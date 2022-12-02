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В Палатах Коробовых показали, как калужане раньше освещали свои жилища

Татьяна Светлова , Фото Калужского объединёного музея-заповедника
Опубликовано: 02.12.2022 20:00 2 346
В Палатах Коробовых показали, как калужане раньше освещали свои жилища

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Исследователи русского быта говорят, что русские светильники с годами меняли свой облик. Были не только простейшие приспособления, освещавшие крестьянские избы, существовали приборы для церквей, для парадных и жилых комнат более богатых горожан.

Как рассказали сотрудники музея, основная масса населения России в XVIII - ХX вв. использовала светец, керосиновые лампы, фонарь, разнообразные подсвечники.

При лучине

Самые ранние осветительные приборы, относящиеся к XVII веку - это светцы, свечи, выносные фонари.

В Калужском объединённом музее-заповеднике хранятся старинные осветительные приборы.

В избах крестьян и домах бедных горожан использовали обычную лучину. В долгие зимние вечера в деревнях коротали время, собирались на посиделки, женщины пряли и ткали при свете лучины. Светцами для лучин в глухих губерниях пользовались аж до начала ХХ века.

Если не считать лучину, в России с XVII по XIX века пользовались свечами. Сначала это были сальные свечи, позже появились восковые, стеариновые, парафиновые. Масляные свечи были широко распространены, потому что стоили дешево. В домах их хранили в свечных ящиках - специальных ларцах с прорезным узором.

Светильники, XVIII в. Из археологических раскопок.

Придумали аптекари

Во второй половине XIX века на смену лучине и свечам приходит керосиновая лампа. Предполагается, что первые лампы и фонари появились ещё в XVII столетии в Лондоне. Именно тогда придумали устанавливать стеклянный цилиндр над ёмкостью с топливом и маленьким фитилём.

 Подставки под керосиновые лампы. Начало XIX в.

Керосиновые лампы совершили революцию в истории освещени: они были более безопасны в противопожарном отношении, доступны практически всем, изготавливались разных видов и размеров, на любой вкус и кошелёк.

Всего за 40 лет было создано более тысячи разных моделей. Историки полагают, что первые керосиновые лампы появились в 1853 году, когда аптекари начали использовать керосин в доработанной масляной лампе.

Зажигали дворники

Как пишет в своей книге «Калуга и калужане» Евгений Фридгельм, фонари в Калуге появились в ХVIII веке.  

Освещать вечерние улицы в нашем городе начали с 1778 года. Сначала фонари были масляными и крепились с боку столба, потому что масло горело и капало. В итоге под столбами появлялись жирные лужи.

К 1804 году таких фонарей в городе насчитывалось около трехсот. Несмотря на все неудобство использования таких фонарей, они продержались в нашем городе до середины ХIХ века.

В 1856 году 250 из 400 калужских фонарей стали заправляться спирто-скипидарной жидкостью. А затем им на смену пришли керосиновые лампы. Эти лампы закрывались стеклянным плафоном, в котором была сделана специальная дверца.

Фонари зажигали дворники. И если на улице уже стемнело, а фонари так и не горят, значит, дворник запил. Однако за работой дворников строго следили.

Чиновники городской управы, как только начинало темнеть, садились в пролетку и разъезжали по городу, следя за своевременностью зажжения фонарей. Поэтому каждый дворник  старался успеть выполнить свою работу, иначе он мог лишиться места.

Керосиновая лампа. Середина XX в.

В конце ХIХ века в Калуге было и настоящее электричество, правда, домов, где горела лампочка, можно было по пальцам пересчитать. Автономные динамо, вырабатывающие электричество, тарахтели в доме городского головы Ципулина на Казанской улице, магазине купца Угарова на Никитской, в доме Кеник на Садовой и в горуправе.

В 1912 году на центральной улице – Садовой - построили здание электростанции. В городе повесили 78 фонарей и 635 лампочек накаливания. Ярко засверкал Городской сад, здесь появилась единственная в городе иллюминационная гирлянда.

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Татьяна Светлова , Фото Калужского объединёного музея-заповедника
Опубликовано: 02.12.2022 20:00 2 346
Тэги: история калуги
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