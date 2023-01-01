Почему нам снятся эротические сны, умершие родственники и отказ тормозов в машине

Сегодня продолжаем рассказывать вам о снах.

Что через них хочет нам сказать наше бессознательное?

С калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ разберём самые распространённые сновидения.

Говорит о конфликте

- Екатерина, многим людям снится работа, офис, почему?

- Работа, офис - это наша повседневная жизнь, в которой мы проводим очень много времени, поэтому я бы здесь спрашивала о том, что в реальной жизни происходит на работе.

Видимо, что-то важное, что не может найти своего разрешения. Повторюсь, сны не приходят просто так, они показывают нам актуальные переживания. Если снится работа, то именно с ней связано то, что занимает мысли и чувства человека.

- Еще бывает. что во сне ты не можешь пошевелить рукой, или закричать, или набрать номер телефона…

- Когда нам снится, что мы недееспособны, то здесь, опять же, дело в какой-то сфере реальной жизни, где мы беспомощны, где не чувствуем сил или возможности что-то решить, изменить, а телефон выступает как возможность связи с кем-то значимым.

Если мы не можем набрать номер, или забыли его, или телефон не работает, то, скорее всего мы, не можем до кого-то достучаться, у нас потеряна связь с кем-то близким, значимым, от кого зависит что-то в нашей жизни.

Здесь я бы обратила внимание на взаимоотношения с этим человеком, или группой людей, видимо, там серьезный конфликт, который нужно решать незамедлительно.

О полётах во сне

- Хорошо ли летать во сне?

- Да. Полёт во сне - это некое возвращение в детское состояние, когда нет груза ответственности, есть беспечность, беззаботность. И это нас отсылает в тему удовлетворения сегодняшним положением вещей.

Если человеку снится, как он летает, я бы предложила уточнить, в какой сфере жизни у него сейчас подобное состояние лёгкости и воодушевлением, чтобы, условно говоря, заякорить это состояние и, возможно, взять оттуда максимум положительных эмоций и энергии.

- А если во сне падаешь и разбиваешься, что это означает?

- Любая смерть во сне, включая суицид, часто свидетельствует о некой трансформации в реальной жизни. Это может быть сознательный переход в новое состояние, или готовность, но ещё не осознанная.

Есть вероятность, что этот сон показывает, что пришло время отпустить что-то старое, перейти в новое, это могут быть отношения, работа, статус или возраст. Мы привыкли смерть воспринимать как безусловное горе.

Но во сне, повторюсь, мы видим всё символично, поэтому смерть здесь символична. Я бы не боялась этих снов, а, скорее, внимательно присмотрелась и прислушалось к себе, чтобы прояснить в какой сфере своей жизни я подошла к какому-то краю, где мне предстоит пережить некую смерть, чтобы перейти в своё новое состояние.

Это может помочь без страха и сожаления отпустить то, что уже отжило в моей судьбе.

Тема падения с высоты может указывать на риск свалиться с занимаемого условного пьедестала в жизни, потерю статуса, уважения или материального положения, тут надо анализироывать, где наше положение стало неустойчиво и почему.

О приходящих умерших

- К чему снятся умершие люди? Они правда за нами приходят?

- Я не знаю так ли это, за мной, слава Богу, ещё пока никто не приходил. Это шутка. На самом деле умершие люди, опять же, в символичном образе могут обозначать нашу связь с подобного с человеком подобного статуса.

Попробую прояснить этот момент. Если мне снится бабушка, которая чему-то меня учит, это может означать, что у меня в реальной жизни есть некий значимый человек либо старше меня по возрасту, либо опытнее, который может выступать в роли наставника.

И мне имеет смысл прислушаться к его советам. Опять же, всё индивидуально. Иногда бывает, что умерший родственник во сне обозначает именно этого родственника, но тогда я бы узнала, что связывает сновидца с этой личностью, какие воспоминания, какие были отношения и что в его жизни сейчас связано с этими чувствами.

- Если снится, что умер кто-то из близких, что это означает?

- Это очень объемный вопрос, здесь можно накидать много вариантов. Напомню, что это символика. И практически не бывает, что мы реально хотим видеть этого человека мёртвым, поэтому нам это снится. Так что не пугайтесь, скорее всего, это не про ваше желание смерти близкому.

Если отказали тормоза

- А к чему снится, что едешь на машине и тормоза не работают, или, наоборот, нажимаешь на газ, а не можешь разогнаться?

- Вождение автомобиля показывает нашу активность в жизни. Как в этот момент мы проживаем нашу жизнь, тормозим или несёмся на всей скорости, а может быть вообще не понимаем ничего, как будто сели за руль незнакомой машины.

Это не всегда так, но очень часто, разбирая такие сны, мы сталкиваемся с неким экзистенциальным кризисом, с потерей смысла, или с некоторым сопротивлением в своей жизни, с тупиком, или зависимостью. Это очень интересные сны.

Мне часто приходилось их разбирать с разными клиентами. Кто-то осознавал, что совершенно не управляет своей жизнью, отдавая ответственность своему близкому.

Кто-то понимал, что пустился во все тяжкие, если не остановится, то неизбежно попадёт на больничную койку, что во сне символично показала тяжелейшая авария. Были такие сны, которые предупреждали о катастрофе, которая ожидает, если не изменить образ жизни.

Об эротических снах

- Если снятся эротические сны, секс, это что означает?

- Иногда, как говорил всё тот же Фрейд, банан - это просто банан. Так что, если снится секс, это просто желание, секс и всё. Но, опять же, если вернёмся к тому, что сон - это символика, то секс я бы рассмотрела, скорее, как некое сближение.

И тогда задала бы вопрос про приснившегося партнёра, что он для вас означает, зачем вам с ним сближаться и в какой степени, что вы от этого получаете и что вы теряете, если не можете с ним сблизиться.

Бывает, что снятся сны про эротические взаимодействия с близкими родственниками, это очень настораживает, пугает и смущает. Но, чаще всего это говорит о том, что есть потребность в духовном сближение с этим человеком, нежели телесно.

Вероятно, есть ощущение нехватки каких-то качеств этого человека и, символично, через телесные контакты, мы пытаемся прикоснуться к его каким-то личностным характеристикам.

- Почему иногда снятся секс с артистами или какими-то известными людьми, причем, эти люди могут и не нравится тебе.

- Если снится секс с известной личностью, тем более, если это личность вам не нравится, я бы предположила, что, бессознательно, вы бы хотели овладеть этой личностью, чтобы несколько возвыситься рядом с ней, почувствовать себя на уровне или даже выше, возможно унизив её.

Здесь многое зависит от конкретного взаимодействия во сне, какие были чувства, какой была ваша роль: активный или пассивный, что испытывал партнёр во сне…

Мощный ресурс

- А что такое вещие сны?

- Бывает, что что-то снится, а потом это происходит в жизни. Например, снится, что встречаешь давнего знакомого. А потом и правда его встречаешь. Здесь у меня нет никакого ответа.

В мистику я не верю, но знаю, что есть интуиция и коллективное бессознательное, возможно, для кого-то это и есть мистика.

Но, исходя из этого, я бы сказала, что на тонком плане мы все связаны и, возможно, действительно предчувствуем встречу с кем-то значимым.

- Вы каждую ночь видите сны? Свои сны расшифровываете?

- Я каждую ночь вижу сны, я человек впечатлительный эмоциональный и за годы так привыкла интерпретировать свои сны, что иногда ночью просыпаюсь и стараюсь запомнить какой-то элемент сна, который меня наиболее впечатлил, чтобы утром его разобрать.

Это невероятно мощный ресурс для избегания многих проблем в жизни.

- Если человеку сны вообще не снятся, это плохо?

- Я не могу это утверждать, но считается, что сны видят все, даже еслии не помнят. Поэтому я бы не стала утверждать, хорошо это или плохо, скорее, посочувствовала бы человеку, который не помнит сны и не может использовать этот богатейший материал для самопознания.

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