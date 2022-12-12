Незрячие калужане видят и читают с помощью смартфона и мечтают о говорящем городе

- Сейчас столько новых технологий, которые помогают нам видеть, даже делать селфи, - однажды поделилась с нами Галина Быкова. Про Галину и её замечательную собаку-проводника Юппи мы вам не раз рассказывали.

Сейчас, действительно, мир изменился, и интересно, как изменилась жизнь невидящих калужан, поэтому мы договорились встретиться с Галиной в калужской организации Всероссийского общества слепых. Галина – председатель этой организации.

На встречу она пригласила Дарью Астанкову. И если Галина немного видит, Даша с рождения полностью незрячая, поэтому с ней везде ходит мама Татьяна Викторовна.

Встретили нас чаем с пирогом, бутербродами и конфетами. Пирог испекла Нина Ивановна Галютина.

- Нина Ивановна практически не видит, у неё диабет, она теряет зрение, – рассказывает Галина БЫКОВА. – А её муж полностью незрячий, но знаете, как прекрасно он жарит рыбу! И ещё он теннисом занимается и даже занял в соревнованиях по области второе место.

- А я умею варить яйца и сосиски, - говорит Даша. – Яйца варю по таймеру, а сосиски ставлю и жду, когда вода начнёт булькать.

- У нас в организации очень тёплые отношения, - говорит Галина. - Людям не хватает общения, и мы собираемся и просто так, и на праздники. И все несут какую-то еду, кто – бутерброды, кто - пироги.

Личные победы

Жизнь у Галины очень активная, и в этом году есть свои небольшие победы. Она научилась рисовать, начала заниматься вокалом и заняла первое место в чемпионате Калужской области по легкой атлетике.

- Там бежишь с сопровождающим, - объясняет Галина. - У нас есть спортивный центр Лидер, занимаемся адаптивной физкультурой. И профессиональные тренеры с нами потрясные вещи делают.

Когда я пришла в Лидер, обнаружила, что не умею стоять на одной ноге, координация нарушена. А теперь научилась! С закрытыми глазами стою на одной ноге, подняв руки вверх. Это моё маленькое достижение.

Галина со своим тренером Инной Сидоровой.

- Мы живём в условиях нашего города, и стараемся включаться в его процессы. В этом году в ИКЦ открыли инклюзивную творческую лабораторию, где взрослые инвалиды могут заниматься керамикой, фото, рисованием и вокалом.

Мы с Дашей записались на вокал, а нам ещё предложили рисовать. Сначала не представляли, как это будет. Но теперь ходим и на ИЗО. Это столько эмоций!

- Да, мне очень нравиться! – делится впечатлениями Даша. - Я рисую по контуру. Разукрашивала красками ёлочку, ангелочка. Рисовала звёздное небо Ван Гога и музыку. Ассоциативное рисование: звучит музыка и надо её изобразить.

Теперь Галина может рисовать.

Помогают глазастики

- Если говорить о хорошем, что было в этом году, то к нам приходят новые люди. Сейчас нас в Калуге 360 человек. Это инвалиды 1, 2, 3 группы и их родственники, - объясняет Галина. – Большинство из них не видят не с рождения, а потеряли зрение из-за диабета, глаукомы, травм.

Мы помогаем в реабилитации социально-культурной, спортивной. Мероприятий у нас проходит много: мастер-классы, концерты, ходим на выставки, участвуем в КВН, есть секция тенниса для слепых, шахматы и шашки.

Летом уезжаем на туристический слёт в Киров Калужской области, живём в палатках разводим костер, варим рыбу. Но уже всю рыбу там, по-моему, съели, потому что в этот раз ничего не поймали.

Участвуем в спортивном ориентировании. Нам дают маршруты с препятствиями. Слёт и ориентирование проводит уже областная организация, мы туда выдвигаем свою команду.

В команде три человека: один совсем не видящий, другой немного видящий, а третий зрячий. Наших зрячих людей мы называем глазастиками, опираемся на них, они всегда с нами. Помогают во всем: довести, отвезти, зал украсить, столы накрыть…

- У нас такая насыщенная жизнь пошла, только когда Галя стала руководить обществом, - говорит Татьяна Викторовна. - Это почти три года назад. Стали ездить на фестивали, конкурсы. Были в Брянске, Смоленске, в Туле - там такой шикарный Центр с залом, аппаратурой, даже позавидовали.

Ёлка из ватных дисков, котрую сделали дети из детского сада «Анютины глазки», поразила Дашу и её маму татьяну Викторовну.

«Светофоры – наша боль»

- Мы - люди достаточно оптимистичные. И со стороны может показаться, что нам легко. Нет, тяжело, - признаётся Галина. - Во-первых, с передвижением. Не у всех есть возможность ходить с сопровождающим. Я хожу с собакой. Кто-то ходит с тростью.

Звуковые светофоры - это наша боль. Где-то они плохо работают, где-то вообще их нет. Много говорили об этом с городскими властями, в том числе с городском головой Дмитрием Денисовым. И было много обещаний. Но уже пришлось обращаться в прокуратуру по поводу светофора на ул. Степана Разина-Никитина.

Сейчас в Питере тестируется классная штука «Говорящий город»: на смартфон устанавливается приложение, а в городе на различные учреждения, остановки – датчики. И когда проходишь, например, мимо Дома музыки, телефон озвучивает, где находишься и что рядом. Нам о таком счастье приходится только мечтать.

Сложно и с техническими средствами реабилитации. Когда человеку присваивается группа инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, где прописывается то, что ему необходимо.

Есть перечень этих средств, они выдаются фондом социального страхования. Если говорить о нашей категории, то туда входят тактильные трости, собака-проводник, говорящий тонометр (если у человека гипертония), говорящий термометр, и в зависимости от группы ещё какие-то средства. Но в перечне нет бытовых приспособлений, например, ограничителей жидкости.

Во многих других регионе в перечень входят даже смартфоны. У нас – нет. Почему дают смартфоны? Потому что это наши глаза. Можно камеру установить, и она будет озвучивать, что видит, навигатор, чтобы маршрут составить, приложение, которое читает текст, говорящие книги. А нам выдают старые громоздкие плееры.

Перечень федеральный, но добавление новых средств может происходить на региональном уровне. И, кстати, не любую трость можно выбрать, а только на ту сумму, которую предлагает государство. Объявляются торги.

И какое предприятие предложит меньшую сумму, то и выиграло. Вопрос: кому это нужно? Нам не положена и лицензионная говорящая программа, которая будет всё озвучивать. Если самому её установить на компьютер, это примерно 50 тысяч.

- А специальная клавиатура 240 тысяч стоит, – добавляет Татьяна Викторовна. – И огромная проблема с устройством на работу. Вот, Даша по профессии - психолог, закончила институт им. Екатерины Великой, но нигде не могла пройти практику. А на работу без практики не берут.

Куда устроится? Посадили пипетки делать, 3 рубля пипетка. Раньше были предприятия, где незрячие люди работали. И государству польза, и человек зарплату получает. Общественная жизнь была, пары создавались и квартиры давали. А сейчас таких предприятий практически нет.

Я всё время думаю: умру и что будет? Пропадет мой ребенок. У меня уже и инфаркт был. Держусь изо всех сил за жизнь. Потому что незрячему человеку сложно. Вот заболеет, врача вызовет, ему рецепт выпишут, а сходить в аптеку он не сможет.

- Я в прошлом году упала, не могла вообще передвигаться, вызвала скорую, отвезли в Анненки, а назад никто не возит, - вспомнила случай Галина. - Мне охранник вызывал такси. И хорошо таксист помог выйти и довёл до квартиры.

На социальное такси за три дня надо записываться, а я откуда знаю, что упаду. И мне вообще сказали: если я работающая, уже не положено. Видимо, я уже успешно социализовалась.

Подарили ёлочные игрушки

И хотя проблем много, Галина говоорит, что люди в Калуге остались добрыми и отзывчивыми и всегда помогают: дорогу покажут, в транспорт заведут. К невидящему человеку надо подойти и обязатеьно прикоснуться, а потом соросить, как ему помочь. И, если помощь нужна, то помочь так, как он скажет.

Ну а сейчас в обществе слепых готовятся к Новому году. На днях планируют поставить ёлку и украсить игрушками, которые подарили дети из детского сада «Анютины глазки», сами сделали. Галя вяжет и у неё есть вязаные елочки. А лабрадор Юппи уже ходит в новогоднем подарке - башмаках, чтобы лапы защитить от реагентов.

Юппи привыкла к новым башмакам.

- Хотя она меня, наверное, ненавидит за этот подарок. - смеётся Галина. - нигде не могла ей ботинки найти, только в одном магазине нашла. Но я сообразила, какие они должны быть. Теперь хочу попробовать связать из толстых ниток крючком и пришить прорезиненную подошву.

Строить долгосрочных планов на год Галина не любит. А вот Даша решила в следующем году поменять профессию.

- Я закончила музыкальную школу по классу фортепьяно, хочу в Танеевское училище попробовать поступить, если у них нет ограничений по возрасту.

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