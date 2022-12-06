Успехи калужских футболистов, хоккейный бум и десятки побед пловцов

Футбольный проект

Первая часть сезона во Второй лиге чемпионата России подошла к своему завершению. К сожалению, в последних ноябрьских матчах футбольный клуб «Калуга» не смог набрать очков. Поэтому наша команда поделила первое место с белгородским «Салютом».

Сейчас клубы ушли в отпуск. Но, как отмечают в ФК «Калуга», основная работа будет проводиться именно в зимние месяцы. Да, игроки приступят к тренировкам только в апреле. Но и без подготовки на поле дел в клубе много. В частности, реконструкции подвергнется тренировочная площадка «Спутник». Деньги на модернизацию будут выделены не из областного бюджета.

- Работа в этом направлении продолжается. Будем доводить до ума стадион «Спутник». Одна из компаний сейчас для нас проектирует трибуны, вторая – освещение, третья – пытается помочь в реализации околофутбольных тем, - отметил генеральный директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ. - Работа продвигается. Но это не очень быстрый процесс. Сейчас взаимодействуем с кредитной организацией, которая может нам помочь найти финансирование. Всего нам нужно порядка 100 миллионов рублей, чтобы сказку сделать былью. Появятся трибуны на 4000 человек, дополнительные сооружения. Мы не собираемся углубляться в тему капитального строительства. Будут возведены модульные здания. Сделана хорошая входная группа на стадион. Кафе, туалеты, другие атрибуты арены. Все это возможно реализовать к июню 2023 года.

ФК «Калуга» проведет три тренировочных сбора.

Команду уже покинули полузащитник Денис Романюк, вратари Дмитрий Ахрамочкин и Сергей Кудинов, а также защитник Валентин Солодаренко.

Волейболисты возглавляют чемпионскую гонку.

Волейбольные победы

Волейбольный клуб «Обнинск» продолжает поставлять позитивные новости для спортивного сообщества Калужской области.

Так, в ноябре мужеская команда из первого наукограда удачно выступила в четвертом туре Высшей лиге «Б» чемпионата России.

Подопечные Сергея Киндинова играли в Воронеже. Без особых проблем «Обнинск» добился двух побед над командой «Тюмень-ТюмГУ».

А вот в матчах с хозяевами турнира – клубом «Кристалл-Черкизово» - нашей команде пришлось приложить максимум усилий. Одну из встреч «Обнинск» выиграл со счетом 3:2, а вторую – 3:0.

Таким образом, сильнейшая команда из Калужской области набрала 11 очков из 12 возможных и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги «Б».

Девушки из ВК «Обнинск» провели домашний тур. Наши волейболистки в одном поединке победили и в двух уступили. Пока «Обнинск» идет на четвертом месте.

Плавательные медали

В Казани завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне в рамках II этапа международных комплексных соревнований «Игры дружбы», который собрал рекордное количество участников - 1136 пловцов из 22 стран.

Сборная Калужской области выступила очень успешно. Одним из главных триумфаторов соревнований стала Мария Каменева, которая повторила рекорд Европы на дистанции 50 метров на спине. Также на счету представительницы Калужской области еще три медали высшего достоинства.

Два комплекта серебряных медалей выиграли наши мужские эстафеты. Еще одну «бронзу» завоевал Михаил Вековищев.

С 27 ноября по 1 декабря в Саранске прошли соревнования по плаванию «Резерв России».

Участие в них принимали более 800 сильнейших спортсменов со всех уголков нашей страны. Юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет разыграли 42 комплекта наград.

На этот раз Калужская область довольствовалась меньшим количеством медалей. Золотую награду завоевала Полина Иванушкина на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Она же показала третий результат на 50-метровке вольным стилем.

Ирина Мартынова стала спортсменкой года.

Жительница Калужской области стала спортсменкой года

Воспитанница спортивной школы «Маршал» города Жуков Ирина Мартынова одержала победу в ежегодном конкурсе Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России и была признана «Спортсменкой года». Соответствующую статуэтку девушка получила на днях в Москве.

Как сообщили в Минспорте Калужской области, Ирина занимается гиревым спортом, армрестлингом и пауэрлифтингом. В Ноябре она стала победителем чемпиона СНГ в толчке (длинный цикл) в весовой категории свыше 68 килограммов с результатом 77 подъемов.

Помимо прочего, Ирина является мастером спорта международного класса по гиревому спорту, чемпионкой и рекордсменкой мира, многократно становилась лучшей на первенстве и Кубке страны.

Калужские хоккеисты победили в Рязани

Прошли матчи заключительного тура в Юниорской хоккейной лиге России.

ХК «Калуга» в Рязани встречался с местной командой «Олимпийский».

В первом периоде наши хоккеисты смогли открыть счет. Во втором игровом отрезке команды не смогли огорчить голкиперов. А в третьей двадцатиминутке подопечные Александра Кудинова забросили в ворота «Олимпийского» еще две безответные шайбы – 3:0.

Голами в Рязани отметились Артем Бассауэр, Эдуард Фирсаков и Данила Кидяйкин.

Калужане по итогам первого круга занимают третье место в турнирной таблице.

Калужские тяжелоатлеты завоевали три медали

В Туле завершились всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике. За медали боролись более 500 спортсменов из 39 регионов страны.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» Никита Соловецкий стал лучшим в весовой категории до 89 килограммов

Полина Соловецкая и Полина Рунова стали бронзовыми призёрами соревнований.

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