Что готовят звёзды для Калуги

Принято считать, что впервые наш город упоминался в 1371 году в письме Литовского князя Ольгерда. Возьмём этот год, как дату рождения Калуги.

1371 год - Год Белой Металлической Свиньи.

А празднуем мы День города в конце августа - начале сентября, значит, Калуга относится к знаку Дева.

По восточному гороскопу Свинья считается добрым, неконфликтным, общительным, но ленивым и доверчивым животным, подающимся чужому влиянию. Стихия Металла дает ей жесткость и решительность: Свинья точно знает, чего хочет и чётко идёт к цели.

Умеет выпутываться из разных неприятных ситуаций. А бeлый цвeт - символ мира, cпoкoйcтвия, справедливости.

Белая свинья Свинья-Дева полна противоречий. Дева любит порядок во всем, ну а Свинья чихать хотела на порядок. Дева ценит умеренность, а Свинье часто отказывает чувство меры, она предпочитает иметь всего побольше, любит устраивать пышные торжества.

Дева ответственна, хороший аналитик и стремится к совершенству. Свинья же безалаберна и беспечна. Вот такой двойственный характер у нашего города.

Свинья дружит с Кроликом

2023 год станет годом Синего или Чёрного Водяного Кролика. Что ждёт Калугу?

Свинья дружит с Кроликом, поэтому серьёзных катаклизмов не ожидается. И Свинья может рассчитывать на помощь символа года. Восточный гороскоп сулит Калуге выправление финансовой ситуации и налаживание нужных связей.

Большого богатства год не принесёт, но постепенно финансы начнут приходить. Денег на всё необходимое хватит. Кролик советует тратить их с умом. Лучше заранее спланировать бюджет и отложить необходимую сумму про запас. Хотя у Свиньи с деньгами всегда полный порядок.

Летом случится приятный презент. Кто-то что-то подарит нашему городу, а может быть, федералы дадут денег на какой-то проект. При этом китайский гороскоп предупреждает, что городу нельзя жадничать, надо помогать тем, кто нуждается.

Что касается здоровья, в начале года у Свиней могут обостриться хронические заболевания. Нужно немедленно предпринимать необходимые действия. Видимо, дела у города будут не очень. Но весной ситуация выровняется, Свинье обещают много сил и энергии, она сможет осуществить то, что наметила.

Большие шансы у Свиньи и в продвижении и профессиональной сфере, главное - не конфликтовать.

Ждёт награда

С китайским гороскопом разобрались, посмотрим, что говорят про 2023 год астрологи?

У знака Девы, на который выпадает день рождения города, год благоприятен для открытия бизнеса, рекомендуется не отказываться от случайных предложений, среди будут перспективные.

В 9-м доме у Девы будет Уран, что предполагает много деловых поездок и рабочих командировок. Кардинально изменится взгляд на многие вещи.

Уран любит подкинуть неожиданностей. Не стоит забывать про недоброжелателей, они будут строить козни. Но к декабрю 2023 года Калугу- Деву ждёт награда: приличная премия, взлёт по карьерной лестнице или дорогой подарок.

Год закончится позитивом

Пройдёмся по важным астрологическим событиям года.

Зима

С 21 декабря 2022 года по 17 мая 2023 года планета большого счастья Юпитер у Дев будет находиться в восьмом доме гороскопа. Для Калуги это прекрасно: хорошая возможность преумножить финансы.

Весна

7 марта планета Сатурн переходит в знак Рыбы, в седьмой дом гороскопа. Это дом партнёрских отношений. Сатурн добавит ответственности и заставит всё делать строго по закону. Могут появиться люди, с которыми возникнут серьёзные и долгие связи. А если кто-то хитрит, такие отношения Сатурн разрушит.

23 марта Плутон заходит в шестой сектор Калуги, он касается работы и здоровья. Плутон - планета смерти и трансформации, поэтому могут происходить серьёзные изменения: смена начальников, должностей, появление новых министерств или управлений.

20 апреля происходит Солнечное затмение в знаке Овен, в восьмом доме гороскопа Калуги. Оно коснётся чужих финансов и общих ресурсов. Могут вскрыться какие-то недоработки. Понадобится быстрое реагирование на ситуацию. Возможно, городу потребуется кредит или дорогостоящее приобретение, и он будет рассчитывать на чью-то помощь.

5 мая - Лунное затмение в знаке Скорпион, в третьем доме гороскопа. Это дом информации, контактов, обучения. Будет много проблем с документами в коммерческой сфере.

С 17 мая 2013 по 26 мая 2024 года планета Юпитер идёт по девятому дому гороскопа. Юпитер – планета умножения и расширения. В 9-м доме он даёт множество шансов найти и расширить контакты с заграничными партнёрами и дальними странами.

Лето

С 11 июля по 28 августа 2023 года планета Марс переходит в знак Девы и будет идти по первому дому гороскопа. Это очень хорошее время активных действий. Калужанам будет проще продвигаться свои проекты. Не упустите свой шанс! Однако это и период повышения агрессии, не конфликтуйте!

С 23 июля по 4 сентября 2023 года Венера разворачивается в ретроградное движение, а значит, в это период жениться или выходить замуж не рекомендуется. Знакомства и связи будут недолговечны, поэтому Калуге надо внимательней относится к новым партнёрам. Венера ещё планета денег, поэтому в это время лучше не брать кредитов и не давать в долг.

С 28 августа по 13 октября 2023 года планета Марс переходит в знак Весы, во второй дом гороскопа. Здесь ключевыми моментами будут финансовые и имущественные вопросы. Возможна прибыль, но эти деньги нужно вкладывать в выгодные проекты, тогда это окупится. Марс же грозит устроить какой-то скандал, Калуге надо быть осторожной.

Осень

С 9 октября по 8 ноября Венера зайдёт в первый сектор гороскопа и принесёт Калуге счастливые дни. Будет много любви, денег и красоты. Город будут хвалить и прославлять. Это очень благоприятное время.

14 октября 2023 года происходит Солнечное затмение в знаке Весы, во втором доме гороскопа. Это дом финансов. Могут быть негативные перемены в этой сфере, есть вероятность, что Калуге потребуются дополнительные источники дохода.

28 октября 2023 года - Лунное затмение в знаке Телец, в девятом доме гороскопа высветит проблемы с иностранными партнёрами, оформлением с ними юридических договорённостей.

Закончиться год на позитивной ноте. После 28 декабря 2023 года Меркурий пойдёт на соединение с Марсом, станет легче и проще общаться, вести переговоры и заключать контракты. Калужанам обязательно улыбнётся фортуна.

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