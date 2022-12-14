В Калуге создали зимнюю деревню

В Доме музыки сейчас особая новогодняя территория – место, где происходят чудеса.

Среди украшенных ёлок спряталась зимняя деревня с синими снами и забавными жителями, которые живут рядом с добрейшими сказочными персонажами.

А ещё можно понаблюдать, что вечерами происходит в Диканьке, а там такое твориться...

Всё это волшебство дело рук двух талантливых людей - Инессы Чудовской и Вячеслава Некрасова. Свою авторскую выставку они назвали «Куклы, мужики и звёзды».

Сразила наповал

Из обычной ваты и клея Инесса Чудовская сотворила героев гоголевской Диканьки. Уже сейчас здесь наступила ночь перед Рождеством. В домиках горит свет, на метле летит Солоха, Викула дарит Оксане черевички, а по деревне ходят ряженые. Ой, а кто-то в снегу из мешка вылезает…

Инесса Чудовская приглашает в гости в Диканьку.

- Для меня Новый год - это детство, когда дедушка вёз меня санках по Каменному мосту, сыпал снег, горели фонари. Чудесное время! - говорит автор всей этой красоты Инесса ЧУДОВСКАЯ.- А теперь я езжу на Новый год к детям в Москву. И мы с подругами любим гулять на улице и распевать песни.

Интересная жизнь у жителей Диканьки, всё - по Гоголю.

Инесса – необыкновенный человек. Она закончила литературный институт, писала детские рассказы, статьи в журнале, сочиняла песни, играла в ТЮЗе, поёт в церковном хоре и девять лет работает художественным руководителем Плетенёвского Дома культуры.

Многие помнят её знаменитое мышиное царство из папье-маше по мотивам «Щелкунчика», которое она соорудила к Году Крысы, сразив наповал жюри конкурса «Символ года».

Персонажи оживают. Чётко переданы мимика, пластика, характер.

Компанию Инессе на выставке составляет её друг художник Вячеслав Некрасов.

- Когда мы решили делать выставку, я сразу подумала о Славе, потому что у него работы просто волшебные. Славу я знаю лет семь, как только он приехал из Питера в Калугу, даже подругу свою за него замуж выдала, - рассказала Инесса.

Помимо Диканьки в витринах можно увидеть и множество кукол Инессы Чудовской. И это не просто игрушки, у каждой - свой небольшой сюжет.

Рождественская атмосфера

Знакомые Вячеслава Некрасова называют его гением. Он не только рисует необычные и очень добрые картины, но и пишет потрясающую прозу и стихи. Его книги есть на выставке.

Вячеслав - художник в третьем поколении. Закончил художественный факультет ВГИКа. 25 лет он прожил сначала в Петербурге, а потом в деревне под Питером. Занимался иконописью, и 20 лет назад в праздник Преображения написал своё первое стихотворение. Сейчас у Вячеслава уже несколько сборников стихов и прозы. И есть постоянный герой Толик, который переходит из сборника в сборник.

Вячеслав Некрасов и его «Сны о зиме».

- В деревне, где я жил, на самом деле был такой Толик - немного странный, смешной, со своей фантазией, - объясняет Вячеслав. - Толик рассуждал о ветре, как он сегодня: крутит или не крутит...

Просил меня: «Дай мне кошечку от своей умной Мурки». Я спрашиваю: «А ты не будешь её обижать?» Он говорит: «Что ты! Вот у тебя коты два раза в день едят, а у меня для них всегда еда стоит. Кот поест, пузо волочит по полу, спрашиваю: «Наелся?» А он головой кивает». Вот такой был Толик.

Вообще, полезно пожить в русской деревне, сразу столько понимаешь! Понимаешь, о чём писали наши писатели.

«Сказки деревни Суоранда» Вячеслава Некрасова.

По словам Вячеслава Некрасова, он создает мир детства, где есть защищённость, надежда и никто никогда нас не покинет.

- Я рад, что участвую в таком сказочном действие, - говорит Вячеслав. - Новогодних выставок у меня ещё не было, это первая. Здесь 100 моих работ за огромный период, начиная с 1980-х годов, даже часть моего диплома, что особенно дорого.

И эта атмосфера прекрасна, потому что, оказывается, не только дети играют, но и взрослые. Для меня в сказке важен не только сюжет, но и атмосфера чуда, как в детстве, когда открываешь бабушкин буфет, и там необыкновенные вещи, запахи, которые уносят тебя куда-то... Это самое радостное ощущение.

Вячеслав Некрасов «Мужики и звёзды. Венера»

- Я в первую очередь люблю Рождество, а не Новый год. Это то, что имеет смысл. Прекрасный праздник! Очень жаль, что нет рождественских хоров на улице, базаров. Это создаёт атмосферу. Хотя художник должен всегда создавать чудесное и необычное настроение, чтобы у зрителей возникало ощущение тайны и чуда жизни.

В необычном мире Вячеслава Некрасова и коты летают.

- Выставка мне очень нравится, - поделился впечатлением Вячеслав. - У Инны любопытные, тонкие вещи - стилизация новогодних игрушек под 1950-60 годы...

А сам я впервые вижу столько своих работ, они все вокруг меня, такое ощущение, что я внутри себя нахожусь, смотрю на всю свою жизнь, на себя, как на личность, изнутри. Это ощущение полностью поглощает, я нахожусь под впечатлением.

До Нового года

Проникнуться волшебством в Доме музыки вы можете до 31 декабря, выставка будет работать весь месяц.

17 декабря в 15:00 состоится творческий вечер Вячеслава Некрасова.

А 24 декабря в 12:00 – мастер-класс от Инессы Чудовской «Счастливый кролик», создайте свой символ года. Новогоднее чудо продолжается!

Ёлки в Доме музыки наряжены фигурками, которые сделала Инесса, и рассматривать их можно часами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.