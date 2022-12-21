Деда, дай айфон! Какие подарки просят маленькие калужане, и во что наряжаются на Новый год

В этом году в Калужской области отменили многие праздничные мероприятия, но Новый год для детей никто отменить не может. Даже несмотря на то, что времена меняются. И даже, как поется в одной известной песне, изменились в конец.

И мы задались вопросом, а как это самое время изменило главный праздник страны - Новый год? Как изменились дети, родители, подарки? Каким был Новый год во времена нашего детства, и каким он стал сейчас? Кто сегодня наряжается в новогодние волшебники, изменило ли время эту профессию?

Обратились с этими вопросами к главным экспертам в этой области – профессиональным Дедам Морозам.

Физруки в профессии

Дед Мороз Егор МИШИН уже давно занимается организацией праздников. В этом году у него также, как и всегда, хватает заказов.

- С каждым годом наша клиентская база только разрастается, - рассказывает Мишин. – Тенденций много. С каждым годом наши любимые заказчики придумывают что-то все более интересное. Раньше приходили с символом года, приезжали на санях, на тройке лошадей, на карете даже однажды был опыт. Правда, сейчас дети изменились. Но это, конечно, все зависит и от родителей, которые готовят их к Новому году. Часто стали встречаться такие случаи, когда папы и мамы не дожидаются праздника и дарят подарки. Поэтому приходится даже оправдываться. Говоришь ребенку, что Дед Мороз уже тебе подарок сделал.

Ценовая политика за последний год не поменялась. Правда, с каждым годом появляются на рынке представители культпросветучилищ. Все больше учителей музыки и физической культуры переодеваются в Дедов Морозов и Снегурочек. Но мы, как люди, которые занимаются профессионально праздником, этого немного не понимаем. Однако выбор только за заказчиком.

Чего хотят сейчас наши маленькие клиенты? С каждым годом потребности у детей растут. Если раньше они мечтали о санках, лыжах, самокатах и велосипедах, то на данный момент хотят гаджетов: планшеты, телефоны, приставки.

Корпоративные заказы тоже есть, - говорит в заключение Егор.

Снегурочка Анастасия МИШИНА признается, что им приходится каждый год придумывать что-то новое.

- Костюмы также меняются, - говорит Анастасия. – Приходится думать, чем удивлять. У меня, к примеру, к одному из новых костюмов в этом году целых три разноплановых головных убора.

А подарки все круче и круче становятся. У нас есть некоторые семьи, к которым мы ходим уже на протяжении пяти лет. И мы видим, как детки растут, новые рождаются. Вообще очень интересно наблюдать за этим.

Претензия к родителям

Главный Дед Мороз Калужской области Игорь КОРНИЛОВ что со временем родители и дети со временем изменились.

- Когда я был маленький, все наряжались на Новый год белочками, собачками, зайчиками и прочими персонажами из мультфильмов, которые нам показывали. Сейчас уже на протяжении долгого времени наша культура американизировалась по полной программе. Я это заметил достаточно давно. На главной елке в Калуге вижу таких детей, которые наряжены в костюмы иностранных героев. Одна американщина приехала к нам. Подарки, конечно, соответствующие.

Но, наверное, по-другому в наше время нельзя. Как нарядить ребенка в Крокодилу Гену, если везде, на каждом экране Человек-паук?

Лично меня это мало радует. У нас ведь и своих героев хватает. Раньше я хотел быть пожарным, космонавтом, милиционером…Такие герои для меня были. Сейчас произошла замена ценностей.

Подарки дети просят неожиданные и для меня они печальные. Когда подходит к тебе маленькая девочка лет шести на утренники и просит 18-ый Айфон, то задаешь ей вопрос: «Девочка, тебе это зачем?», - она ведь слово «Мама» еще писать не умеет.

Хотят планшеты, гаджеты, что-то очень дорогое. Хорошо, спрашиваю, какой стишок они готовы за подарок рассказать или что-то еще сделать? Ответ обычно такой: «Ничего».

Вспоминая свое детство, я один в 4-5 лет мог держать Деда Мороза в плену минут 40. Танцевать, рассказывать стихотворения, петь. Лишь бы получить конфетку. А сейчас детям нужен подарок, и все. И это, конечно, претензия к родителям. Многие перестали заниматься детьми.

Кстати, в районах Калужской области ситуация попроще. Ребятки готовятся, песни поют, стихи рассказывают, хороводы водят.

Новый год должен быть всегда, - говорит в заключение главный Дед Мороз Калуги. - Даже в нынешней ситуации. Это ведь Новый год. Детей все наши трудности вообще не должны волновать.

Новый год – это праздник. Все закладывается ведь в детстве. Чем больше мы для детей сделаем хорошего, тем лучше они потом будут. НАТО и Европа никого их ребят не волнует. Им нужен Дед Мороз и праздник!

Сколько стоит

Но как бы ни менялись люди, праздник в любом случае состоится во все времена. Ибо родительское желание создать новогоднюю сказку для своих детей – оно вечно. Тем более, что это сегодня сделать гораздо проще, чем раньше. Достаточно зайти в интернет, где публикуется очень много объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек на любой вкус и кошелек.

И даты свободные, даже на сам Новый год, еще есть. В этом мы убедились, проанализировав объявления на сайтах и сделав выборочный обзвон. Калужанам предлагают от 10-минутной программы для детишек с вручением подарков до песнен, танцев, хороводов на час-другой.

Цены разнятся. До 30 декабря приезд Деда Мороза и Снегурочки к вашему ребенку будет стоить около 1500 рублей, а вот на следующий день ценник вырастет до 5000 рублей. При этом есть и такие, кто просит за свои услуги 25 тысяч рублей. Правда, сюда входит работа в новогоднюю ночь и полуторачасовая развлекательная программа.

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