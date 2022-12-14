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Диетолог из Калуги рассказала, чем заменить конфеты в новогоднем подарке для детей

Татьяна Светлова
Опубликовано: 14.12.2022 19:00 1 514
Диетолог из Калуги рассказала, чем заменить конфеты в новогоднем подарке для детей

Если  ребенка с ранних лет не приучать к сладостям, он будет к ним равнодушен. Считается, что сладкий вкус - самый примитивный: оттенки его потом будут трудноразличимы.

Тем более сейчас в кондитерских изделиях вместо сахара используют его синтетические заменители, чаще всего это сахарин (Е954), цикламат (Е 952), аспартам (Е 951).

На днях калужский мнздрав сообщил, что в нашем регионе, как и в целом по стране, наметилась тенденция развития ожирения в возрастной группе детей до 14 лет. За пять лет число таких случаев увеличилось практически вдвое.

Причинами ожирения у детей могут быть:

  • ошибки в рационе питания,
  • наследственная предрасположенность,
  • заболевания, связанные с эндокринной системой, и сердечные недуги.

В группе риска:

  • недоношенные дети,
  • дети, родившиеся с малым весом,
  • малыши, которые рано были переведены на искусственное вскармливание.

Одна конфета в день

- Раньше конфеты делали из патоки, кленового сиропа и мёда, - говорит диетолог Калужского центра медицинской профилактики Светлана ЧЕРЕПАНОВА. -  Сегодня в составе конфет помимо большой дозы сахара присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. До 5 лет малышам не рекомендуется давать сладости.

Не стоит делать детям на Новый год и большие подарки с  шоколадными конфетами. Нежелательно, чтобы ребенок съел за короткий период празднков много сладкого. Карамель тоже  вредна – там используются красители. Лучше оформить фруктовый подарок, добавить туда немного орехов.  

Конфеты (особенно карамель) содержат сахар, а норма употребления его для детей – 50-80 г в день. Шоколадные конфеты больше одной штуки в сутки давать нельзя: они могут вызвать аллергию. Кстати, конфеты можно заменить мармеладом, зефиром, пастилой – они менее опасны.

Соков следует давать ребенку не более 200 мл в день: они также могут вызвать аллергию. И лучше остановиться на яблочных, грушевых, сливовых.

Крем в торте может оказаться несвежими, а это грозит расстройством желудка и попаданием в организм инфекции. Поэтому ребенку лучше давать свежие сухие тортики без крема и не более 50-100 г в день. И не переборщите с орешками! Например, арахис может вызвать аллергическую реакцию.

Что положить в детский подарок

Мармелад, зефир, пастилу, фрукты, орехи, фрукты, натуральные соки, несладкое печенье.

Не стремитесь всё съесть

Если говорить о празднике, то главное - до Нового года разобраться со своим здоровьем, подлечиться и встречать его в хорошем настроении. Праздничный стол должен быть разнообразным. Частыми новогодними блюдами являются гусь, утка, поросенок. Не забудьте о рыбе и морепродуктах - это кладезь полезных веществ, необходимых для нашего организма.

Они содержат микроэлементы, витамины и аминокислоты, дефицит которых у людей особенно велик, и являются рекордсменами по содержанию легкоусвояемого белка. В этом и состоит уникальность даров моря – ни один другой продукт не содержит такого широкого спектра ценных элементов.

Стол для встречи Нового года накрывается как для горячего, так и для холодного ужина. Возможен вариант фуршета. Можно организовать так называемый  «вечер корзинок», когда каждый  приглашенный (или группа друзей) приносит с собой шедевры кулинарного искусства .

Хочется предостеречь от непрятностей, связанных с перееданием, поэтому:

  • не стремитесь во что бы то ни стало доесть все, что у вас на тарелке;
  • не увлекайтесь жирной пищей (особенно в сочетании с холодным шампанским): в праздники происходит резкий скачок поступления больных с холециститом и панкреатитом. Главное – умеренность: не наедайтесь до чувства тяжести в желудке и до одышки. 

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 14.12.2022 19:00 1 514
Тэги: новый год
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