«Заложить основу для развития города»: подводя итоги года, Дмитрий Денисов назвал задачи на 2023-й

В четверг, 1 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Градоначальник подвел итоги уходящего года, подробно останавливаясь на вопросах, волнующих калужан, и обозначил планы на 2023-й год.

Подготовка к Новому году

— Для украшения города, парков и скверов – мы будем использовать все светотехнические конструкции, которые бережно храним в запасах. Для детей прогулка по городу станет радостной.

Откроются несколько ярмарок, привлечем калужский бизнес. В сквере Чижевского у дома Ленина, 93, все будет организовано в стилистике замечательного советского мультика «Тайна третьей планеты». Не обойдется и без праздника для детишек.

Однако средства, которые мы традиционно тратим на Новый год, в этот раз направим на более важные цели, как неоднократно говорили. Думаю, все с пониманием к этому отнеслись.

Каток на Старом Торге

На Старом Торге перед зданием областной администрации появится каток размером 20 на 40 метров. Он будет использоваться примерно до +5 градусов. Там будет установлено холодильное оборудование. Подрядчик хороший, организовывал подобные объекты в Туле, Белгороде и других городах. Осуществлять финансирование будет спонсор.

Кататься будут все дети, которые могут встать на коньки. Будет система бронирования онлайн, которая позволит ограничить количество людей, одновременно присутствующих на льду. Там будет все: прокат коньков, вешалки, системы хранения.

Площадь Старый торг перекрывать не будем. Безопасность катающихся на катке обеспечим.

Новая набережная

— В этом году сделан еще один важный шаг – реконструировано бетонное основание набережной Оки, которая еще в стадии строительства по причинам технического характера. В дальнейшем планируем насыщать это место мероприятиями. В этом году в День города уже прошел первый фестиваль – пляжного волейбола.

В следующем сезоне набережная будет наделена определёнными смыслами, насытится интересными событиями. Поверхность старой железобетонной конструкции, которая там есть, планируем предоставить художникам, провести фестиваль искусства.

В целом, у меня создается следующий образ, связанный с этим местом: лето, набережная, джаз, молодые люди. Песок, вода, небо, Гагаринский мост, движение – все это создает особую атмосферу.

Транспортная реформа

— В 2020 году город взял кредит на полмиллиарда рублей, чтобы приобрести 60 единиц автобусов. Дополнительно докупили 7 автобусов вне контракта. Всего 67 единиц – это вся возможность нашего бюджета. Мы на регулярной основе выплачиваем кредит и понимаем, что еще один такой пока не потянем. В этом году договорились с частными перевозчиками, они приобрели дополнительно шесть единиц транспорта для Правобережья, потому что спрос высокий, жалобы до сих пор есть.

Однако в транспортном вопросе мы ожидаем более серьёзных мер поддержки на федеральном уровне, для этого есть предпосылки. А у города давно разработан проект так называемой транспортной реформы, включая новые единицы техники, изменение интенсивности движения.

У группы компаний «Синара» есть планы, связанные с производством троллейбусов, автобусов. Губернатор ведет переговоры с компанией об организации их производства в нашем регионе. Моделируем различные виды сотрудничества, чтобы по улицам Калуги поехали новые транспортные средства.

Синие мосты

Другая немаловажная городская тема - реконструкция Синих мостов. Подрядчик уже вышел на строительную площадку. Сейчас предстоит вынос сетей и обустройство защиты: там огромное количество оптоволокна, водоснабжение, водоотведение, газопроводы, ливневая канализация. Обращаю внимание, что это первый этап реконструкции. В следующий включены еще 3,5 тысячи км до 25 школы на улице Тарутинской.

Мы уже анонсировали, что троллейбусы номер 8 будут заменены на автобусы. Льготы, кончено, сохранятся.

С собственниками территорий, которые по проекту задействованы в реконструкции, мы действуем через изъятие земель, но этот термин, по сути, означает выкуп: все собственники объектов недвижимости уведомляются, после ряда процедур граждане получают средства.

Одно из наших СМИ обратило внимание на предпринимателя, который на основании договора о размещении занимается шиномонтажом (имеется в виду статья kp40.ru). Мы работаем в том числе и с этим предпринимателем, чтобы учесть его интересы, дать возможность продолжить бизнес. Подчеркну, интересы всех будут учтены.

Те владельцы гаражей или земельных участков, попадающих под реконструкцию, которые еще по каким-либо причинам не получили информацию, пусть обращаются по адресу: ул. Московская, 188, 3 этаж. Приемная моего заместителя Юлии Вадимовны Ковтун.

Цели на следующий год

Если говорить о задачах на следующий год, то Синие мосты и Северный въезд остаются приоритетом в дорожной сфере.

Закончим строительство школы на Кубяка, сдадим ее в эксплуатацию. Продолжим возводить поликлинику на Правом берегу. Надеемся на финансирование государства для ее оснащения тяжелым оборудованием.

Будем завершать проектирование электротранспортной инфраструктуры 30 и 31 микрорайона. Появится проектная документация реконструкции автомобильной дороги Анненки-Силикатный с поворотом на Гурьянова, это опасный Т-образный перекресток, где постоянно бьются.

Закончим разработку реконструкции участка по улице Грабцевское шоссе от Зерновой до Прончищева. Этот участок перед подъездом к микрорайону Дубрава, как бутылочное горлышко.

Планируем развитие микрорайона Дубрава. Туда поедут наши переселенцы из аварийного жилья, первый жилой дом для них уже введен в эксплуатацию.

Моя задача в новом году – заложить основу для будущего развития города, обеспечить максимальный финансовый поток для решения закоренелых городских проблем.

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