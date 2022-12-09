Калужанин хотел стать юристом, оперным певцом, но стал журналистом и ругал власть

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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160 лет назад, 12 (26) декабря в Калуге в семье священника родился фельетонист, писатель, театральный критик Александр Валентинович Амфитеатров, личность яркая и неординарная.

Его отец -Валентин Николаевич - был протоиереем, настоятелем Архангельского собора Московского Кремля.

Мать - Елизавета Ивановна Чупрова - дочь мосальского протоиерея.

Александр Амфитеатров закончил юридический факультет Московского университета. Однако юристом не стал. В университете он так увлёкся пением, что брал уроки у знаменитой московской певицы Александровой-Кочетовой, затем учился в Италии.

Выступал, как оперный певец и даже был зачислен в труппу Мариинского театра. Два сезона Амфитеатров пел вторым баритоном в опере Тифлиса и Казани. Но потом бросил это дело и занялся литературным творчеством.

Ещё со студенческих времён он писал, сотрудничал с журналами и был знаком с Чеховым.

После завершения певческой карьеры, Александр Валентинович устроился в тифлисскую газету «Новое обозрение», где под псевдонимом публиковал фельетоны и сатирические рассказы.

Потом вернулся в Москву, сотрудничал с разными изданиями. Писал под псевдонимами: А. А-и, Old Gentleman, Московский Фауст и др. И писатель был плодовитый. Помимо статей выходят его романы «Людмила Верховская» («Отравленная совесть»), историческая драма «Полоцкое разорение» и сборник рассказов «Психопаты».

Александр Амфитеатров в молодости.

Отправили в ссылку

В 1902 году за сатирический опус об императорской семье Амфитеатрова на пять лет отправили в ссылку. Но Александр Валентинович не испугался, всё равно брался за перо и писал разоблачительны статьи, за что ему вскоре запретили заниматься литературной деятельностью.

В 1905 году после ссылки Амфитеатров «по состоянию здоровья» уехал за границу. Жил во Франции. Там стал масоном. Был посвящён 16 мая 1905 года в парижскую масонскую ложу. Потом переехал в Италию, где написал романы об интеллигенции «Восьмидесятники» и «Девятидесятилетники», которые были очень популярны.

Исполнил давнюю мечту выпустить книгу о Нероне. Нашёл множество исторического материала, познакомился с европейскими учеными. В 1913 году вышла его книга «Нерон: Зверь из бездны». К этому времени Амфитеатров уже плохо видел, ему было трудно править текст, поэтому в нём есть неточности.

Амфитетаров написл около 30 романов и сотни статей.

В 1916 году Александр Валентинович вернулся в Россию и стал редактором газеты «Русская воля», в которой ругал правительство, за что Амфитеатрова вновь отправили в ссылку в Иркутск.

Но тут случилась февральская революция, и в 1917 году Александр Валентинович вернулся в Петербург, который в то время стал Петроградом, занимался редактированием и писал статьи, в которых критиковал теперь уже большевиков.

А когда новая власть газету закрыла, преподавал литературу в Педагогическом институте, в женской гимназии, переводил с итальянского.

Сбежал на лодке

В 1921 году Александр Амфитеатров окончательно покинул Россию. В это время на семью его семью написали донос и обвинили в контрреволюционном заговоре.

Денег у Амфитеатровых не было, разрешения на отъезд тоже. Тогда они решили бежать. 23 августа 1921 года Александр Валентинович с женой и детьми на лодке уплыли через Финский залив из Петрограда в Финляндию. Жили в Праге, затем - в Италии.

Умер Александр Амфитеатров в 1938 году в итальянском Леванто. Похоронен на местном коммунальном кладбище.

За свою жизнь он написал около 30 романов и сотни статей. В начале ХХ века в Санкт-Петербурге решили издать собрание сочинений Амфитеатрова, но выпустили 34 тома и на этом закончили.

Женился на певицах

Александр Амфитеатров был женат дважды. Его первой женой была дочь майора оперная певица Александра Левицкая.

В этом баке родился сын Владимир. Он стал писателем, журналистом, дружил с Набоковым. Был автором книг «Колоритные фигуры нашей дурацкой эпохи», «Записки 1917 года», «Белый Юг (Записи о Белом тыле)», «Записки контрреволюционера».

Первая жена Амфитеатрова певица Левицкая.

Второй женой Александра Амфитеатрова стала ученица Римского-Корсакова Илария Владимировна Соколова – певица, драматург, издательница. У нее был псевдоним Илария Райская.

До революции Илария работала переводчицей, преподавала французский и немецкий в петроградской трудшколе. Была беспартийной, в документах указывала: «противница монархизма и сторонница всяческих свобод».

У Иларии с Александром Амфитеатровым родились три сына. Старший - Даниэле Амфитеатров - стал композитором, написал музыку к более чем 50 фильмам разных голливудских студий, дважды был номинирован на «Оскар». А младшие сыновья - Максим и Роман - стали музыкантами.

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