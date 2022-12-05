В какие кружки и секции Калуги вашего ребенка возьмут бесплатно

Ежегодно в Калуге открываются десятки новых центров дополнительного образования, кружков и секций для детей всех возрастов. И все они, как правило, платные.

— Сын болтается без дела, решил пристроить его в какую-нибудь секцию, и куда ни сунься, везде просят денег, – пишет нам читатель Алексей, молодой отец. – А бесплатное что-то у нас есть?

Как выяснилось, стоимость обучения в платных кружках и секциях в месяц в среднем составляет 2000 рублей, а по некоторым направлениям – в два раза дороже. Конечно, это заметно для бюджета семьи. Мы попытались найти ответ на вопрос – куда отдать ребенка бесплатно и чем его там займут?

Дворец пионеров

Первым делом обратились в святая святых советского допобразования в городе – Дворец пионеров. Сейчас он называется Областной центр дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина.

Рассказать о том, чем сейчас живет здание с вековой историей, согласилась его директор Марина СОРОКИНА.

— Дети у нас обучаются по трем направлениям: техническое, художественное и социально-гуманитарное, – рассказывает Марина Владимировна. – Большинство занятий бесплатные, отбора нет, мы принимаем всех детей. Платными являются только группы для детей от 3 до 5 лет и некоторые танцевальные направления.

В этом центре дополнительного образования занимаются четыре хореографических коллектива: это классический, народный, современный танцы и танцы Грузии. Они выступают на городских площадках и всероссийских фестивалях.

— Первый концерт, который я увидела, меня потряс, – признается Марина Владимировна. – Люди бережно хранят свою культуру и прививают это детям: они знают историю своего народа, традиции, умеют танцевать, поют.

Выступления танцевальных коллективов центра имени Гагарина.

Успех каждого ребенка

Как рассказала директор, в 2019 году благодаря проекту «Успех каждого ребенка» центр здорово укрепил техническую базу. Началось развитие технического направления.

Первым стал проект «Лаборатория безопасности» – здесь ребенку расскажут все о безопасности дорожного движения. Дети изучают ПДД, учатся применять их на практике в качестве пешехода или велосипедиста. Занятия проводят в том числе сотрудники ГИБДД.

"Лаборатория безопасности". Знакомство ребят с правилами дорожного движения.

Максимум практики для безопасности на дороге.

А в прошлом году здесь открыли автошколу для ребят постарше. Они изучают теорию в кабинете центра, а навыки вождения отрабатывают на базе Калужского кадетского многопрофильного техникума им. А.Т. Карпова. Потом даже сдают пробный экзамен, его принимает сотрудник ГИБДД.

На этом тренажере проходит первый урок вождения для ребят постарше.

По словам педагога, и мальчикам, и девочкам одинаково интересно направление «Виртуальная реальность». Его ведут студенты Бауманского.

На занятиях разрабатывают, например, виртуальную экскурсию по зданию центра и даже по Луне. Педагоги и сами с удовольствием прошагали по поверхности спутника Земли, примерив специальный шлем.

Как попасть

Записать ребенка на секции к можно в течение всего учебного года при наличии свободных мест. Можно записаться через Навигатор дополнительного образования и Госуслуги.

Среди направлений: цирковая и вокальная студии, детский театр, моделирование, изостудия, картинг, фотостудия, школьный медиацентр, студия современного дизайна, дружина юных пожарных и даже игра знатоков «Что? Где? Когда?».

Марина Владимировна провела нас по кабинетам и показала все разнообразие работ учеников.

Алгоритм действий родителя следующий: заинтересовались направлением, связались с педагогом или позвонили по телефону, узнали о наличии мест, привели ребенка на ближайшее занятие, сами познакомились с педагогом, написали заявление о приеме, стали посещать занятия.

Экология, биология и медицина

Другое место, известное школьникам советской Калуги как станция юннатов на Старообрядческом переулке, сейчас называется Областной Эколого-биологический центр. Единственное в нашем регионе учреждение дополнительного образования естественно-научной направленности.

— У нас все образовательные программы бесплатные, – рассказывает руководитель центра Ирина ПАТРИЧНАЯ. – Платно – только мастер-классы и часовые экскурсии по мини-зоопарку. Мы предлагаем образовательные программы для детей от 5 до 18 лет.

Как проверить качество воды, воздуха и почвы, самостоятельно взять все пробы – этому детей учат в группах направления «Экологический мониторинг». В дальнейшем ребята участвуют в конкурсах, пишут исследовательские работы.

В рамках образовательной программы «Мы твои друзья» – детям дают знания о братьях наших меньших. Педагоги прививают детям ответственность: если взял питомца, должен ухаживать за ним. Ребята узнают, как обращаться с животными, как оказать им первую медицинскую помощь.

Здесь живут, пожалуй, самые здоровые кролики.

Есть направление флористики: ученики составляют букетные композиции. Только здесь все еще интереснее: сначала дети сами выращивают цветы, а потом уже составляют из них букеты!

Во время каникул для маленьких калужан работают каникулярные клубы: с ребятами проводят занятия, возят на экскурсии. Есть группа «Человек и его здоровье». Дети обучаются первой доврачебной помощи. Учатся делать непрямой массаж сердца, внутривенные и внтуримышечные инъекции, измерять давление. Ребята с педагогами посещают медицинский факультет КГУ.

Будущие медики проверяют здоровье по всем параметрам.

Недавно открыли группу по разговорам о правильном питании. Здесь поясняют важность правильного питания, соблюдения гигиены приготовления пищи. Ребята ходят в передничках, шапочках. Готовят что-то элементарное, потом угощают своих наставников.

Все по-настоящему

— Я курирую направление «Основы ветеринарии», – рассказывает методист экоцентра, педагог дополнительного образования Ольга ЖУЛИНА.

У нас есть настоящие инструменты для хирургии. Для практики и наглядности есть конечности животных, рога, манекен кошки – с ним мы учимся накладывать хирургические швы на кишечник. Учиться обычно приходят ребята с шестого класса и старше.

Швы юные ветеринары учатся накладывать сначала на губках для мытья посуды, а потом "на кошках" - тренажере.

Здесь же проводим исследование молока на жирность. У нас есть анализатор качества. Покупаем молоко в магазинах и проверяем, правильно ли производитель указал данные на этикетке, еще можем исследовать и сравнивать состав дешевой и дорогой продукции.

Воспитанники центра знают, как проверить качество молока.

Одна мама принесла молоко из бочки, ребенок взял на исследование, потом женщина лично позвонила продавцу, рассказала о результатах, – рассказывает Ольга Васильевна. – У нас все по-настоящему. Целая лаборатория. Так ребята понимают, что изучение — это кропотливый процесс, учатся усидчивости и терпению.

Вдохнуть жизнь в Александра Третьего

О направлениях «Биология» и «Живая природа» рассказала молодой педагог Анастасия ЧУБАТОВА, которая только в сентябре приступила к работе.

— Здесь проходят занятия по направлению «Человек и здоровье», – показывает просторный кабинет Анастасия Валерьевна. – Это наш тренажер, его зовут Александр Третий. На нем учатся оказывать первую медицинскую помощь. Здесь можно отрабатывать правильность оказания помощи как взрослому, так и ребенку. Система фиксирует ошибки, а если глаза у Александра Третьего загорелись, то все сделано правильно.

Тот самый тренажер Александр Третий.

О мире вокруг дети здесь узнают не по учебникам.

В марте–апреле 2023 года начинается новый набор в группы, которые приступят к обучению в сентябре.

А в августе у Областного эколого-биологического центра проходит День открытых дверей. Дети могут посмотреть, какие есть направления, попробовать себя в чем-то и записаться.

Областной эколого-биологический центр на переулке Старообрядческом.

Этой статьей мы открываем серию публикаций, где будем рассказывать о бесплатных кружках и секциях в нашем городе.

Пишите в наш телеграм-канал, на какие занятия и куда вы водите своих детей? Если же там, где вы живете, есть явные проблемы с обеспечением детей дополнительным образованием – тоже рассказывайте. Будем решать проблемы вместе. Дети должны расти в условиях равных возможностей.

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