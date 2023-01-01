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Убийство в новогоднюю ночь: калужских следователей вытащили на работу из-за праздничного стола

Ирина Будникова , фото и видео предоставлено региональным управлением СК РФ
Опубликовано: 01.01.2023 10:00 0 813
Убийство в новогоднюю ночь: калужских следователей вытащили на работу из-за праздничного стола

В рамках нашего нового проекта «Чистосердечное признание» мы продолжаем рассказывать о преступлениях прошлых лет. И в канун Нового года региональное управление следственного комитета представило возможность ознакомиться с делом об убийстве в ночь на 1 января 2018 года. Членов следственной группы пришлось выдёргивать на расследование преступления прямо из-за новогоднего стола.

Спустя пять лет подробности этого дела мы узнали лично у участника тех событий – руководителя Людиновского межрайонного следственного отдела СК России Алексея ВЕРЕТЕННИКОВА, работавшего в то время в Боровске. Все имена в этой истории изменены.

Кстати, фото выше было сделано в тот злополучный вечер в ресторане, у которого разыгралась трагедия. Убийца - слева, справа - один из участников смертельной драки, а по центру - их знакомый. Он не принимал участия в тех событиях, а просто подсел за столик сфотографироваться с приятелями, которых после той новогодней ночи увидит уже нескоро.

Злой рок

Когда семья Алексея Веретенникова уже сидела за новогодним столом, раздался звонок дежурного.

- Поступило сообщение о драке у ресторана в Обнинске, в которой убили человека, - рассказывает Алексей. – Пришлось оставить новогодние тосты на потом.

Такое, по признанию Веретенникова, у него было в первый и, как он надеется, последний раз.

- Как правило, правонарушения и преступления начинаются 1 января, а в новогоднюю ночь в плане криминала тихо.

Прибыв на место и опросив свидетелей удалось восстановить картину происшествия. Да и видеозапись с камер наблюдения в этом очень помогла следствию. Самое сложное в работе над делом было собрать доказательную базу, ведь признанный в итоге виновным в убийстве мужчина и его четверо друзей всячески пытались запутать следствие. Однако это им не помогло.

- Пролить свет на произошедшее помог друг погибшего Филипп, - рассказывает Веретенников. – Он был участником и свидетелем роковых событий и его показания не противоречат ни видеозаписи, ни словам других свидетелей.

Филипп и Александр жили в Малоярославце, в таборе.

- Примерно в 21:45 перед Новым годом мне позвонил Александр и предложил поехать погулять, - рассказал на допросе Филипп. - Я сначала отказался. У меня траур, отец недавно умер, но он настаивал. Сказал, что у него лишние 1500 рублей и он готов угостить меня пивом, после чего мы разойдемся по домам. Я согласился. Он обещал заехать за мной около двух часов ночи.

Саша приехал чуть раньше, минут 15 второго и был трезв, как стеклышко, за рулем же, - вспоминает тот вечер парень. - Мы захватили с собой общую знакомую Машу и поехали гулять. Сначала зашли в магазин и купили две банки пива, мне и девушке, а Александру пепси. Выпивать не собирались, но решили поехать в наш любимый клуб в Обнинске.

Как оказалось, друзья напрасно мерили дорогу из Малоярославца, ресторан был закрыт. Они направились в другой клуб, но там было малолюдно, и компаньоны решили отправиться дальше. Доехали до другого ресторана, но охранники их туда не пустили, и уже после этого добрались до злачного заведения, где и произошла эта трагедия.

У входа в ресторан уже стояло несколько машин. Компания тоже припарковалась. Маша с Александром зашли внутрь, чтобы узнать есть ли там свободные столики. Филипп остался в машине на заднем сидении. В это время на часах было уже около половины третьего.

- Ребята пробыли в здании буквально несколько секунд и вышли, а следом за ними шел парень, - продолжал рассказывать Филипп. – Сашка с Машей его не заметили.

Александр сел за руль, а девушка присела на переднее пассажирское сидение.

Фото из дела. Александр сделал из бутылки розочку. Размахивая ею, он требовал оставить его с друзьями в покое и дать уехать.

Конфликт

Незнакомый мужчина, как позже выяснится, его звали Андрей, следуя за ними, подошел к машине и начал разглядывать, кто сидит внутри. Сначала незнакомец открыл переднюю дверь со стороны пассажира, где сидела Мария. Посмотрел на нее и сразу захлопнул дверцу и обошел машину.

- Мы то думали, он уйдет, поэтому Саша не стал блокировать дверь и повернул ключ в замке зажигания, - вспоминает Филипп.

И как оказалось очень зря. Заблокируй Александр дверь и дальнейших событий могло бы не произойти.

Как только Андрей услышал звук урчащего двигателя, то резким рывком открыл дверцу водителя.

- Он с отвращением сказал: «О, цыгане», и стал вытаскивать из машины Александра, - продолжал рассказывать свои воспоминания следователю Филипп. – Я тоже сразу вышел на улицу. К нам подбежал еще один мужчина. С меня ростом, руки у него были все в наколках. До драки он стоял у входа в ресторан. Мужик замахнулся на Сашку, но я заступился за друга. Завязалась драка.

Александр сначала боролся с Андреем, а Филипп кинул через себя мужика с наколками, которого, как позже установит следствие, звали Сергей. Он ударился головой об асфальт и вырубился.  Тогда Филипп ринулся на Андрея и оттащил его от друга.

- Я крикнул Саше: «Заводи машину», но он ответил, что у него забрали ключи, - делится подробностями свидетель.

Филипп с Андреем продолжали драться, а Сергей в это время очнулся и достал из-за пояса нож. На видео видно, как он целенаправленно пошел к Александру, а тот не видел человека с оружием за своей спиной.

Через пару секунд Александр закричал, что его зарезали. Филипп обернулся. Друг рукой держался за шею, оттуда фонтаном лилась кровь. Сергей побежал в сторону парковки, расположенной напротив ресторана. Там стоял старенький «Фольксваген» темного цвета.

Филипп в этот момент лежал на земле, Андрей нависал над ним и удерживал его тело ногами. Парень нащупал рукой кирпич и ударил им по голове нападавшего. У Андрея из раны над левой бровью пошла кровь, и он выпустил Филиппа из захвата.

- Я вскочил и побежал к Сашке, - продолжает вспоминать свидетель. - Начал накладывать ему на шею тряпки, чтобы хоть как-то замедлить кровотечение, кричал, чтобы вызвали скорую.

Равнодушие

Свидетелям драки стали человек десять, в том числе сотрудники ресторана. Когда Александра ударили ножом, охранники вызвали скорую.

Две девушки, которые стояли возле «Фольксвагена» подбежали к Андрею, взяли его под руки и довели до машины. Одна из них села за руль, и компания уехала в сторону деревни Кривское.

Машина скорой медицинской помощи забрала Александра и увезла. Филипп с Машей поехали с ними.

Но до больницы раненный так и не доехал, скончался в пути.

- Ни я, ни Александр не хотели конфликтовать с этими мужчинами, нам пришлось драться только потому, что мы защищались, - убеждал следователя на даче показаний Филипп. - Сашка в период драки говорил им, чтобы они дали нам уехать, даже розочку из бутылки сделал, которую из мусорки достал. Кричал, размахивая ею, чтобы нас оставили в покое.

Александр обращался и к свидетелям драки, чтобы они вызвали полицию, однако, никто из тех, кто находился возле кафе ни разнять, ни вызвать силовиков не пытались. Предпочли не прерывать шоу и наблюдали за ним…

На момент смерти Александру было 29 полных лет. Они выросли в одном таборе в Малоярославце и были друг другу, как братья. Жена Саши была на седьмом месяце беременности. Они ждали пятого ребенка.

По словам Алексея Веретенникова, Филипп охарактеризовал своего друга, как общительного, веселого, неконфликтного и очень семейного человека, который хоть и имеет судимость за кражу, но живет честно. Алкоголь и наркотики не употреблял.

Внедорожник «Мицубиси», который, по убеждению Алексея Веретенникова и стал причиной нападения, Александр купил в кредит. Он использовал его для работы в такси.

- Повод преступления такой незначительный был, - вспоминает следователь. – Местный рецидивист увидел цыган, приехавших на дорогой иномарке. И возмутился: «А почему это цыгане ездят на таких машинах?».

Вычислить преступников не составило труда. Как уже говорилось выше, на здании ресторана установлена камера, которая зафиксировала не только драку, но и момент убийства.

Убийца Сергей был ранее неоднократно судим. Менее чем через три года с момента его освобождения из первого заключения, он снова сел на восемь лет за разбойное нападение с отягчающими. Вышел досрочно. И вот едва закончился административный надзор за ним, как Сергей снова сорвался.

После совершения убийства друг увез Сергея в Людиновский район, где он, скрываясь, проживал в частном доме.  Задержали его спустя несколько месяцев в Обнинске, куда он приехал увидеться с женой и ребенком.

Свою вину убийца так и не признал. Но доказательств было собрано более, чем достаточно, и он получил 9 лет строго режима.

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Ирина Будникова , фото и видео предоставлено региональным управлением СК РФ
Опубликовано: 01.01.2023 10:00 0 813
Тэги: криминал чистосердечное признание
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