Как будет работать каток на Старом торге, рассказали на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 12 декабря, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Новый общегородской каток откроют 30 декабря

Эту дату назвал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО.

— Каток будет бесплатным. Попасть на каток можно будет по электронной регистрации на сайте, которая откроется ориентировочно 20 декабря. Также, получить билет можно будет в билетной кассе за час до сеанса. Поэтому удобнее, конечно, электронное бронирование, — сказал Матвеенко.

На катке, площадь которого составит 800 квадратных метров, одновременно смогут кататься не менее 100 человек. Каждый получит QR-код, который станет пропуском. Коньки напрокат тоже можно будет взять бесплатно. На катке будет работать камера хранения.

На этой неделе каток должны подключить к электросетям.

В ближайшие дни в городе заработают и те бесплатные катки, о появлении которых в городской управе заявляли ранее.

—Необходимо подождать, когда установятся отрицательные температуры. И только тогда выходить на каток в коньках. Если вы это сделаете сегодня, поверхность льда будет испорчена. И тогда будет необходимо больше времени на его заливку и реабилитацию. А так все городские катки готовы, — отметил Игорь Матвеенко.

Калужане спрашивают. Курорты Краснодарского края

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, калужане интересовались уличным освещением, площадками для мусора и ценами в аптеках.

Алексей Ильницкий напомнил, что Дмитрий Денисов поддержал инициативу депутата Госдумы о запрете выезда чиновников за границу в период новогодних каникул.

- Официальный запрет будет на федеральном уровне, - отметил городской голова. – Уверяю вас, что калужские чиновники давно не ездят за границу отдыхать, поэтому пользуются дачами или курортами Краснодарского края. По условиям договорных отношений на муниципальной службе выезд запрещен. Так что в Калуге это давно действует. Наши чиновники все дома отдыхают. А коммунальщики все праздники будут работать. И мечтать об отдыхе.

Погодные качели

Нынешние резкие температурные «качели» с минуса на плюс и наоборот осложнили повседневную работу дорожников по уборке от снега и наледи на улично-дорожной сети города. И, если очистка улиц идет в плановом режиме, то состояние пешеходных тротуаров, особенно после прошедшего в выходные дождя, вызывает тревогу у городских властей.

— В ночь возможен переход на минус, ожидаем обледенение тротуаров. Какие принимаем меры: локально, на территории города подготовлены места временного хранения противогололедных материалов. В предстоящую ночь организуем работу пяти дежурных бригад, это порядка 25 рабочих, которые будут в ручном режиме осуществлять посыпку у остановочных павильонов, на подходах к пешеходным переходам, тротуарах. При переходе температуры на минус также планируем вывод комбинированной техники на посыпание тротуаров, максимальное количество, которое мы выпускаем – 17 единиц, — сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игоря БУГАЕНКО.

Школьники могут досрочно отправиться на каникулы

В связи с ситуацией с распространением гриппа и ОРВИ школьников Калуги могут отправить на новогодние каникулы на неделю раньше.

Эта мера поможет стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

— Я с коллегами этот вопрос обсуждал, возможно, на областном уровне в связи с распространением ОРВИ будет решение на неделю раньше отпустить детей на каникулы, но оно будет приниматься на региональном уровне, — отметил городской голова Дмитрий Денисов.

По словам начальника управления образования Ольги ЛЫТКИНОЙ, на сегодня 110 классов образовательных школ учатся дистанционно.

— В детских садах города группы по ОРВИ не закрываем, даже если в дошкольные учреждения и ходит только шесть человек, группы все равно функционируют, — добавила Лыткина.

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