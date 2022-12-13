Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал, кто такие энергетические вампиры, душнила и абьюзер

Каких людей можно отнести к энергетическим вампирам?

В чём их особенность и что делать, если ребенок растёт энергетическим вампиром?

Сегодня обсудим это с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Чаще всего психопаты

- Михаил, энергетические вампиры существуют?

- Если придерживаться той картине мира, где гром гремит, потому что бог-громовержец копьё кидает, тогда существуют, так же как сглаз и порча.

- Но нам же бывает сложно общаться с кем-то, потом чувствуешь себя уставшим, как будто твою энергию забрали.

- Когда мы не понимаем причин, по которым с нами что-то происходит, для очистки ума и успокоения совести используются псевдо-объяснительные понятия.

Придумываются объяснения, которые некоторым разумом усваиваются проще. А то, что мы чувствуем себя эмоционально опустошенными, говорит только про то, что человек не очень умеет управлять своим самочувствием.

- То есть дело в нас самих?

- Естественно. Другое дело, что есть люди, имеющие психопатические особенности. На нас они влияют больше, чем те, которые таких склонностей не имеют.

То есть те, кого обыватели называют энергетическими вампирами, чаще всего психопаты или около того. Это всегда не здоровье. Потому что от общения со здоровым человеком устать нельзя.

- А если человек постоянно выходит из себя, орёт, аж голова после него болит. Это из этой серии?

- Бывает из этой, а бывает - нет. Здоровый человек орать не будет. Здоровый человек не любит громких звуков в принципе. Но особенность современной культуры в том, что обязательно надо орать, будто без этого тебя не услышат и не поймут.

- А тихие манипуляторы?

- Это и есть психопаты. Тихие, спокойные выдержанные люди, но, тем не менее, они - психопаты. Психопатов много. И каждому попадаются нездоровые люди, которые не уважают личное пространство, не обладают достаточной тактичностью и т.д.

Например, есть эпилептоидный тип характера. Это очень вязкие, тягучие, двуличные, коварные, мстительные, злопамятные люди. Этот тип довольно распространенный. И, кстати, один из самых мерзких характеров, с которым ужиться сложней всего.

- Сами они не страдают от такого характера?

- Философский вопрос. Любая черта характера, любая психопатия где-то помогает, а где-то мешает. Они хорошо движутся по карьерной лестнице в силовых структурах. В каких-то сферах они успешны.

И сами довольны собой, но страдают от того, что, как им кажется, окружающие люди их не понимают, недооцениваю и вообще плохие. Они постоянно натыкают на каких-то, как они считают, плохих людей.

- Поэтому они забирают нашу энергию.

- Нет. Они нашу энергию не забирают, это из разряда сглаза и порчи. Одна из их задач - выводить людей на эмоции. Причем, чаще они это делают бессознательно. Поэтому им нельзя это приписывать.

Надо быть очень осознанным психопатом, чтобы понимать то, что делаешь. Когда люди называют их манипуляторами, энергетическими вампирами, то слишком хорошо о них думают, считая, что это человек, точный в своих словах, такую многоходовку придумал, чтобы на эмоции вывести. Это не так.

Игра слов

- Какие ещё типы личности можно отнести к так называемым энергетическим вампирам?

- Всех, у кого не в порядке душевная жизнь. Есть типы личности, которые утомляют. Мне, кстати, не очень нравится современный сленг, которым описывают некоторые психологические моменты, но есть исключения. Например, слово «душнила» мне понравилось, оно ёмкое и довольно точное. И в отличие от абьюзера, его можно смело применять.

- А почему абьюзер вам не нравится?

- Это романтизация дефекта. Потому что, если сказать: «Я живу с психопатом», можно нарваться на вопрос: зачем ты это делаешь и как вообще это получилось?

Абьюз - полный синоним психопатии, но с некоторыми особенностями. Я бы дал слову «абьюзер» определение, что это человек, чьё поведение нам чем-то не нравится. Он может быть на самом деле объективно адекватным, но в силу каких-то наших отклонений поведение этого адекватного человека нам не нравится, мы его называем абьюзивным.

Приведу пример: жена – транжира, она реально покупает не то, что нужно. Муж ей в вежливой форме говорит об этом. Но ей это не нравится, и она объявляет его финансовым абьюзером.

- Кстати, абьюзерами называют только мужчин, к женщинам этот термин не применяют.

- Потому что женщинам сложней признаться в том, что психически они не очень хорошо устроены. Именно для женщин и выдумали этот термин. И романтизировали его.

Абьюзер это или адекватный человек, которого я так называют в силу того, что я нездоров и мне не нравиться его поведение, либо человек реальный психопат, но признать себе, что живу с психопатом сложно, потому что это вызывает много вопросов ко мне.

А вот когда я живу с абьюзером, могут даже пожалеть и дивиденды какие-то получу, на ток-шоу пригласят, это даже круто, можно гордиться этим. Подмена понятий, которую многие проглотили. Она настолько оказалась удобной, что с ней согласились даже психологи.

А вот слово «душнила» мне нравится. Его можно даже сделать термином, потому что оно точное. Но это не патология, предъявить такому человеку по медицинской стороне нечего. И им самим не всегда нравится такими быть, они это понимают. Но не все люди умеют перестраивать свой характер.

- Но энергетическими вампирами людей будут всё равно называть, в этом тоже есть некая романтизация.

- Конечно, это тоже романтика, своего рода занятие для ума, сказать: «Дома энергетический вампир завелся»…

- И не обидно звучит.

- Конечно, это всё политкорректные термины. В 1990-е убийцу киллером назвали. И звучит даже как профессия. Можно ещё и в трудовую книжку записать. Или проститутку путаной, ночной бабочкой. Это всё политкорректность и не очень оправданная игра слов.

Распознавать эмоции

- Можно ли в компании или на работе сразу распознать энергетического вампира?

- Для этого надо обладать достаточным уровнем чувствительности. У кого-то это врожденный навык, а кто-то может его натренировать. Это просто внимательность, знание жизни, знание какой-то закономерности в поведении людей и правильное считывание некоторых реакций.

Для это надо обладать интеллектом, кругозором, умением распознавать свои эмоции, понимать эмоции других людей и владеть собой. Поскольку большинство этими навыками не обладает, они вынуждены страдать и называть тех, из-за кого они страдают, энергетическими вампирами.

- Как себя восстановить после такого общения?

- За тысячелетия существования у людей выработались разные способы приведения себя в порядок. Кому-то надо рюмку опрокинуть, кому-то в баню сходить, кому-то - в спортзал. Универсальных рецептов нет, кто как привык.

Двойное дно

- С возрастом можно стать энергетическим вампиром?

- Можно. С возрастом всё, что нехорошего было в характере, увеличивается.

- А если ребёнок растёт энергетическим вампиром?

- Если это не генетические особенности, в большинстве случаев ребенок ни при чем. Надо искать причину в себе. И причины довольно простые: собственная эмоциональная неуравновешенность и двойственность - когда ребенка за одно и тоже то ругают, то хвалят, в зависимости от настроения. Когда нет четких критериев.

И ребёнок растет с ощущением двойного дна, он сам начинает в эту игру играть. У него размыты ощущения добра и зла. У людей вообще эти критерии стерлись, потому что объявили, дескать, это относительные понятия.

- Как защититься от энергетического вампира, особенно если это родственник?

- Очень просто: через доброту, сострадание, внимание и прощение. Понять и простить. Если возможно, минимизировать общение. Не принимать сказанное на свой счет.

Вообще, человек психологически защищен тогда, когда не придает значения человеческому поведению. Надо понимать, что природа человека изначально несовершенна и порочна.

Есть маленькая категория людей, к поведению которых есть смысл серьёзно относиться. Но с такими людьми мы, к сожалению, встречаемся не часто.

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