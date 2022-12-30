К чему снится сдача экзамена, рыба и выпадение зубов. Разбираем сны с калужским психологом Екатериной Леневой

О чем нас предупреждают сны?

Оказывается, ночью включается наше бессознательное, которое пытается достучаться до нас.

Почему стоит прислушиваться к снам, какие сновидения мы чаще всего видим и как их разгадать,сегодня нам расскажет калужский психолог Екатерина ЛЕНЁВА.

Зашифрованные послания

- Екатерина, каждый сон что-то означает или сон - это просто сон?

- Сон по Фрейду - это королевская дорога в бессознательное... Я в этом убедилась на практике. Во сне мы переживаем то, что ускользает от нас в реальной жизни. Ведь всё, что мы видим, даже если это остается без внимания, оно остается с нами в бессознательном.

И во снах часто воспроизводятся обрывки ситуаций из дневной жизни, но видоизменённые, почти сюрреалистичные, в которых зашифрованы какие-то наши глубинные переживания.

Даже если мы видим конкретные ситуации, конкретных людей, то это не прямое воспоминание, а символическое послание, которое может дать нам подсказку о том, чего мы не хотим замечать и признавать в жизни.

- Что людям чаще всего снится?

- Есть наиболее распространённые темы снов, которые снятся практически каждому. Поскольку все мы выросли на одних и тех же сказках, историях, пословицах, поговорках, что относится к так называемому коллективному бессознательному, то и символы, которыми мы определяем наше существование, чаще всего схожи.

Поэтому во снах мы обычно видим похожие ситуации, например, вождение автомобиля, неспособность убежать или закричать, переживания перед экзаменом, выпадение зубов, невозможность позвонить по телефону, потерю кошелька или документов, блуждание по незнакомым местам, убегания от преследователей, полёты или плавание, падение с высоты, общение с умершими родственниками…

В общих чертах эти темы для всех нас схожи, но в каждом конкретном случае эта символика раскрывается по-разному для каждого человека, поскольку кроме коллективного бессознательного есть ещё и личное.

Поэтому так важно разбирать сон, опираясь на личный опыт и интуицию, а не на сонники, которые как раз и объединяют символы в нечто приблизительное схожее, но бесполезное для всех нас.

- Бывает, что сны по сонникам сбываются. Например, в соннике рыба снится к беременности, и у многих моих подруг так было. Почему?

- Я думаю, если бы мы не знали и не читали никаких сонников, и никто из наших родных нам бы не сказал, что рыба снится к беременности, то вряд ли этот сон именно так бы и интерпретировался.

Я хочу сказать: если девушка хотя бы раз в жизни слышала, что рыба сниться к беременности, то её бессознательное вполне могло символически через рыбу во сне предупредить её об этом. Но это не рыба предупреждает, а бессознательное даёт подсказку для осознания своего нового состояния, которое девушка, возможно, ещё не заметила.

Если бы ей с детства говорили, что к беременности снится не рыба, а, например, яблоки, то при измененном гормональном фоне она видела бы их во сне, эти яблоки, они подсказывали бы, что в организме происходят изменения.

Пройти испытание

- Всем нам снится, что надо сдавать экзамен, а ты не готов. Что это за сон?

- Если рассматривать этот сон условно, не привязываюсь к человеку, который его видит, то экзамен - это испытание, некий этап, в котором человек долго шёл, готовился. Это для него важный значимый шаг, некая ступень, которую надо перешагнуть и идти дальше.

Если снится, что надо сдавать экзамен, то, скорее всего, человек проживает важный этап в какой-то из сфер своей жизни. И я бы спросила, какое важное событие он переживает, от которого будет зависеть его дальнейшая судьба.

И здесь мы могли бы прояснить его страхи, тревоги, ожидания и подготовиться к прохождению этого испытания. Возможно, это испытание он себе придумал и возлагает неоправданные, завышены ожидания и требования, тем самым погружая себя в излишнюю тревожность.

Причиной может быть и заниженная самооценка, какие-либо проблемы в отношениях и прочее. Таким образом, разбирая сон, мы можем направить свое внимание туда, где у нас происходит какая-то путаница и потеря энергии.

Зубы, кошки и сырое мясо

- Еще часто снится, что зубы выпадают.

- Да, это сон, который хотя бы раз в жизни снился, наверное, каждому. Здесь можно рассматривать зубы, как, с одной стороны, некую защитную функцию, то есть способность укусить, покусать, значит защитить себя.

С другой страны, зубы - это молодость, сила. Если они выпадают, вероятно, мы теряем либо способность к защите, либо молодость. И тут я бы спросила у человека, что для него значат зубы?

Повторюсь, что для каждого зубы могут означать совершенно разные смыслы. Это может быть страх перед какой-то непреодолимой силой, перед сильным соперником, или перед приближающейся старостью, немощью и невозможностью себя прокормить, или же страх выглядеть некрасиво. Здесь может быть много смыслов.

- Говорят, что кошки к плохому сняться, правда?

- Я бы не ставила так вопрос, все зависит от контекста сна. Что означают для вас кошки и какое у вас к ним отношение, был ли во сне милый пушистый кот или злой и опасный…сопоставьте это с реальной жизнью, где и с кем вы испытываете подобные чувства, здесь и кроется ответ на вопрос, к чему вам это приснилось.

- Ещё распространено, что сырое мясо видеть во сне – к болезни?

- Сырое мясо ни разу не попадалось мне ни не собственных снах, ни в снах клиентов.

Но, опять же, исходя из общей схемы разбора снов, я бы спросила, что для вас означает сырое мясо, какое у вас отношение к его внешнему виду к запаху, и, сопоставив эти смыслы и значение с реальной жизнью, вполне можно прояснить, почему оно вам приснилось именно в этот день.

Указывает на ошибки

- Почему повторяется один и тот же сон?

- Это важный вопрос. Повторяющийся сон - это маркер того, что мы упорно не хотим замечать что-то важное в нашей реальной жизни. И, игнорируя это что-то, мы либо топчемся на месте, либо уходим со своего пути.

Наше бессознательное, в отличие от сознания, никогда не врёт, и оно полностью на нашей стороне, поэтому так заботливо помогает нам замечать наши ошибки и исправлять их, чтобы можно было сойти с привычных грабель и сделать шаг вперёд на пути своего развития.

Бывает, что сон с небольшими изменениями снится много лет с периодичностью в одну - две недели, месяц. И это пугает, настораживает, иногда даже выматывает и выбивает из сил.

Это означает, что мы находимся в капкане какого-то своего серьезного внутреннего конфликта. И пока мы его не осознали, будем продолжать перекрывать себе пути и возможности в реализации собственной жизни и потенциала.

Если снятся кошмары

- О чем говорят кошмарные сновидения, например, кто-то хочет тебя убить или преследует тебя?

- Тоже очень частый сон. Безусловно это внутренний конфликт, который иногда выражается во внешних конфликтах с окружающими. Никто не мучает и не преследует нас так сильно, как мы сами себя.

Поэтому эти сны обязательно нужно разбирать, как бы не было это страшно, мерзко и отвратительно произносить вслух, но это обязательно нужно прожить и осознать.

- А если, наоборот, снится очень хороший сон, какое-то сказочное красивое место, тебе там хорошо?

- Это ресурсный сон. Таких снов бывает множество, например мы можем летать, чувствовать себя легко, можем испытывать чувство радости, восторга, даже смеяться вслух.

Такие сны дают ощущение прилива энергии, когда мы просыпаемся и вспоминаем о нём. Но если осознать, что именно говорит нам этот сон, мы можем усилить свой ресурс, поняв и заметив, что такое в нашей жизни присутствует.

Иногда бывает, что мы не придаём значения каким-то важным вещам, которые нас подпитывают и окрыляют. И сон может подсказать, где сегодня наш мощный ресурс, от которого, возможно, мы отворачиваемся, не оценивая его по достоинству.

Дорогие читатели, про сны можно говорить много, поэтому продолжение следует… На следующей неделе вы узнаете, почему нам снится работа, отказ тормозов в машине, умершие родственники и эротические сны.

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