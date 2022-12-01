Почему зима в Калуге началась так рано

Осень запомнилась нам холодной и дождливой.

А в конце ноября вообще выпал снег и ударили морозы. В Калуге давно такого не было.

Но что показали метеорологические наблюдения? Давайте сравним данные с нашими ощущениями, была ли осень на самом деле холодной?

Нормы изменились

- Росгидромет с 1 июля 2022 года перешел на новые нормы, рассчитанные за период 1991 – 2020 годы, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Ранее использовались значения за период 1961 – 1990 годов.

В Калуге за последние 30 лет (этот временной период считается минимальным для оценки изменения климата) средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса: была +4,2, стала +5,7 градусов.

Вот такое серьёзное изменение годовой температуры для Калуги зарегистрировано в период глобального потепления климата.

Наиболее заметно произошло повышение зимней температуры воздуха - на 2,.2 градуса, летней - на 1,2°С. Весна прибавила 1,1С , осень всего 0,8°С.

Годовая сумма осадков увеличилась незначительно - на 2%.

Холодный сентябрь

Давайте посмотрим, какой была осень -2022. Сентябрь «включил» её строго по календарю. Первый месяц осени стал холоднее, чем в прошлом году.

По температуре воздуха сентябрь отклонился от климата на один градус в сторону холода. Минимальная температура воздуха в Калуге наблюдалась 10 сентября: + 3°С.

Максимальная температура ни разу не дотянулась до 20-градусной отметки. По максимуму солнце прогрело воздух в начале месяца, 3 сентября термометры показали +17,2°С.

Второй год подряд природа лишила нас комфортной теплой поры бабьего лета. Бывало, но, чтобы два сезона подряд, такого архивы не помнят. Взамен мы любовались золотой осенью, которую ни при каких обстоятельствах отменить невозможно.

Осенние дожди тоже переусердствовали: в сентябре осадков выпало почти в полтора раза выше больше нормы.

Золотой октябрь

- Первый день октября салютовал необычно поздними грозами. После холодного сентября мы ждали компенсации. Но короткие периоды сухой и относительно теплой октябрьской погоды к классическому бабьему лету отношения не имели.

Средняя температура воздуха, даже в солнечные дни, всего лишь соответствовала климатическим нормам. Золотая осень продолжилась роскошным листопадом, и это стало утешительным призом.

И всё же октябрь по итогам месяца оказался теплее нормы: аномалия составила 1,5°С. По осадкам он тоже перевыполнил план, но более скромно, чем сентябрь, всего на 10%. Под занавес, 31 октября, в Калуге выпал первый снег, красивый, но скорее декоративный. Не зря говорят: «первый снежок, не лежок».

Эпичные события случились в первый день и в последний день месяца: 1 октября прогремели грозы, а 31-го лёг первый снег.

Минимальная температура воздуха зарегистрирована 25 октября: + 3,3°С, максимальная – 1 октября: +17,7°С.

Снежный ноябрь

- Ноябрь не только наиболее пасмурный, но и самый капризный месяц года. От времени окончания листопада и до установления устойчивого снежного покрова погода всегда «нервничает».

В народе говорят: «В ноябре семь погод на дворе». Температура воздуха «пляшет» около нуля то в одну, то в другую сторону.

12 ноября в Калуге едва не случился рекорд по теплу, столбики термометров не дотянулись до исторического максимума всего на полградуса. Но уже 14 ноября, средняя суточная температура в Калуге перешла к отрицательным значениям. И произошло это событие всего на четыре дня позже срока, началась метеорологическая зима.

Серьёзный снегопад накрыл Калугу 20 ноября. Высота снежного покрова в Калуге выросла до 8 см, местами по области до 14-16см. По климатическим правилам снежный покров может установиться через 30 дней после даты первого снега.

Это вредное правило сработало отчасти. Недолго радовали снежные забавы. 22 ноября к нашей территории с юга подошел тёплый атмосферной фронт.

Посыпался ледяной и переохлажденный дождь. Образовался гололед и сильная гололедица. При отрицательной температуре воздуха до 27 ноября почти беспрерывно сыпала переохлажденная морось, и областной центр превратился в травмоопасный каток.

К концу месяца погода успокоилась, с востока распространил свои владения сибирский антициклон. В последний день осени нашу территорию накрыл холод, средняя суточная температура воздуха соответствовала середине января.

В исторических метеорологических календарях погоды ноябрь 2022 года будет зарегистрирован без отклонений по температуре воздуха и с небольшим превышением по осадкам. Максимальная температура воздуха наблюдалась 12 ноября: +10,5, минимальная отмечалась 30 ноября: - 11,3.

Установились январские морозы

- Зима пришла, не дожидаясь положенного срока. К концу недели мороз усилится, температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 5 - 6 градусов. Причиной холодной аномалии стал обширный сибирский антициклон. Существенных осадков не предполагается.

Уточнённый прогноз на декабрь опубликован Росгидрометом накануне, 30 ноября. По предварительным расчетам средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 -1,5°С ниже нормы, осадки близкими к средним многолетним значениям.

Температурный фон в ближайшую декаду декабря отклонится от климата на 4 – 5 градусов в сторону холода и будет соответствовать январским значениям.

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