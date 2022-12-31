В год Кролика калужане выиграли 8 миллионов, в городе поставили кучу памятников, а Пьер Карден устроил шоу

2023-й - Год Чёрного Водяного Кролика.

В прошлый раз годом Кролика был 2011-й.

Давайте вспомним, что тогда произошло в нашем городе. Мы полистали подшивку «Калужского перекрёстка» за 2011-й год.

Происшествия

2011-й в Калуге начался с большой потери – сгорел один из лучших памятников деревянной архитектуры XIX века – дом Толмачевых на ул. Плеханова, 26. После того, как дом был расселён, он находился в плохом состоянии, его восстановление активно отстаивали калужские краеведы.

Защитники Дома Толмачёвых устраивали пикеты, чтобы сохранить памятник архитектуры.

В ночь на 1 февраля Каменный мост Калуги претерпел нашествие вандалов, были разбитые фонари, из нового чугунного ограждения выломаны прутья. Фонари потом заменили накануне Дня города.

Памятники

В 2011-й запонился появлением огромного количества городских памятников и скульптур.

Открытие памятника Циолковскому и Королёву.

Появились Циолковский с велосипедом и мешок удачи на пл. Театральной, Циолковский и Королёв – на перекрестке ул. Королева и Циолковского, памятник Гагарину - напротив музея космонавтики. На аллее у пл. Победы «посадили» на лавочку ветерана.

После того, как установили денежный мешок, калужане стали его тереть - на удачу.

На Правом берегу установили памятник Матери. А у Каменного моста торжественно открыли железное дерево счастья. Оно должно было заменить решетки на мосту, на которые навешивали замки влюбленные парочки.

Как только на ул. Театральной поставили Циолковского, у его велосипеда стали пропадать педали.

Строительство

Жилье строилось не активно. Основными заметными новостройками в Калуге в 2011 году стали торгово-офисные центры, например, был вырыт котлован под строительство нового ТЦ на ул. Марата.

Интересно, что в администрации Калужской области обсуждали концепцию строительства интерактивного парка развлечений в Калуге на правом берегу Оки, в районе Воробьевской переправы.

Парк хотели зонировать по мотивам российской истории. Одну часть посвятить Древней Руси, другую - Золотому веку, третью – современности с аттракционами на тему космоса. Было даже рабочее название – «Перекресток времени». Но дальше обсуждений дело не пошло.

Нововведения

К некоторые нововведениям 2011-го калужане долго не могли принять. На ул. Кирова перенесли остановки и поставили леерное ограждение, закрывшее переход с одной стороны на другую в районе бывшего рынка.

Ввели одностороннее движение на улицах Дзержинского, Достоевского, Рылеева и Плеханова. В первый же день центр города встал в пробках.

Не все водители сразу привыкли к нововедениям, поэтому в городе долго были пробки.

Трагедии

5 марта на Салтыкова-Щедрина напротив дома №60 произошло страшное ДТП: водитель «четырнадцатой» модели Лада сбил семью: двухлетнего мальчика, девочку 6 лет и их маму.

Девочка погибла. В итоге суд установил, что водитель значительно превысил скорость и был под кайфом. Виновника ДТП приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

20 марта вновь случилась трагедия: в районе пл. Старый Торг на 45-летнего заместителя начальника отдела Калужского почтамт Владимира Киреева с крыши здания, принадлежащего «Облиздату», упала глыба льда.

Через два дня мужчина скончался в больнице. Бывшего заместителя директора калужского «Облиздата» тогда приговорили к двум годам условно.

Шоу

8 и 9 июня в Калуге гостил Пьер Карден. Приехал он не один, а с собственным театром и показал в облдраме музыкальный спектакль «Казанова», после которого в Музее истории космонавтики состоялся ночной закрытый модный показ, посвященный 50-летию полёта человека в космос.

В наш город кутюрье привез 350 нарядов. Демонстрировали их прошедшие отбор калужане. На следующий день был уже открытый показ и шоу на улице за Музеем космонавтики. Калуга Кардену понравилась, он сказал, что увидел здесь много красиво одетых девушек, некоторые даже превосходят француженок.

В конце июля по приглашению Кардена артисты калужского драмтеатра выступили в его средневековом замке, где показали спектакль «Если любишь – найди!» До этого, в июне, они побывали гастролями в Италии, в Парме показали спектакль «Лодка».

Погода

Лето 2011 года в Калуге стало уникальным по метеорологическим показателям: не было зарегистрировано ни одного климатического рекорда, при этом опасных явлений наблюдался перебор. Так, 28 июля днем по Калуге и области пронесся штормовой ветер, выпал град.

Прибыль

8 Марта у калужанки Евгении Федоровой вырос лимон-гигант, весом 765 г, а в обхвате - 37 сантиметров. Обычно лимоны весят 100-150 граммов. Семья всю неделю пила с ним чай.

А 5 ноября рекордный выигрыш достался пожарному из Калужской области Валерию Дорошенко и его дочери Валерии. В юбилейном пятидесятом по счету выпуске шоу «Десять миллионов» они выиграли 8 250 000 рублей.

Дата

В красивую дату 11.11.11 расписались 30 пар. Торжества проходили в Доме музыки и в здании загса.

Дорогие читатели, в ближайшее время мы вам расскажем, о чём писала наша газета в 1999 году, который тоже был годом Кролика.

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