Подросток из Калуги стал серебряным призером Чемпионата России по ММА

В сентябре этого года прошел Чемпионат России по смешанному рукопашному бою, посвящённый памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Второе место среди юниоров на нем завоевал 17-летний калужанин Владислав АНТОНОВ (на фото в красном). По результатам турнира нашего земляка включили в состав Сборной России 2022 года для участия в Чемпионате Мира 2022 по СРБ-ММА.

Мы встретились со спортсменом и расспросили серебряного призера, как ему удалось добиться таких успехов в спорте?

Сэнсэй

Молодой человек учится в школе № 44 и уже семь лет тренируется у Андрея ТЕРЁШКИНА в зале штурмового боя в Турынино.

Слушая не по возрасту взрослого парня, я поняла, что его спортивная жизнь неотделима от тренера. Юноша называет Андрея Терёшкина вторым отцом.

Встретились они семь лет назад, когда Влад учился в 5-м классе и с тех пор идут по жизни рука об руку.

- Классный руководитель Влада всегда говорил, что дети должны заниматься в каких-нибудь секциях, а не болтаться по улицам, - вспоминает мама спортсмена Елена АНТОНОВА. – Учителя сказали, что школьникам лучше заниматься спортом в свободное время. Многие одноклассники сына прислушались к совету преподавателей. Мы тоже. Увидели объявление в школе Штурмового боя, что пробная тренировка проходит бесплатно и папа решил отвести мальчика, показать, попробовать. Ему понравилось. Вернулся с горящими глазами. В декабре уже будет 7 лет, как он занимается. Cейчас он уже в 11 классе.

По мнению тренера, выдающимися способностями ребенок не отличался, такой же как и все был мальчик. Пришел вместе с толпой ребят - человек 20 - и задержался.

- А особо одаренные люди обычно в спорте ничего и не добиваются, - считает Андрей Терёшкин. – Им становится скучно, потому что стремиться не к чему. Чемпионами чаще всего становятся целеустремленные спортсмены, те, кто трудятся, превозмогая себя.

Именно соревнования больше всего и привлекают Влада в борьбе. Парень рассказал, что глаза загорелись, когда увидел, на что способны его сверстники. С тех пор доказать, в первую очередь себе, а потом окружающим, что он может также и даже лучше, стало его целью.

- Никогда не забуду, как я первый раз пришел в зал, одной рукой держа портфель, другой папу за руку, - вспоминает Влад с улыбкой. - Пробное занятие, я вообще ничего не умею, просто пытался как-то повторять, а потом уже дома вспоминал упражнения, которые показывали на первой тренировке. Спустя два месяца меня тренер уже отправил на соревнования по штурмовому бою. Там я выдержал три боя и занял третье место. Это было незабываемо.

И понеслось. В среднем у Владислава по два-три соревнования в месяц, в год – это где-то 36, а за семь лет в районе 200 турниров прошел. Грамоты и медали хранятся в отдельной папке. У парня бывают и вторые, и третьи места, но больше все-таки первых.

- Смотрю на медали, пересматриваю папку и понимаю, что не зря стараюсь, но и есть куда расти, - говорит юноша. - Цель, конечно, больше первых мест занимать, но иногда проигрывать тоже надо, чтобы, не зазнаваться, переосмысливать технику, тактику ведения боя и совершенствоваться для улучшения результата.

- Все бойцы уже сами по себе оружие. Ты не хочешь военную карьеру сделать?

- Я думал об этом, но из-за проблем со зрением мне пришлось отказаться от этой идеи. У меня близорукость, а с ней не возьмут в такие силовые структуры, как спецназ. Этот вариант отпал сам собой.

Я решил сделать спортивную карьеру. После 11 класса буду поступать в университет. Хочу стать тренером. А потом уже открыть свой зал, набрать свою группу и растить бойцов.

- Сейчас ты уже помогаешь тренеру?

- Да, я помогаю здесь Андрею Владимировичу иногда. Провожу тренировки у младшей группы и даже у старшей, когда он не успевает. Помогаю на соревнованиях, в том числе в судействе. Но чаще просто разминаю ребят, настраиваю их морально и проверяю экипировку. Пока у меня небольшие полномочия.

- В десятом классе Влад защищал проект, - вспомнила мама мальчика. – Он выбрал тему: «Штурмовой бой, как способ развития здорового образа жизни» и взял в наставники учителя ОБЖ, который к тому же еще и тренер по этому виду спорта.

- Я набрал группу детей в возрасте 13-14 лет из школы №13 и полгода тренировал их, - взял инициативу в разговоре спортсмен. – Учитель ОБЖ мне помогал. Всем ребятам занятия понравились.

Недетские страсти

Влад считает, что рукопашный бой - это его неотъемлемая часть, которая заполняет пустоты. Но однажды в его маленькой жизни настал такой момент, когда юноша не смог заниматься спортом.

Мальчик рассказал, что знакомых у него много, а друзей по пальцам можно пересчитать. Друзьями он считает тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Но был один друг, с которым они с первого класса вместе.

Даниила сам Влад считал братом, а его родители – третьим сыном (у Влада есть младший брат Егор).

Но неразлучных друзей разделила трагедия.

- Год назад его насмерть сбила машина, - поделился своей болью Влад. - Для меня это была большая потеря. Половину меня как будто оторвали и выбросили.

На глазах Елены навернулись слезы при воспоминании об этом.

У мальчика началась депрессия. Он ничего не мог делать. Необратимость накрыла детское сознание с головой, и парень ушел в себя, закрылся от мира. Перестал посещать зал и тренировки.

На помощь, как всегда, пришел тренер. Андрей Владимирович поговорил с Владом и попросил пересилить себя и прийти в зал.

- Просто начни тренироваться и увидишь, что тебе станет легче, - посоветовал взрослый мужчина.

Влад прислушался. И все-таки поначалу было невыносимо тяжело.

Когда ее совсем не ждешь

Но молодость и жизнь пересилили неизбежность. Влад поехал на очередные соревнования в Питер и встретил там Евгению.

- Женя мне тоже очень сильно помогла, - вспоминает боец. – Она дала понять, что нельзя ставить крест на жизни, нужно двигаться дальше и продолжать спортивную карьеру.

Смена обстановки и новые знакомые вернули Влада в обычное русло. К тому же он занял второе место на турнире и тренеры отобрали его, как перспективного спортсмена, на всероссийские сборы в Крым по путевке от министерства спорта.

А дома ждала ОНА. Женя тоже живет в Калуге. Глаза Влада загораются, когда он о ней говорит. Ребята вместе уже семь месяцев.

Девушка специализируется на ушу Саньда. Она перешла в зал Штурмового боя в Турынино после того, как начала встречаться с Владом. Молодые люди говорят, им так удобнее.

- А вы с ней спаррингуетесь?

- Она как раз и есть мой спарринг-партнер. Я не хочу никого к ней подпускать близко, тем более в спарринге. Не все мальчики могут принять то, что их бьет девочка, и начинают более агрессивно работать.

- Таким способом ты ее защищаешь?

- Да, я тем самым ее ограничиваю. Если мне от нее перепадет, я это пойму, приму, ничего страшного. А за других ручаться не могу.

- А как ты смотришь на ее бои на соревнованиях? Она же там с девушками соревнуется?

- Да, с девушками. Вот совсем недавно у нее тоже были соревнования. Мне очень тяжело смотреть на то, как ее бьют и, именно поэтому, меня тренер сделал ее секундантом, потому что им нельзя разговаривать во время боя. Мне пришлось молчать. Между раундами я давал советы по тактике боя, поил ее, протирал лицо. Так тренер ловко придумал, чтобы я лишний раз рот не открывал.

Сердце матери

Мама Влада тоже не может смотреть на чемпионаты своих детей. Да у нее их опять три: старший Влад, младший Егор, который пошел по стопам брата, и Женечка. Девочку родители парня сразу приняли, как родную.

Елена рассказала, что никогда не ездила на соревнования. Сын присылает ей видео боев, но не всех. Особенно жестокие мама не смотрит. Во время чемпионатов она предпочитает готовить ужин и ждать сына дома с победой. О завоеванных медалях узнает из смс.

- На соревнования ездит папа, - говорит Елена. - Я боюсь. Боюсь этих всех травм. Любой спорт травмоопасен.

Послесловие

- Какие планы на новый год? – интересуемся у спортсмена в заключение.

- Наступающий 2023 год должен стать для меня прорывным. Я заканчиваю школу и это мой последний год в юниорах. Дальше уже будет 18 плюс. Я планирую стать кандидатом в мастера спорта, а если получится, то и мастером. Но самое главное – это поступить в университет.

- Что будешь загадывать в новогоднюю ночь?

- Секрет, а то не сбудется, - засмеялся Влад.

Ничто человеческое юному спортсмену не чуждо. Встретить новый год по традиции Влад собирается с семьей, а на рождественских каникулах хочет покататься на ватрушках и посетить музеи и театры Москвы.

Андрей Терёшкин пророчит ему достойное спортивное будущее.

- У нас есть спортсмены, которые в 18 лет говорят, что закончили спортивную карьеру, - говорит тренер. – Наверное, устают. А есть такие, как Влад, для которых соревнования – это кайф, поэтому считаю, что у него отличные перспективы в спорте.

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