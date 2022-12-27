После победы в конкурсе наставников калужанка Галина Баранова прыгала от счастья в магазине, а люди крутили пальцем у виска

Преподаватель из областной столицы Галина БАРАНОВА участвовала во Всероссийском конкурсе «Битва наставников» в лиге «Образование» и одержала победу в номинации «Наставник студентов СПО».

За победу боролись более 400 преподавателей из 66 регионов. Прошли в финал и презентовали свои проекты только 40 лучших.

О своем пути к большой победе Галина Баранова рассказала нам в эксклюзивном интервью.

- Галина, как вы определились с выбором профессии? Почему стали педагогом?

- Путь до специальности «Педагог» профессионального обучения занял у меня долгих 9 лет. Для этого я сначала окончила профессиональный лицей по профессии «Оператор ЭВМ» с красным дипломом. Затем был колледж по специальности «Информационные системы». Я получила красный диплом. И дальше КГУ им. К.Э. Циолковского. Я завершила обучение все также с красным дипломом.

В 19 лет уже начала путь педагога и преподавала один предмет в колледже. Обучалась очно в университете, поэтому для меня делали расписание так, чтобы я не прогуливала университет. И с пар бежала на работу в колледж. Тем самым совмещала теорию в университете с практикой в колледже.

Это очень практико-ориентированный подход, как оказалось. Потому что в университете обучали как преподавать, а потом в колледже я применяла свои знания, проводила рефлексию урока, всё ли получилось так, как задумано.

Обучаясь в университете, я проводила открытые уроки. Но сейчас уже за плечами 14 лет педагогической деятельности.

- Что преподаете в КТК? Какие направления?

- Я преподаватель программирования и графического дизайна, являюсь экспертом чемпионата World Skills Russia по компетенции «Графический дизайн». Преподаю на специальности информационные системы и программирование.

- Ваши ученики заняли немало призовых мест во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Какие проекты они представляли?

- За 2 года к участию в конкурсе я смогла привлечь более 100 ребят. В 2021 году мои подопечные разрабатывали проекты, связанные с экологией. В 2022 году тематика изменилась и усложнилась.

На дистанционном этапе ребятам были предложены сложные кейсы от партнёров конкурса. Но я как наставник была рядом и помогала.

Для примера, необходимо было придумать устройство из нового материала Графен, сконструировать скафандр для полета на Марс, причем, весь функционал должен сохраниться, но необходимо добавить дизайн, облегчить его. Ещё проектировали станцию на Марсе, чтобы она располагалась под грунтом, спасаясь от радиации.

Также были выставки арт-пространств молодежи, стена эмоций школьников и многое другое. У нас было 79 проектов.

Для хорошей разработки мне приходилось много читать и искать информации про предметную область. Также помогать в разработке бюджета проекта и шагов проектирования. И, конечно, последний момент - это визуализация проекта. Так как ребята у меня профессионалы своего дела, то они рисовали не на бумаге, а в программах моделирования, программировали.

- Насколько много сейчас возможностей для своей реализации у молодежи в России?

- Сегодня каждый молодой человек, который задается целью реализации своих возможностей, может выбрать и попробовать что-то интересное именно для него из множества направлений.

Сейчас в России для этого есть масса возможностей - стоит только проявить интерес и инициативу. В свободном доступе можно найти информацию и стать частью значимого дела, которое будет по душе - добровольчество, социальные проекты, творческие и профессиональные конкурсы и многое другое.

И чем больше ребята узнают свою страну и о возможностях, которые существуют для них сегодня, тем больше они стремятся к развитию здесь и сейчас. Взять только программу «Больше, чем путешествие», участники которой уже в самом юном возрасте могут узнать, насколько велика и прекрасна Россия.

А самое интересное, что, попробовав один раз принять участие в подобном мероприятии, студенты загораются новыми идеями, инициативами, и продолжают этот путь самостоятельно. Как недавно сказали мне ребята: «Галина Андреевна, просто будьте рядом, остальное мы сделаем сами». И я считаю это самой большой ценностью.

Самая яркая звездочка Валерия Февралева и Галина Баранова.

- Расскажите о самых ярких ваших учениках.

- Самая яркая звездочка — это Валерия Февралева. Я ее называю - моя маленькая копия. У нее очень много желания обучаться всему новому, когнитивно-гибкое мышление, которое, конечно, я развиваю. Над ораторским искусством мы ещё работаем, а в графическом дизайне ей равных нет.

Лерочка - обладатель «золота» World Skills Russia в региональном чемпионате, взяла «золото» в национальном чемпионате «Стикер Пака», победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» 2021 года. Она является финалистом и амбассадором всероссийского конкурса «Твой Ход» 2022 года.

Лера уже окончила колледж и поступила в университет, в котором я училась. За три года у нас было много слёз, поражений, смеха, улыбок. Это я считаю нас и мотивировало, мы добились успеха.

Сейчас моя задача, как наставника, помочь Лере с определением карьерных ориентиров и с поиском работы, которая будет ей по душе и поможет реализовать потенциал.

- Что была за «Битва наставников»? Расскажите подробности.

- Я одержала победу в номинации «Наставник студентов СПО». Конкурс был очень интересный, состоял из трёх этапов. Сначала выполняли задание в стиле компьютерной игры, где у меня была команда с миссией - спасательная экспедиция. По сценарию задания Земля погрузилась в вечный холод, вокруг тьма. Мы должны были построить паровые сани и добраться на них до штаба.

В процессе конструирования, я вела разговор с командой, проводила обучение, смотрела на психологические портреты участников. По итогу, команда выполнила задание, добралась до штаба, все были спасены.

Далее был полуфинал, где от нас требовалось представить модель проекта, а в финале я защищала проект наставника. У меня он назывался «Больше чем наставник».

Членами жюри были специалисты из Сколково и предприниматели. В конце защиты воцарилась тишина, и я подумала, что всё плохо. Но по итогу эксперты мне сказали, что теперь я могу ездить по городам и проводить тренинги для наставников.

Но все же хотела бы победу в конкурсе «Битва Наставников» отдать своим ребятам, ведь без них я бы не справилась и не стала тем, кем я сейчас являюсь.

Калужанка Галина Баранова выиграла «Битву наставников».

- Галина, вы догадывались о своих шансах на победу?

- Ой, эта вообще смешная ситуация. На отборочном этапе я была на конкурсе с детьми в Нижнем Новгороде. Приболела. Подумала, что лучше пропустить, отдохнуть. Будут ведь и другие конкурсы. А потом решила, что не сдамся и села делать проект.

На следующий день узнала про выход в полуфинал. Тут ещё больше взбодрилась, но и испугалась, так как ситуация развивалась быстро, динамично. Думала, вдруг не успею за сутки?

И вот я стою на вокзале в Москве, чтобы ехать в Калугу. На часах 18.00, мне звонят и говорят, что я в финале и завтра в 10 утра меня ждут на защиту проекта «Наставник». так что мои мечты о еде и долгожданном сне быстро испарились.

В финале защищала проект в режиме онлайн. Претендентов было пятеро, у всех интересные проекты, а я выступаю последняя. Сижу и переписываюсь со своими студентами, они меня подбадривают, а я спрашиваю: «Почему я последняя? Это, наверное, знак, мне не победить». Ребята меня поддержали.

Когда прошла защита, я поехала в магазин. Стою на кассе и снова поступает звонок: «Галина, ждём вас на телемост, вы победили». Я, конечно, остолбенела и стояла, как вкопанная. Переспрашиваю девушку, что я сделала? Она смеётся и говорит: «Вы - победитель». А я улыбаюсь, начала подпрыгивать от счастья. Люди в магазине, наверное, подумали, что я сошла с ума.

Галина Баранова теперь может проводить тренинги по всей стране.

- Куда теперь будете стремиться? Какие мероприятия-проекты? И главное, успевают ли теперь ваши ученики увидеть вас в колледже? Время на преподавание осталось?

- Со своими студентами я всегда на связи 24 часа 7 дней в неделю. Спасибо цифровым технологиям. В колледже, конечно, видимся, у меня ребята на дипломном проектировании, скоро удивим всех нашими проектами.

Также я немного решила отдохнуть от большой нагрузки и заняться саморазвитием в проектной деятельности. И, конечно же, немного сна тоже не помешает.

Очень жду следующий год педагога и наставника. В предвкушении всего интересного.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.