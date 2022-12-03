Психолог из Калуги Андрей Скатов: «Более 50% тех, кого мы называем друзьями, на самом деле друзьями нас не воспринимают»

Каждый день мы общаемся со множеством людей, но они не становятся нашими друзьями. В соцсетях же все дружат со всеми, но дружба ли это?

На чём строится дружба?

Почему с возрастом мы перестаем общаться с теми, с кем когда-то были не разлей вода и как в наше цифровое время найти настоящих друзей, об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Общие интересы

- Андрей, как мы выбираем друзей?

- Дружбу можно разделить по возрастным периодам и по тем условиям, где она возникает. Дружба может возникнуть в детском саду, когда дети выбирают, с кем интересней играть, взаимодействовать.

В школе это взаимодействие становится более серьезным. Появляется больше интересов, образуются компании, дети ходят вместе гулять, в гости к кому-то.

А в студенческие годы формируются первые серьёзные отношения. И студенческая дружба считается крепче школьной, потому что после школы все расходятся по своим интересам.

Во взрослом возрасте мы формируем дружбу, исходя из условий работы, творчества, интересов.

- То есть в основе – общие интересы.

- Да. Есть такое определение дружбы, что это общность интересов. Но ещё надо, чтобы были не противоречащие ценности. Не обязательно общие, но и резко противоречить не должны.

В какой-то момент формируется привязанность, то есть хочется с человеком видеться, позвонить, поговорить, возникает интерес к его жизни. Кроме того, важно взаимоуважение.

И ещё один значимый момент в дружбе - взаимопомощь. Должен происходить обмен энергиями. Если человек только берёт и ничего не даёт, это не совсем правильно.

- Сейчас у многих дружба строится на выгоде, люди общаются с тем, с кем выгодно.

- Это можно назвать не дружбой, а партнёрским взаимодействием. Человек формирует выгодные связи.

Но у каждого человека своё понятие дружбы. Для кого-то друзья - это люди, с которыми он периодически проводит время, взаимодействует, получая положительные эмоции. А для кого-то обязательна возможность бескорыстной самоотдачи, помочи, поддержки в любое время суток, и всё остальное он не признает дружбой, считая приятельством или знакомством.

Сейчас многое исказилось. В соцсетях появилось понятие «френд», есть список друзей. Формируются размытые понятия: если ты в списке находишься, якобы вы друзья.

И многие болезненно воспринимают, если у них в соцсетях мало друзей, подписчиков. Для них это показатель самооценки, уверенности, успешности. Учитывается и качество друзей. Если богатые, успешные, привилегированные, это показатель достижений: вот какой у меня набор друзей. Сейчас это, правда, немного поутихло.

- Бывает односторонняя дружба: один хочет дружить с кем-то, а тот человек не хочет, но и отказать в общении не может?

- Есть исследование, что, зачастую, более 50% тех, кого люди называют друзьями, на самом деле друзьями их не воспринимают. Они считают их хорошими знакомыми, приятелями. Они могут вместе проводить время, побывать на каком-то мероприятии, но не воспринимают, этого человека, как близкого, с которым есть доверительные отношения.

Важно не подавлять

- В детстве один ребёнок легко знакомится с другими детьми и заводит друзей, а другому это тяжело сделать. Можно развить коммуникативные навыки?

- Можно. Но важно не только развивать, но и не подавлять. Всё, зачастую, идёт от семьи, где дети видят скованную модель общения, где они передавлены родительским авторитетом.

Если родители постоянно говорят: «Помолчи, не лезь, отстать, подожди», то ребенок начинает замыкаться в себе и боится получить такую реакцию в ответ. А где родители спокойно взаимодействуют, общаются с детьми, это будет важным фактором.

И, опять же, если ребенок один в семье, и родители ему себя посвящают, это благоприятно не влияет.

Хорошо, если есть близкие по возрасту брат или сестра, они играют, общаются и тем самым тренируют навыки коммуникации и легче начинают взаимодействовать с другими детьми, в отличие от детей, которые часто болеют, детский сад не посещают.

Но при должном старании и мотивации ребёнок может это всё проработать.

- Бывает, что мальчишки дружат только с девочками, или у девочки друзья только мальчишки, почему?

- Это сложная тема. Безусловно, есть вопрос самовосприятия. Есть девочки, которых называют пацанками, им комфортней общаться с мальчиками, потому что мальчики проще, бесхитростней, в какой-то период меньше настроены на интриги.

Бывает, что девочки друг друга обижают, и формируются фобии, зависимости, тогда девочки переключаются на дружбу с мальчиками.

Если это остается с возрастом, тут два варианта: детские не проработки, может быть, родители хотели мальчика, а родилась девочка и это бессознательно проецировали.

Либо у девочки перед глазами такие примеры, что она воспринимает себя больше с мужской моделью поведения. В этом нет патологии. Просто важно чтобы это не нарушило дальнейшее взаимодействие, взаимоотношения и понимание себя.

- А бывает дружба между мужчиной и женщиной?

- Во взрослой жизни это может стать психологической проблемой.

Если у женщины мужское окружение, либо у неё нет партнера, либо она неудовлетворена партнером, даже бессознательно.А мужчина в какой-то момент начинает бессознательно воспринимать женщину не как друга, а как возможного партнера. И женщины часто реагируют на это болезненно. В женских пабликах появляется надпись: минус один друг.

Бывает, что женщина понимает, что это немного не дружба, что эмоциональная привязанность становится более глубокой. И если она не хочет выстраивать серьёзных отношений, то ей проще находиться в формате дружбы, бессознательного флирта. Но мужчина в какой-то момент перестает это воспринимать.

Мужская и женская дружба возможна, если у обоих есть гармоничные личные отношения, и, обычно, такая дружба связана с профессиональными интересами и не переходит на глубокую интимно-эмоциональную привязанность.

Влияют на нашу жизнь

- Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты, это так?

- В каком-то смысле – да. Но надо понимать, что это за друзья. Если школьные, то - нет, потому что класс сформировался, и людям волей-неволей приходится общаться, а потом жизнь разводит их по разным местам, по разным условиям.

И они просто поддерживают отношения, собираются на вечер встречи выпускников. Кто-то из них сохраняет профессиональные отношения, кто-то по жизни кого-то поддерживает, если занимает какое-то положение в обществе и может помочь школьным друзьям.

А если человек выстраивает дружбу по интересам, по взаимодействию в профессиональной сфере, то уровень его развития и компетенции определяется уровнем развития и компетенции его окружения. Люди не могут общаться, если они из разных слоев.

- Друзья меняют нашу жизнью?

- Безусловно. Есть исследования, что если друзья активно развиваются, то и ты стремишься развиваться. Друзья являются мотивацией. И люди могут из одной реальности переходить в другую.

Это определяет и самооценку. Самая правильная самооценка, когда человек сам оценивает свою деятельность, поступки, успех. Но часто человек опирается на восприятие окружающих.

И друзья многое определяют. Они могут подбадривать человека и настраивать на развитие, на успех.

А если среда агрессивная, могут подкалывать и психологически подавлять, и если выстраивать взаимодействия на таком уровне, то может остановиться развитие, заблокируются возможности, уменьшится самооценка.

Не хватает времени

- Почему заканчивается дружба?

- У всех по-разному. Человек может просто сменить место работы. Опять же, со временем дружба теряется, некоторые люди переходят в разряд старых друзей, и не так часто уже хочется позвонить им, пообщаться.

Это происходит из-за приоритетов человека, нехватки времени. Если раньше друзья в походы ходили, часто собирались, то сейчас все загружены. Собрать всех сложно: один в один день не может, другой - в другой, у третьего дети заболели…

Компании, которые были не разлей вода постепенно начинают распадаться.

- Как в наше время, когда общение ушло в интернет, приобрести настоящих, а не виртуальных друзей?

- Для многих это, действительно, проблема. Люди переживают, что у них недостаточно друзей или нет друзей. И здесь надо оценить своё время. Дружба по интересам может возникнуть в любом возрасте, существуют турклубы, творческие общества. Сложней, если нет творческих увлечений.

Возможно, будут формироваться организации, дружеские клубы. Есть же клубы свиданий на час. Что-то подобное можно сделать и для людей, которые ищут друзей.

Потому что погружение в информационное пространство может давать человеку иллюзию общества, поддержки, но живое общение, ощущение рядом живого человека не создаст.

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