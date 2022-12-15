Главную партию в калужском конкурсе выиграла «Чёрная королева»

В Калужском музее изобразительных искусств объявили итоги выставки-конкурса на премию имени Афанасия Куликова.

Этот конкурс областной и проходит уже в 28-й раз.

В этом году 118 художников и мастеров представили почти 300 работ. И если Афанасий Куликов писал картины по заказу государства, сейчас на выставке не было ни одной заказной работы.

Художники рассказывали о том, что у них на душе. И творили не только на холсте, создавали скульптуры из дерева, стекла, глины, бумаги, работали с горячей эмалью.

Владимир Мялькин «Рождественские покатушки».

Можно было увидеть забавные «Рождественские покатушки» из дерева Владимира Мялькина, ироничные жанровые сценки «Калужский дворик», «Мачо», «Заячьей тропой» обнинского художника Юрия Шерова, фантастические «Берега реки Эридан» Владимира Воронцова. Согласно древнегреческой мифологии, Эридан это созвездие, обозначающее реку, куда упала огненно-солнечная колесница Фаэтона.

«Берега реки Эридан» Владимира Воронцова.

И здесь всё загадочно и символично: очередь за хлебом - это люди, пришедшие за благополучием. Вход в один из домов находится под крышей, люди карабкаются туда, но оказываются перед запертой дверью. Этот дом - символ бессмысленного упрямства и самодурства. Дом-часы символизирует конец жизни, сюда приходят старые люди, час которых пришёл.

Вячеслав Попов «Законы генетики».

Стеклянных дел мастер Вячеслав Попов на этот раз представил «Законы генетики». Интересно, что Вячеслав закончил юрфак в Ленинграде, несколько лет работал в калужской областной прокуратуре. Потом уехал в Америку и оттуда вернулся скульптором по стеклу. И создаёт нечто невероятное.

«Калужский дворик» Юрия Шерова. За эту работу художник получил диплом 3 степени.

А это работа Виктории Пилипенко «Весенний ангел», батик.

По кукле в год

Кукла «Черная королева» Людмилы Рощиной-Евдокимовой стразу «цепляла» зрителей, заходящих в зал. А жюри отметило это работу дипломом 1 степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Кукла потрясающая: чёрное бархатное платье с нашитыми состаренными кружевами, белый воротник, бусины и жемчужины. Всё - вручную.

Людмила - художник-иллюстратор, много лет она занималась лаковой миниатюрой. А кукол начала делать 15 лет назад.

- У меня прабабушка шила больших ростовых кукол, - рассказывает Людмила. – Мне редко давали их играть. Эти две куклы лежали в сундуке и доставались по большим праздникам, поэтому были для меня чем-то необыкновенным, заветной мечтой. И запомнились на всю жизнь.

Когда я занималась лаковой миниатюрой, как-то участвовала в выставке в Москве и вдруг увидела там авторских кукол. Тогда мне открылся новый мир, потому что до этого я воспринимала кукол, как нечто игровое. Захотелось попробовать что-то новое.

Так я начала делать кукол. Когда их делаешь, становишься и дизайнером, и парикмахером, обувщиком, портным. А образы сами приходят. Иногда сидишь дома у окна, смотришь на грязь на улице и вдруг возникает какой-то образ, не отпускает тебя. Ты ходишь, что -то по дому делаешь, а мысли крутятся. И постепенно что-то вырисовывается.

Мимо такой куклы не пройдёшь.

- Делаю я кукол очень долго, - объясняет Людмила. - Потому что работаю в издательстве, сейчас иллюстрировала календарь, и приходиться кукол откладывать. В среднем делаю одну в год. И не продаю их, они все у меня дома.

Их немного - 15-18, но они все разноплановые. Я занималась текстильными куклами, грунтованным текстилем, есть сложные - смешанная техника, есть волойчные, которые я валяю из шерсти собственных котов.

«Чёрная королева» сделана из паперклея. Это американская самозастывающая глина. Её не надо обжигать.

Использую старинные ткани. На этой кукле – бархат, антикварная кожа. Собираю ткани повсюду, друзья что-то дарят. Однажды друг разбирал старые запасы своей тётушки, и там оказались старинные кусочки. Ему они не нужны, а мне пригодились. А иногда что-то сама состариваю.

10 победителей

Помимо Людмилы Рощиной-Евдокимой дипломы 1 степени получили в номинации «Графика» Павел Вольфсон за произведение «Освещённый солнцем» Свято-Никольский монастырь» и Наталья Китаева за «Триптих «Осенний блюз».

Павлу Вольфсону диплом вручила директор Калужского областного музея изобразительных искусств Наталья Марченко.

А в номинации «Живопись» - Алексей Базанов за произведение «Автопортрет на фоне библейского сюжета».

Алексей Базанов получил диплом 1 степени, а его дочь Анастасия Базанова - диплом 3 степени.

Работа Алексея Базанова «Автопортрет на фоне библейского сюжета» (изгнание торговцев из храма).

Всего же жюри отметило 10 художников. Работы, действительно, очень интересные. А кураторы выставки говорят, что их очень порадовало, в этот раз участвовало и более 100 молодых авторов.

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