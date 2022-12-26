В Калуге в резиденцию к Деду Морозу пришли иранские студентки Алла и Майя

В субботу, 24 декабря, в Городском парке открылась резиденция калужского Деда Мороза. В этот раз никто не заметил, откуда вдруг появился Дед Мороз в красном с золотом наряде и c белым посохом в руках. Сам Дедушка объяснил своё неожиданное появление волшебством: «Пролетел быстрее ветра больше тыщи километров».

Дед Мороз появился неожиданно.

Как только Дед Мороз со Снегурочкой вышли из резиденции, все собравшиеся калужане сразу схватились за телефоны и включили камеры. И в это время хлынул проливной зимний дождь. Но Дед Мороз стойко прошагал от резиденции до сцены, где намокшим гостям поднимали настроение новогодними песнями калужские творческие коллективы.

Новогодних героев очень ждали и встречали дружно и весело.

Дед Мороз поздоровался со всеми и пошутил:

- Сегодня в этот праздничный солнечный, по-настоящему зимний день у нас праздник. Знаете какой?

- Новый год!

- Новый год через недельку. А сегодня - открытие моей резиденции. И я вас буду ждать, приходите! А без чего не обходится ни один Новый год?

- Без ёлки!

- А у вас есть елка? Где ж она?

- Дома! - радостно кричали дети.

- Снегурочка смотри, вот же - большая елка, с какими-то большими игрушками, - указал Дед Мороз на ёлку в парке. - А чего на ней не хвастает?

- Гирлянды!

- Да вроде есть гирлянда, - присмотрелся Дедушка. - Огоньков не хватает. Зажжём елочку!

Ёлку в парке зажгли первой в нашем городе.

Все дружно три раза крикнули волшебные слова: «Раз, два три, ёлочка гори!» Ёлка засияла. Дед Мороз со Снегурочкой уже собрались направиться обратно к своей резиденции, как маленькие калужские артисты, выступавшие на сцене, попросили:

- Дедушка, погоди, не уходи, мы тебе приготовили подарок, закачаешься! Танцуют все!

И началась дискотека. Танцевали дети, пританцовывали взрослые. Зажигали Дед Мороз со Снегурочкой, про дождь и забыли. Потом все взялись за руки и, паровозиком, за Дедом Морозом переместились к резиденции.

Дед Мороз и Снегурочка отплясывали вместе со всеми.

Иностранные гости

Возле резиденции начался праздник. Всех развлекали сказочные персонажи: играли с детьми, загадывали загадки, танцевали, водили хороводы. А Дед Мороз расположился на троне в своей избушке и вместе со Снегурочкой читал письма, принимал гостей.

И тут в дверь постучали две студентки из Ирана, сёстры Алла и Майя. Девушки учатся в Бауманском университете на программистов, и ещё ни разу не видели настоящего Деда Мороза. Таким гостям и сам Дед Мороз удивился, поднял белые брови и прищурился.

Теперь у иранских студенток Аллы и Майи будет фото с нашими Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Здравствуйте, как у вас дела? - поинтересовался Новогодний волшебник.

- Очень хорошо, когда вас увидели!

- А вблизи меня видели? Ну-ка, подойдите поближе, не бойтесь! Рядом становитесь. Видите, какой я большой, если встану, ёлку собой загорожу! – Дед Мороз встал с трона. - Давайте скорее сфотографируемся, пока вы не упали!

Если я встану, ёлку собой закрою! За мной никого не видно!

- А стихотворение вы какое-нибудь знаете? - спросил Дед Мороз.

- Да! Солнце и мороз, день чудесный! – вспомнила Майя.

- Мороз и солнце, день чудесный, - поправил Дед Мороз. – Ещё ты дремлешь, друг прелестный! А ты, Алла, знаешь стишок?

- Нет, забыла все, - призналась девушка.

- Хочешь научу? Становись под ёлку и запоминай: муха села на варенье, вот и всё стихотворение. Повторяй! Знаете, что такое муха и что такое варенье?

- Сейчас я вас научу читать стихи!

Девушки заулыбались и закивали головами. А Дед Мороз и Снегурочка взяли с них обещание встретиться в следующем году, здесь же, в резиденции, с выученным стихотворением.

- А сколько строчек? - уточнила Майя.

На что Дед Мороз сказал, что для начала четырех хватит. А чтобы девушки не забыли о своём обещании, Снегурочка подарила им открытки, которые будут напоминать о встрече. И конечно, Аллу и Майю Дед Мороз пригласил 31 декабря в 17:00 на Театральную площадь:

- Будем ёлку зажигать. Жду, приходите!

Пока Дед Мороз общался с иностранцами, дети возле резиденции не скучали.

В Иране другой календарь

Иранские студентки вышли из резиденции в хорошем настроением, поделились с нами впечатлениями и рассказали, как в Иране празднуют Новый год, оказывается, там он наступает не 1 января.

- У нас совсем другой календарь, сейчас у нас идёт девятый месяц, - объяснила Майя. - А Новый год отмечается 21 марта, но у нас нет ёлки, вообще никакого дерева. На стол ставим семь предметов, которые на нашем языке начинаются на букву «С», обычно это чеснок, зелень, уксус и другое. Это не едят, а оставляют на 13 дней на столе.

И все ходят друг к другу в гости, дарят подарки. Детям - деньги, женщинам - украшения, одежду, сладкое (торты, конфеты).

В Иране на Новый год готовят салаты из овощей, блюда из мяса и риса. Должно быть много мяса. Есть блюда типа плова, а есть отдельно мясо и отдельно рис. Подают много сладостей (но не выпечку), орехов.

Сейчас у нас тоже холодно, градусов 10, а центрального отопления, как в России, нет. В Калуге зима холодная, но приятная, праздники её очень согревают. Единственное, что неприятно - темно и скользко, но это всем, наверное, неприятно.

Майя очень хорошо говорит по-русски, она рассказала, что приехала в Калугу четыре года назад, а ей сестра Алла – в этом году. Всего в их семье шестеро детей. Мама работала в аэропорту, а папа был учителем, но сейчас они уже пенсионеры. Домой девушки теперь поедут только летом на каникулах. А 31 декабря будут отмечать в России Новый год, может быть, пойдут в гости, пока не решили.

Праздник продолжается

Главный Дед Мороз Калуги и Снегурочка ждут всех в своей резиденции в Городском парке на «Новый год в Дедморозовке». Встретиться с зимними героями можно:

31 декабря – с 12:00 до 15:00,

2, 3, 4 января с 14:00 до 17:00.

Цена билета - хорошее настроение. Все мероприятия в парке будут проходить бесплатно.

Дед Мороз и Снегурочка ждут всех калужан в своей резиденции! Волшебство продолжается!

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