблем в сфере образования: сейчас даже в одном регионе страны качество образования неоднородно.

После принятия закона областные власти получат прямой контроль над муниципальными школами. Они получат статус государственных и будут переданы в ведение администрации региона.

Прочно встать на ноги

Объяснить, какие изменения калужан ждут на практике, мы попросили заслуженного учителя России, почётного работника среднего профессионального образования, кандидата педагогических наук Сергея ФАДЕЕВА.

— Я давно ждал, когда будет принят закон, благодаря которому наше русское национальное образование с головы встанет на ноги, – говорит Сергей Алексеевич. – И общественность, и родители знают, в каком состоянии оно сейчас находится. Все понимают главную боль общества.

На сегодняшний день у нас есть много разных муниципальных образовательных пространств, но единого, к сожалению, нет, – продолжает Фадеев. – Это привело к разным программам, разным учебникам, местничеству и волюнтаризму в учебных учреждениях.

По словам Сергея Фадеева, положения принимаемого закона предполагают совершенствование системы образования и публичной власти, решение вопроса с оплатой труда педагога.

— Я думаю, что после того, как закон будет принят, установят единую тарифную сетку для оплаты труда учителя, – говорит Фадеев. – Сейчас даже в одном субъекте РФ у преподавателей разные зарплаты. Сама зарплата учителя у нас составляет где-то 40-50 процентов от дохода, а 50-60 процентов — это надбавки, премии. Но кто их выдает? Как их распределяют?

Я считаю, что это нарушение прав преподавателя. Оплата должна быть четкая. Четкая тарифная сетка за 18 часов, а сверх этого – уже премия.

— Следующий шаг, который, возможно, предпримут – это возвращение к тому, чтобы директор школы выбирался, – прогнозирует дальнейшие изменения в системе образования Фадеев. – В царской России директора выбирались на пять лет представителями попечительского совета. А у нас директоров назначает министр региона. Если в законе сказано о совершенствовании, то нужно выбирать и директоров, и ректорский корпус, и министра образования.

Попечители школ и директорский корпус выберут достойного министра. Совет учителей выберет достойного директора. Тогда исчезнут случайные люди в управлении.

Кроме того, чиновники, отвечающие за образование, и руководители школ должны иметь минимум пять лет педагогического стажа.

Учитель больше не прислуга

— В законопроекте наконец-то прописали, что учебные заведения получат статус государственных, – продолжает раскрывать нюансы нововведений Сергей Фадеев. – Я давно мечтаю о том, чтобы учитель официально стал государственным служащим. Потому что, по факту, он таким и является.

У нас школы финансируются государством, учитель получает пенсию за заслуги перед государством, а статуса чиновника, статуса государственного заведения мы почему-то не имеем. Раз мы говорим о едином образовательном пространстве, о публичной власти, то учитель должен стать государственным служащим, – резюмирует Сергей Алексеевич.

К слову говоря, хоть присвоение статуса госслужащего учителям – это еще вопрос, важность придания школам статуса госучреждений сложно переоценить. Неоднократно учителя признавались нам, что их нынешний статус, когда работа педагога считается оказанием образовательной услуги, является попросту унизительным. Родители полностью уверовали, что заказчиком этой услуги являются именно они, а значит, имеют право диктовать условия педагогам и требовать от них все, что захочется.

Очень точно унизительный статус учителя описала нам одна из учителей, которая работает в школе уже 10 лет.

— Порой чувствуешь себя официантом, – говорит она. – Даже замечание особо распоясавшимся детям сделать толком не можешь. Имеешь право только стоять и улыбаться их родителям.

Будем надеяться, что смена статуса учителя останется не только на бумаге, а будет подкреплена конкретными действиями чиновников в поддержку авторитета педагогов.

А власти что?

Также мы попросили прокомментировать грядущие изменения тех, кого они коснутся в первую очередь – региональное министерство образования.

— Принятие поправки в Закон «Об образовании» о передаче муниципальных школ на региональный уровень станет продолжением стратегического процесса по формированию единого образовательного пространства, где к каждой школе применяются единые требования и критерии для реализации государственной политики в сфере образования, – прокомментировал поправку помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. – Такие инициативы уже практиковались с отдельными регионами в пилотном режиме в 2017 году.

Основной целью этого подхода было выстраивание единой вертикали принятия управленческих решений, но также рассматривались вопросы экономического взаимодействия со школами. Сейчас мы видим, что эта мера рассматривается, прежде всего, как фактор единого решения проблемных вопросов в сфере образования. Изменения должны произойти в оперативности принятия административных, кадровых и управленческих решений.

Изменение в законодательстве предполагают создание условий для повышения качества образования с помощью централизации управленческих решений, которые раньше требовали нескольких ступеней согласования с органами местного самоуправления. Но не исключено, что поправки в законодательство создадут возможности для срочного решения текущих вопросов материально-технической базы школ.

Каким образом может выстраиваться взаимодействие сельской школы и регионального управления – будет зависеть от характера проблем. Порядок управленческого взаимодействия еще будет обсуждаться, но нам очень важно донести до всех уровней управления, что они работают в общероссийском контексте, выполняют требования федерального государственного стандарта.

В целом, передача полномочий не затрагивает процесс обучения, а направлена в первую очередь на переформатирование управления школой со стороны директора и местного органа управления образованием.

Удастся ли с помощью изменений в законодательстве побороть закостеневшие проблемы в образовании – покажет время. А пока будем следить за судьбой этого законопроекта.

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