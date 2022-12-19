Дмитрий Денисов в прямом эфире пообщался с калужанами об уборке города, дорогах, и  благоустройстве

В Калуге в пятницу, 16 декабря, в центре управления регионом городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в прямом эфире ответил на вопросы, волнующие калужан.

Новшеством прошедшего прямого эфира стало присутствие руководителей структурных подразделений городской управы. Чиновники отвечали на некоторые вопросы в комментариях, а градоначальник отвечал на них вживую. Такой формат позволил охватить максимально большой поток вопросов граждан.

Как показала статистика, жителей областного центра больше всего волновало проведение капитального ремонта жилых домов, благоустройство города и пилотная система безопасности в школе №5. Остановимся на этих вопросах подробнее.

Капитальный ремонт зданий

Калужанин Виталий Майков предложил ускорить исполнение решений судов в отношении капитального ремонта домов путем использования средств фонда капитального ремонта.

- Да, действительно, такое решение как бы лежит на поверхности, почему бы не воспользоваться средствами на счетах Фонда капитального ремонта, который пополняют абсолютно все собственники многоквартирных жилых домов, - согласился Дмитрий Денисов. – Но с правовой точки зрения это незаконно. В решениях судов, которых сейчас порядка трехсот и ведется соответствующее исполнительное производство в отношении городской управы, в том числе и привлечение к административной ответственности, штрафам, четко указан источник финансирования капитальных ремонтов – это местный бюджет.

Мы уже обсуждали с федеральными коллегами возможность внесения соответствующих изменений в российское законодательство, потому что регионов с подобными проблемами в нашей стране много. Но пока использовать на эти цели ФКР нельзя.

В текущем году мы полностью исполнили решение суда по трем объектам, по шести частично и еще по 12 в настоящий момент ведутся работы, которые позволят дополнить этот перечень домов. Те виды работ, которые входят в 220 млн.рублей, выделенных в текущем году на капремонт зданий, мы выполним.

В следующем году такая же сумма предусмотрена в местном бюджете, - сказал в заключение Дмитрий Денисов. - Работу продолжим и, естественно, в первую очередь будем выбирать дома с максимальным уровнем технического износа.

Правила благоустройства Калуги

Наталья Глебова обратила внимание городского головы на грязь и хаотичные парковки во дворах, расположенных внутри квартала между улицами Кирова и Дзержинского, а также Марата и Театральной.

В первую очередь, Дмитрий Денисов пообещал навести порядок на контейнерных площадках в центре города. А далее, в качестве системного решения проблемы, назвал меры в пределах своей компетенции, а именно, снижение количества управляющих компаний в этом месте, повышение их ответственности за содержание прилегающих территорий и разграничение обязанностей между ними.

- Мы продолжаем работу по разработке проектов межевания наших застроенных территорий для того, чтобы провести кадастровые работы внутри кварталов и определить зоны ответственности управляющих компаний, а также четко их прописать, - ответил градоначальник. - После чего вместе с коллегами из государственной жилищной инспекции и городской административной комиссией будем привлекать к ответственности собственников домов и УК за ненадлежащее содержание прилегающих территорий. В утвержденных в этом году Правилах благоустройства города Калуги все нормы по уходу за придомовыми территориями нами были прописаны.

Пилот новой системы безопасности в школах

Екатерина Шапошникова спросила, как будут пропускать в школу № 5 детей, родители которых не подпишут согласие на внедрение новой пропускной системы?

- В самом вопросе есть неточности, - ответил городской голова. – В настоящее время в школе №5 пропускная система активно эксплуатируется. Новый турникет ничем не отличается от других, где дети подносят электронный ключ и проходят в школу. Большинство калужских школ обеспечено именно такими системами контроля доступа.

Я бы обратил внимание на то, что в рамках этого проекта было установлено два десятка камер видеонаблюдения, в том числе на подходе к школе, начиная от калитки. Эта система позволяет выявить злоумышленника, направляющего к учебному заведению. Например, она идентифицирует объект, оставленный возле школы, или человека с предметом в руках, очень похожим на оружие. При определенных настройках система имеет возможность заблокировать вход в школу и злодей даже к турникету не подойдет.

Люди почему-то не обратили внимание на эту информацию, а обеспокоились только возможностью использования биометрических данных при контроле доступа. Я, как выпускник этой школы и городской голова, внесен в эту биометрическую систему и лично протестировал ее на входе. Там, действительно, калитка открылась автоматически и пропустила меня во двор моей родной школы.

Администрация школы и компания-поставщик оборудования пропускной системы реализовали этот проект в соответствии с действующим федеральным законодательством, которое предусматривает определенные ограничения при использовании определенной биометрической информации. Просто она не используется при проходе школьников туда.

Местные власти, путем внедрения этой системы, пытаются повысить уровень безопасности в калужских школах и отработать все современные технические средства на школе №5.

А, если не хотите, чтобы кто-то знал ваши биометрические данные, то будьте последовательны, откажитесь от использования смартфонов. Ведь он знает о вас гораздо больше, не только ваше лицо, - отвечать на вопрос градоначальник закончил на ироничной ноте.

Блиц

Помимо этого по итогам прямого эфира, Дмитрий Денисов пообещал в 2023 году отремонтировать 2-й Больничный переулок, установить уличное освещение в поселке Росва и сделать ремонт за 6 млн.рублей в спортивной школе № 47.

Также градоначальник поручит подрядчику отловить агрессивных чипированных собак в районе дома 41 на улице Маяковского, коммунальщикам убрать мусор на улице Тарутинской, а диспетчеру троллейбусного парка следить за равномерным выходом на маршруты машин, чтобы люди долго не мерзли на остановках.

И еще городской голова поделился планами реконструкции улицы Тарутинская от школы №25 до Окружной дороги. Проект будет включать в себя широкую проезжую часть, тротуары и освещение.

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