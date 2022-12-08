Калужан возмутили слухи о страховке в коммунальной платежке

Жители Калуги и области в мессенджерах стали обмениваться тревожными сообщениями о намерении Единого информационно-расчетного центра № 1 (далее - ЕИРЦ) добавить в квитанции об оплате коммунальных платежей стоимость добровольного страхования жилья по договору оферты.

К нам эта аудиозапись поступила от нашей постоянной читательницы Надежды.

Бодрый женский голос на аудио, которое похоже на запись телефонного разговора, вещает:

- Квитанции Единого расчетно-информационного центра, где отопление, свет, горячая вода, с января нового года увеличат на тариф страховой компании. Сейчас они рассылают по ящикам договоры страхования недвижимости, а точнее квартир. Это как оферта, то есть предложение к страхованию. А с января в квитанциях появится новая строка: «Страхование недвижимого имущества». Страховка типа добровольная, но я так понимаю, что в квитанциях добровольно-принудительная.

По словам спикера, ей объяснили, что собственник или наниматель жилплощади может эту строку игнорировать и не платить. Но если человек хоть раз оплатит сумму страховки, то договор страхования автоматически будет считаться заключенным и тогда уже при последующих неоплатах возникнет задолженность и будут начисляться санкции: пени, штрафы и т.д.

Больше всего эту женщину, по ее же словам, поразило то, что страховая компания не является никакой коммунальной структурой, а их тариф собираются включить в квитанцию об оплате услуг. Также дама сильно переживала за бабушек и дедушек, у которых автоплатеж сбербанка будет списывать коммуналку автоматически.

Запись можно послушать здесь:

Разбираемся в вопросе

Сразу замечу, что в записи не говорится о каком именно городе идет речь, но калужане полностью уверены, что о нашем.

Дыма без огня все-таки не бывает, например, в Санкт-Петербурге добровольное страхование недвижимости в квитанцию включили еще в январе.

Один из интернет-порталов северной Столицы рассказал подробно о механизме такого страхования, и он в точности совпадает с тем, о котором предупреждает женщина в аудиозаписи.

Также журналист заметил, что в их городе строка со страховкой отсутствует в квитанциях собственников и нанимателей малоэтажных домов, многоквартирных деревянных домов или зданиях, признанных непригодными для проживания, в том числе аварийных, подлежащих сносу и взысканию.

Также мониторинг новостей на эту тему показал, что в декабре платеж от страховщиков был включен в квитанции томичей.

Получается, что такое диво дивное пришло и в Калужскую область?

Спокойствие, только спокойствие

К счастью, заместитель директора ЕИРЦ № 1 Елена МАКАРОВА развеяла наши опасения.

- Да, до нас тоже дошли эти слухи, - с ходу ответила Елена Евгеньевна. - Но я хочу сказать ответственно, что никакие договорные отношения, никакие оферты, через свою квитанцию мы пропускать просто не имеем права. К нам с 2014 года уже всякие страховые компании обращались, и мы всем делали отказ.

Оплата граждан распределяется пропорционально всем начисленным услугам в их квитанциях, - продолжает Макарова. - Даже если они не согласны оплачивать страховку, то задолженность по ней все равно будет закрываться автоматически. Поэтому у нас не пройдет оплата через оферту. Мы точно на это не пойдем, а за другие расчетные центры ручаться не могу.

Дополнительные услуги, помимо обычных коммунальных платежей, включать в квитанцию можно, но только если есть договор. Например, страховая компания заключает договор с расчетно-кассовым центром и приносит список своих клиентов, с которыми у них подписан контракт. Тогда человек соглашается на условия страхования и оплату взносов.

- Оплату домофонов мы включаем в общую квитанцию для удобства граждан, - напоследок привела пример замдиректора ЕИРЦ №1. - Компания по установке домофонов заключает контракт напрямую с жителями дома, но и у нас с ними есть агентский договор, так же, как с управляющей компанией. Через оферту мы оплату домофонов в расчет не включаем.

Договора не будет

А действительно ли раскидываются договоры по почтовым ящикам в калужских многоквартирках, как рассказала женщина в аудиозаписи? Оператор той страховой компании, которую в этом уличали, опровергла и это предположение.

- Вы про добровольное страхование, которое в квитанции будет указано, говорите? – уточнила , - оператор единого контактного центра Надежда.

- Да.

- Информации о реализации такой программы в Калуге пока нет.

- И договоры в почтовые ящики не подкладываете?

- Нет.

И тем не менее, расслабляться калужанам мы не советуем. Все-таки в других регионах страховка в квитанциях появилась, так что кто знает – в ЕИРЦ нет, а в других, глядишь, и объявится.

Так что сохраняйте бдительность и при оплате коммунальных платежей внимательно проверяйте платежку. Если вдруг найдете там предложение о страховании – пишите нам через бот обратной связи в нашем телеграм-канале.

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