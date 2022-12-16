Прогноз экономиста: «На снижение цен в Калуге рассчитывать не приходится»

2022 год получается непростым. Цены в феврале и марте в магазинах взлетели очень сильно и пока не стремятся к уменьшению.

Не очень утешительная картина и на рынке труда. Под угрозой увольнения находятся несколько тысяч калужан.

Что ждет экономику Калужской области в будущем году? На этот вопрос ответила кандидат экономических наук, профессор кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» Калужского филиала «Финансового университета при Правительстве РФ» Ольга КОСТИНА.

Драйверы роста

- В каком состоянии региональная экономика будет встречать Новый год?

- Экономика Калужской области сохраняет незначительный рост в 2022 году в пределах 1%, максимум - 1,5 процента. Ее состояние можно назвать как устойчиво функционирующая экономики.

- Предприятия какой сферы вы видите в будущем году основными драйверами если не роста, то удержания на плаву?

- Объем валового регионального продукта в 2023 году можно ожидать, как и в 2022 году, на уровне 101%.

Драйверами развития экономики должны стать предприятия по производству машин и оборудования, обработке древесины, лекарственных средств, готовых металлических изделий, производству одежды, напитков.

- Профсоюз «Фольксвагена» не так давно подписал соглашение о продлении тарифного соглашения до мая. О чем это говорит?

- По сообщениям различных источников на федеральном уровне сохраняется надежда на поиск в условиях санкционного давления приемлемого варианта возобновления производства.

Можно полагать, что обе стороны надеются на это – и работодатель, и сотрудники.

- Сможет ли восточный бизнес развернуться на имеющихся производственных мощностях западных инвесторов в случае, если они все-таки покинут Калужскую область? Если да, то на каких? Если нет, то почему?

- На это вряд ли приходится рассчитывать. Причиной тому другие технологии, логистика и система ведения бизнеса.

Что касается Китая, то нигде не было информации о желании приобретать активы того же «Фольксвагена».

- Какие пути переформатирования экономики Калужской области вы видите наиболее реальными?

- В первую стоило бы рассчитывать на сельское хозяйство и промышленность. С развитием данных отраслей будут совершенствоваться другие сферы экономики региона.

О зарплате и ценах

- Средняя заработная плата в Калужской области, согласно статистике, все время растет. А как обстоит дело с реальными доходами населения? Как изменялась в этом году медианная зарплата?

- Средняя заработная плата в Калужской области за январь - ноябрь выросла до 59 157 рублей. Медианная заработная плата (средний показатель без учёта самых высоких и самых низких зарплат) в Калужской области за этот период составила в ноябре 35 000 рублей, и она имеет тенденцию к незначительному снижению.

- А можем ли мы надеяться на падение цен после Нового года и на что?

- С учетом роста тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги на снижение цен в Калуге рассчитывать не приходится. А вот сезонные колебания возможны.

- Бюджет Калужской области на 2023 год принят. Как вы можете его оценить? Что означает профицит в бюджете?

- Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли бюджет региона на 2023 год с дефицитом в сумме 4,7 млрд. рублей. Доходы регионального бюджета ожидаются в сумме 76,213 млрд. рублей, расходы - 80,938 млрд. рублей.

На мой взгляд, бюджет Калужской области по своему содержанию носит взвешенный, обоснованный характер и направлен на выполнение социальных обязательств, поддержку развития экономики региона, и в следующем году не предполагается менять его направление.

- Указом президента за последние месяцы увеличены социальные выплаты для населения. Появились даже новые пособия. Какое это окажет влияние на экономику региона? А на людей?

- Социальные выплаты в первую очередь направлены на поддержку различных категорий населения, и такая поддержка существенного влияния на экономику региона не окажет, но будет способствовать повышению платежеспособности населения Калужской области с низкими доходами.

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