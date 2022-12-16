Первым городскими головой Калуги был богатый купец Фалеев

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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245 лет назад, в 1777 году, в Калуге была введена должность городского головы.

Городским Головой мог быть только дворянин, Почетный гражданин или купец I гильдии, владевший в городе собственностью на сумму не менее 15 тыс. рублей.

В обязанности городского головы входили председательства в городской думе и в горуправе. В его ведении были заботы о капиталах и имуществе города, благоустройстве, обеспечении продовольствием, развитии образования, здоровье жителей, призрении бедных и других видах благотворительности, о мерах предосторожности от огня и природных бедствий, о промышленности и торговли.

Богатые купцы

Первым городским головой избрали богатого купца Василия Григорьевича Фалеева.

Семья Фалеевых когда-то была очень известна в нашем городе. В начале прошлого века в Калуге даже был ­Фалеевский переулок.

По легенде, этот род пошёл от жившего в Калуге иконописца Семёна Фалеева, который писал иконы для Георгиевской, Благовещенской церквей, Лаврентьевского монастыря.

Когда помещик Василий Хитрово приобрел чудотворный образ Божией Матери, исцелявший больных, то передал его в церковь Рождества Богородицы. Подлинник иконы не сохранился, но Семён Фалеев сделал точную копию, которую поместили в Троицкий собор.

В Калуге известны Палаты Фалеевых (ул. Баумана, 11). Краеведы говорят, что, скорее всего, этот дом построил в 1730-х годах Григорий Фалеев, отец первого городского головы Василия Фалеева. В 1800 году архитектор Ясныгин добавил сюда пристройку. Считается, что после Фалеевых этот дом перешёл к семье Гончаровых. Поэтому дом часто называют гончаровским.

Фалеевы торговал пушным товаром, китайским чаем и восточными сладостями, были владельцами кожевенного, щетинного, веревочного, канатного и рогожного производств. сколотили крупный капитал. В доме на углу Московской и Садовой улиц (ныне — ​Ленина и Кирова) находилось кожевенное производство Фалеевых. Там работало 25 человек. Все изделия изготавливались вручную.

Имели Фалеевы и торговые лавки в Гостином дворе. Выделывали шкуры очень качественно, горожане хорошо их раскупали. Дела шли в гору. Мех Фалеевы возили на заграничные выставки, однажды даже получили там бронзовую медаль, чем очень гордились.

После революции многие Фалеевы уехали за границу. В нашем городе известны нескольок домов, принадлежавших этой семье – на ул. Кирова, 62, Вилонова, 32, Луначарского, 36. пл. Старый Торг, 8, Кутузова, 10, Театральная 43/8.

Владельцы знаменитых Палат

Василия Фалеева на посту городского головы сменил знатный калужанин Антон Афанасьевич Макаров, торговавший сукном. В нашем городе сохранились палаты Макаровых, которым уже 300 лет. Когда-то они принадлежали этой семье.

Про Антона Макарова известно, что он был женат на Анастасии Ивановне Губаревой. У них были сыновья Афанасий и Михаил и дочь Анна.

Сын Макарова Михаил прославился тем, что провел водопровод и установил на пл. Старый торг круглый чугунный бассейн. Потом этот бассейн был перенесен в Городской сад (ныне - Городской парк), а на его месте расположилась водозаборная будка.

В калужском объединенном музее-заповеднике есть портрет Михаила Макарова с надписью «Я изобрёл и устроил своими средствами, с помощью граждан в городе Калуге водопровод на площади близ Гостиного двора и дома ремесленной управы, бассейн с проведённой ключевой водой, из колодезя близ церкви Михаила Архангела, для продовольствия граждан и тушения пожаров, сей мой портрет с медалью». Медалью Макаров был награжден за пожертвования, сделанные в период войны с Наполеоном. А 30 мая 1840 года возведен в потомственное почётное гражданство.

Михаил Макаров торговал разными товарами, даже заграничными. Был женат на Акулине Саввичне Торубаевой, у них было двое сыновей Иван и Сергей и дочь Александра.

Ходили слухи, что Макаровы были старообрядцами, но калужские историки это опровергают. Умер Михаил Макаров в 100-летнем возрасте, был отпет в Спасопреображенской церкви «на Глубоком».

Ну а третьим городским головой Калуги был Иван Андреевич Чернов. Род Черновых старинный, они были крупнейшими купцами, имевшими в Калуге несколько кааменных домов.

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