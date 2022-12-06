Дмитрий Денисов рассказал, кто сможет кататься на катке у Белого дома

В понедельник, 5 декабря, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Прорывы теплосетей устранены

Зимой отключения тепла в жилых домах могут стать фатальными. Недавно такая ситуация произошла на котельной завода «КЭМЗ». Но в городе поломку оперативно устраняли

— 2 декабря в 9 часов утра случился порыв на теплотрассе АО «КЭМЗ». Были отключены все потребители, связанные с аварийной ситуацией — это 86 многоквартирных домов. В 12:30 на КЭМЗ были завершены работы по устранению аварийной ситуации, начали запитывать водой систему. Однако, в 15.00. произошел второй порыв, на этот раз – на сетях МУП «Калугатеплосеть», конкретно, на улице Салтыкова –Щедрина, дом 76, корпус 1, - отметил начальник управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ. - К 18:54 порыв тоже устранили, начали заполнять водой теплотрассу. К полуночи того же дня потребители всех 86 домов были с горячими батареями в квартирах. В тандеме было задействовано десять обслуживающих дома управляющих компаний, на сегодняшний день все потребители имеют нормативное отопление. За период не предоставления коммунальных услуг жильцам будет предоставлен перерасчет оплаты за тепло.

Городской голова Дмитрий Денисов оценил оперативность коммунальщиков, которые в течение полусуток исправили ситуацию. Однако, проблема со старыми подземными коммуникациями в зимнюю стужу может повториться вновь.

— По поручению губернатора мы сейчас разрабатываем программу по замене ветхих подземных коммуникаций, этим займется муниципальное предприятие «Калугатеплосеть», - сказал Дмитрий Денисов. - Я уверен, что аналогичную работу проведет и «Калугаоблводоканал», у них тоже большие планы по замене старых подземных коммуникаций. Предстоит большая серьезная работа, чтобы повысить надежность и качество теплоснабжения населения Калуги.

Калужане спрашивают. Газ на северном въезде и каток

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, интересовались, как будет работать новый каток возле здании областной Администрации.

- Каток у нас общедоступный и для детей, и для взрослых. Он будет бесплатным. Максимальная пропускная способность катка составит порядка 105 человек. Также бесплатно могут быть предоставлены коньки. В день будет около 6-7 сеансов, - отметил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвиенко. - Ближе к открытию московский подрядчик разработает специальный сайт, на котором будет осуществляться онлайн бронирование, описаны требования для посещения. Билеты можно будет забронировать и получить в билетной кассе. Сейчас осуществляется монтаж основания. Монтаж катка планируем осуществить до конца декабря.

Было отмечено, что площадка проработает два месяца.

Дорожные артерии

Калужан, естественно, волнуют две больших дорожных стройки в областной столице. Как стало известно, на Синих мостах подрядчик проводить работы подготовительного характера, завозится грунт. Вскоре в соответствии с проектом будет поменяна водопропускная труба. Пока проводятся в основном земляные работы.

На северном въезде из-за неблагоприятных погодных условий изменений не так много. Хотя проводятся подготовительные работы по газу, устраиваются шумозащитные экраны.

Одна из калужанок как раз и поинтересовалась ситуации с северным въездом: «Разъясните подробно ситуацию по переврезке газа на Северном съезде. Когда планируется и при каких погодных условиях. Будет ли график отключения по деревням? Ведь если что-то пойдет не так, люди окажутся в большой беде... Электросети не выдержат нагрузки при использовании в домах альтернативных источников тепла. Неужели эту работу нельзя было сделать раньше?»

- Нет, этого раньше сделать было нельзя. Именно такая последовательность работ заложена в проекте. Мы занимались дорожным полотном, устройством сетей и ливневой канализацией, - ответил Дмитрий Денисов. – Параллельно шла прокладка новой газовой трубы. Сейчас намечена переврезка. Как только будем готовы технически, это сделаем. Там 14 врезок. На каждой из них будет стоять своя бригада. Каждый сотрудник будет нести персональную ответственность за качество и своевременность выполнения работ. Постараемся сделать все максимально быстро.

В Калуге 34-летний мужчина погиб из-за отравления угарным газом

В субботу, 3 декабря, в Калуге 34-летний мужчина погиб в одной из квартир дома №18 на улице Дарвина из-за отравления угарным газом. Об этом также сообщили на планерке городской управы.

Калужанин скончался до приезда скорой помощи.

- Предположительная причина смерти – отравление продуктами сгорания бытового газа в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием, - отметили в горуправе.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.