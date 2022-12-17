Психолог советует сломать стереотипы: 31 декабря калужанам лучше завтракать икрой и наряжаться в дурацкие свитера

К Новому году мы всегда готовимся масштабно, успеть надо многое.

И декабрь - время предпраздничной суеты, домашних хлопот, мандаринов, новогодней ёлк и, мигающих в калужских окнах гирлянд.

Как наполнить праздник радостью, правильно загадать желание и создать всем вокруг новогоднее настроение, мы поговорили с психологом, кандидатом психологических наук, психотерапевтом Ириной МАКАРЕНКО.

Создаём сказку

- Ирина, почему Новый год так все любят, что в этом празднике особенного?

- Для маленьких это праздник, потому что его устраивают взрослые. И мы делаем его сказочным. У нас мало праздников, в которых подразумевается волшебство и радость, поэтому Новый год люди любят независимо от возраста.

И в какие-то минуты кажется, что наши желания, действительно могут сбыться. Нам всем хочется поменьше работать и побольше иметь в хорошем смысле ресурсов, идей, богатства, путешествий, здоровья.

Но иногда не хватает возможностей иметь то, что в глубине души хотим иметь. А в Новый год кажется: стоит только загадать, и все, что трудно достигается, легко получим. Вера в волшебство.

Это не про инфантильность, но точно про расширение сознания в плане ухода от реалистических схем. Мы, взрослые, очень рациональны. Нам говорят: мечтаешь - ничего не получится, надо работать, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

овый год - это про то, что журавлей много и они твои, и небо твоё, и весь мир твой, и Вселенная к тебе доброжелательна, стоит только попросить, это исполнится.

И это ощущение убирает в нас тревогу, помогает справится с нашими страхами, потому что мир вокруг нестабильный, а сейчас прямо скажем турбулентный. А хочется оказаться в мире, где всё для тебя, где царить веселье, радость, взаимоуважение.

И это как раз про Новый год, когда все вокруг открыты, поздравляют друг друга, дарят подарки. И с подарками – особая история, особое волшебство. Мы же к Новому году готовимся, приносим ёлку, наряжаем её, покупаем игрушки, готовим подарки, прячем их от детей, потом кладём под елку, вместе распаковываем…

Это становится личным ритуалом и ритуалом для всего человечества, потому что это объединяет людей. И уже нет экономических, политических сложностей. Мы рядом со всем миром.

Мы можем позвонить в другой город, в другую страну поздравить всех. И даже позвонить Деду Морозу. Это очень объединяет. Люди хотят быть в мире самим собой, хотят общения и быть доброжелательными к себе. Новый год даёт это в невероятном масштабе.

- В Новый год ещё можно на время стать сказочным персонажем, надев карнавальный костюм.

- Да, поиграть. Примерить на себя какие-то роли, например доброго волшебника. Это такая театрализация. Есть понятие «психологический театр». Нам хочется отыграть какие-то свои психологические моменты.

Например, я в школе почти всегда выбирала роль Бабы Яги. Мне хотелось отыграть негативного персонажа, потому что я была девочкой из хорошей семьи, хорошо училась, ходила на уроки фортепьяно. А тёмную сторону некуда было деть.

- Обычно девочки хотят быть Снегурочками.

- А Снегурочкой, возможно, хотят быть как раз те, кто устал от того, что приходится быть не Снегурочкой, а жесткой, не всегда доброжелательной.

Став Снегурочкой, они смогли бы идти дорогою добра. А это самая верная дорога, потому что каждый хочет быть добрым, и чтобы к нему относились по-доброму.

Загадываем желание правильно

- В этом году в городе отменили фейерверк и массовые гуляния, можно ли повысить себе настроение перед праздником?

- Конечно! Все это можно сделать собственными личными ритуалами. Пойти на общий фейерверк это не так интересно, как покупать и упаковывать подарки, печь рождественское печенье, запекать утку, готовить оливье.

У каждого из нас свои традиции. Кто-то включает телевизор и смотрит поздравление Президента, а кто-то, наоборот, выключает телевизор, надевает лыжи и идёт смотреть на звёзды, или выходит во двор и открывает бутылку шампанского.

Уделите время себе, семье, тому, кого любите, напишите, позвоните всем, поздравьте. И обязательно загадывайте желание, потому что очень хочется наполнить мир добрыми желаниями, и, может быть, что-то изменится.

- А как загадать желание, чтобы оно сбылось?

- Если бы у науки спросили, можно ли загадывать желания так, чтобы они сбылись, наука сказала бы: «Да». Мы устроены таким образом, что все решения, умозаключения, идеи приходят нам голову на основании той информации, которую мы туда загружаем.

Есть теория дефолт-системы мозга. Её суть сводится к следующему: когда нашему мозгу нет нужды решать какие-то задачи во внешнем мире, он переключается на восприятие чего-то, что можно было бы условно назвать нашей «внутренней реальностью».

Когда мозг предоставлен сам себе, т.е. когда он не анализирует информацию, не читает, не смотрит, не общается, он принимает все решения. И принимает их на основании тех интеллектуальных объектов, которые мы туда загрузили, их около 300.

И если вы загрузили объекты про панику, катастрофу, кошмары, вы будете принимать страшные решения: бежать, закапывать клад, прятаться.. Вместо того, чтобы купить новогоднее путешествие, например, в Санкт-в Петербург и радоваться.

А если загружаете 300 объектов про радость, спокойствие, рождественские истории, у вас не только лучше настроение, вы физически чувствуете себя лучше.

И если вы, например, очень сильно хотите похудеть, надо загружать в мозг всё, что касается фитнеса. Читать книги и слушать лекции на эту тему, сходить в спортзал, поговорить с тренером. Всё это создаст 300 объектов, и ваш мозг сам запустит программу похудения. А если вы смотрите мыльную оперу, то явно не будете думать про похудение, и желание не сбудется.

- А если человек хочет разбогатеть?

- Такое желание часто загадывают на Новый год. Тогда читайте в интернете не про то, кто с кем развёлся и куда уехал, а про новые стартапы, про моменты по поддержке бизнеса, сходите на форумы, бизнес-конференцию, купите книгу «Как стать миллионером».

Думайте в этом направлении, и вы загрузите в голову 300 объектов, и в какой-то момент проснётесь и скажите: «Я будут делать во так». И у вас будут невероятные стартапы, потому что вы примите правильное решение.

Но если вы будет думать одно, а хотеть другое, у вас это никогда не исполнится. Хотите исполнения мечты – собирайте информацию про это.

- А как же со здоровьем, сложно загадать выздоровление.

- Не сложно. Если человек болеет, надо собрать информацию о врачах. У нас почему-то люди боятся узнать второе мнению, хотя это нормально. Почитайте, где какие поликлиники: государственные и не государственные кто является передовым в этой области, найдите специалиста.

Если просто общее ухудшение самочувствия, связанное с психосоматическими моментами, запишитесь на курсы по стресс-иммунитету, саморегуляции, сходите на йогу, попробуйте практиковать медитацию.

Почему-то считается, что врачи нам что-то должны. Только мы сами должны себе счастье, здоровье и всё остальное. И если в больнице ты не получаешь должного лечения, значит, найди других специалистов в этой области.

- Девушки часто загадывают желание выйти замуж.

- Прекрасно. Прокачайте мягкие навыки Soft skills. Купите книгу о женственности, коммуникации, посмотрите какой-нибудь классный сериал про отношения. Загрузите себе информацию про отношения.

И тогда наш мозг будет выделять людей из толпы, чтобы показать: посмотри – вот, то, что ты хочешь.

Есть такое правило: куда мысль - туда энергия. Мы все состоим из энергии. И есть обмен энергией. Давайте думать в правильном направлении.

Выход из негативной ситуации

- Если приходится Новый год встречать одному, как не загрустить?

- Есть люди, которые хотят быть одни. Может, человек весь год был с людьми и устал, хочет побыть один со своей кошкой. И ему это кайфово. Можно до утра смотреть сериал, который он давно хотел посмотреть.

А если тоскливо, то у нас есть бары, рестораны. Обязательно будут люди, которые этот день проведут с тобой, потому что в Новый год отогреваются сердца. Люди общаются на улицах, в ресторанах, в интернете.

И если ты далеко от семьи, можно включить видеосвязь и чокаться шампанским через монитор. А если человек совсем один, я предлагаю ему отправится в путешествие.

Сделайте это новогодним чудом. Просто купите билет на ближайший рейс, и улетите туда, где никогда не были. Знаете, как говорят, есть три выхода из любой депрессии: Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Это серьезно. Путешествие – отличный выход из любой негативной ситуации, даже если это только передышка, то всё равно поможет мозгу. И если вам тяжело, плохо, вы переживаете чёрный этап в жизни, уезжайте, потому что это чисто физиологически сменит интеллектуальные объекты в вашей голове.

- Новый год это и повод помириться со всеми.

- Если вы этого действительно хотите, а не потому, что надо. Если мы этого хотим, я бы не советовала ждать Нового года, а прийти и сказать: «Не могу больше ждать, давай мириться и справлять Новы год вместе». Можно поехать, полететь, позвонить. Вообще можно сделать всё, что не является насилием по отношению к другим людям.

Завтракаем икрой

- Декабрь – время, когда надо успеть подготовиться к Новому году, всё успеть закупить. Как это сделать без стресса и ажиотажа.

- Мне кажется, что нам нужно прекратить действовать по чужим стереотипам и в Новый год делать то, что не хочется. Праздник нужен для того, чтобы провести его с радостью, чтобы в него играть, проживать его и получать удовольствие.

А не делать то, что надо. Кому надо? Вам надо? Нет? Не делайте! Попробуйте покупать подарки и запасаться такими продуктами, какими сами хотите. Не хотите «Оливье»? Вы не обязаны его делать. Не хотите кого-то поздравлять – вы не обязаны.

Я в прошлом году со всей семьей пошла на открытие терм с 6 до 9 вечер. И это было прекрасно! И у меня на столе не было множества новогодних салатов. И классно!

Некоторые люди уезжают на Новый год. Они не накрывают стол и не смотрят телевизор. Так тоже можно. Главное правило: понять, как я хочу. И разрешить себе проживать это так, как вы хотите.

Вам интересно ходить за подарками? Здорово! Выбирать подарки - огромное удовольствие! Если это не приносит вам удовольствия, делегируйте это мужу, детям, если им нравится.

Тяжело и не охота готовить на толпу людей, а потом мыть гору посуды, не зовите гостей, сами идите в гости. Если, наоборот, хотите принимать гостей – принимайте. Участвует в том, в чём хотите.

У нас до сих пор есть социальное давление, особенно это чувствуют люди 40-45 +. Мы почему-то считаем: раз так принято, надо так делать. А кем принято, когда принято – не понятно.

Помните, нам говорили: «Не трожь, не ешь, это на Новый год». Это из голодного советского детства. Давайте относиться к этому с юмором и прямо 31 декабря завтракать купленной на Новый год красной икрой.

Создадим новые традиции. Мой муж делает вкуснейшую селёдку под шубой. И делает её всегда в двух тарелочках. Одну мы съедаем сразу, несмотря на, что это не полезно, калорийно, но это так вкусно, что надо съесть немедленно.

Поиграть в Новый год

- Сейчас у детей суперпопулярны «страшные» игрушки Хагги Вагии и Кисси Мисси. Если ребёнок просит такую игрушку, стоит дарить?

- Вы же дарите человеку то, что он хочет. Меня всегда удивляет, почему люди дарят другому то, что хотят себе. Зачем? Это, на самом деле, агрессия.

То, что Хагги Вагги страшная игрушка - это ваше видение. Ребенок может видеть по-другому. Если он хочет эту игрушку, а вы можете её подарить, то подарите. Не стоит думать: вот у меня был чебурашка, значит, он должен быть у всех. Никто не хочет твоего чебурашку. Вам он нравится, вы его любите, вот и играйте с ним.

Ребенку нравится Хагги Вагги, пусть играет. Меня больше, чем Хагги Ваги пугают люди, которые пытаются всем всё запрещать. Вот это точно не на пользу.

Как только свобода теряется, начинается рабство. Давайте подарим себе свободу и радость. Эволюция - это про многообразие, это и про Хагги Вагги, и про чебурашку, и про Бэтмена, и про Алешу Поповича. Про всё многообразие образов. Как только мы какой-то образ убираем, то, с точки зрения эволюции, прекращается развитие, откатываемся назад.

- А как быть с подростками, они уже не верят в Деда Мороза?

- Можно предложить поиграть в Новый год. Вот я взрослый человек, но хочу, чтобы Дед Мороз был, чтобы хоть кто-то был добрым, исполнял желания.

Подростки не верят в Деда Мороза, но с удовольствием играют в Новый год: украшают дом, пекут печенье, смотрят мультики, ходят кататься на коньках. Поиграйте все в чудо. И бабушкам, дедушкам обязательно покупать смешные колпаки, идиотские свитера, носки. Это весело!

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