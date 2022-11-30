Федеральная пресса восхищается хоккейным бумом в Калуге, а главный тренер клуба раскрыл секреты спортивного чуда

«Это не Онтарио и не Квебек. Это Калуга». Такими словами начал свою заметку известный эксперт «Спорт-Экспресс» Михаил Зислиз.

В Калуге лишь несколько месяцев существует свой хоккейный клуб. Несмотря на это, наши спортсмены успешно выступают и собирают по 2000-3000 болельщиков.

На данный момент ХК «Калуга» идет на третьем месте в Юниорской хоккейной лиге. Возглавляет команду тренер Александр КУДИНОВ, который и объяснил, как за столь короткий период времени в городе удалось организовать настоящий спортивный бум.

Наша справка



Александр КУДИНОВ родился 14 января 1988 в городе Москва.

8 декабря 1995 в возрасте 7 лет пришел заниматься в секцию хоккея. Воспитанник московского «Спартака». Первый профессиональный контракт подписал с клубом «Химик – Атлант» (Мытищи), также был недолгое время в командах ВХЛ Капитан Ступино , Ариада (Волжск).



Профессиональную карьеру закончил из за травмы в возрасте 21 лет. Высшее образование - Московский Институт Физической Культуры и Спорта.

В 2013 году переехал в Калугу и стал работать тренером с командой спортивной школы «Космос» 2003 года рождения, которая становились серебряными призерами на первенство России в зоне ЦФО.



С сезона 2018-2019 - тренер команды «Золотые львы», ставшей бронзовыми призерами всероссийского турнира «Золотая шайба».

С 2022 года Александр Кудинов является тренером ХК «Калуга». Женат, воспитывает двоих детей - Варе 6 лет, Артемий 4 года. Оба занимаются хоккеем.

- Александр, еще год назад в Калуге даже никто серьезно не говорил о создании хоккейного клуба. А сейчас на матчи приходят по 2000-3000 человек. Как удалось сделать такой проект за столь короткий срок?

- амое главное – удалось сохранить коллектив в 23 человека.Когда им 15-16 лет это сложно сделать. Обычно многие ребята к этому времени заканчивают тренироваться.

Я бился за каждого парня, который был у меня в команде. Когда кто-то не приходил на тренировки или болел, обязательно звонил и поддерживал.

Нам негде было играть, поэтому приходилось ездить на товарищеские матчи в Москву. В коммерческих турнирах играли. Выживали как могли. Единственные официальные соревнования, в которых мы участвовали, «Золотая шайба». Но это всего одна игровая неделя в году.

Тогда я сделал презентацию команды и чемпионата. Разложил все по полочкам, стал понятен бюджет для участия в Юниорской хоккейной лиги России и попросил власти о помощи. Идею создания хоккейного клуба одобрил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Сильно помог первый заместитель губернатора Владимир Попов.

Удалось решить проблему с жильем. У меня в команде были собраны ребята из разных городов Калужской области. До этого они приезжали в Калугу раза три в неделю, а сейчас в дворце спорта проживают девять моих хоккеистов.

- Как усиливались перед чемпионатом? Как готовились?

- Летом было много работы. Разрабатывали дизайн логотипа, формы. Все делали с нуля. Но главное, что провели селекционную работу, хоть и небольшую. Мы съездили на всероссийский турнир «Золотая шайба». Там понравились хоккеисты из нескольких городов – Шаховская, Озеры…Не самые известные команды. Но мне импонировала игра некоторых спортсменов. Съездили потом в эти города, познакомились с ребятами. Я их пригласил в ХК «Калуга». Предлагал не только выступать за нашу команду, но и в дальнейшем связать свою жизнь с нашим городом. В итоге кто-то уже поступил в калужские вузы, кто-то только планирует это сделать.

В июле 2022 года мы окончательно собрали состав. Съездили на трехнедельные сборы в лагерь «Смена», после этого занимались еще на базе дворца спорта «Центральный».

Большая работа была проведена. Команда обновленная у нас. Нужно было время, чтобы сыграться.

Калужане заполняют дворец спорта на хоккее так, что свободныъ мест совсем немного.

- Ты сам ожидал, что такое количество болельщиков будет ходить на ваши матчи?

- Когда нам выделяли бюджет, у нас не было задачи показать результат. Все понимали, что мы играем только первый год. Но подсознательно я, конечно, думал об успешном выступлении.

От губернатора получили задачу – собирать болельщиков на трибунах.

Думал, как это сделать. Все-таки у меня большой игровой опыт, я выступал в разных городах. Но даже на клубы Континентальной хоккейной лиги приходят не так много болельщиков. В том же Подольске собирается по 1500 зрителей.

Многие смеялись и говорили, что мы не сможем справиться с задачей. На первый матч много болельщиков пришло из спортивных школ. Нам нужно было сделать так, чтобы им понравилось, и они еще раз захотели посетить наши встречи.

Благодаря Роману Чернову мы смогли организовать красивый выход на лед, работу ведущего, красочное шоу.

И наши хоккеисты показали качественную игру. У нас все получилось. Болельщики пошли на матчи. Произошел настоящий хоккейный бум. К примеру, я иду в куртке ХК «Калуга», а меня останавливают прохожие и спрашивают, когда будет следующий матч.

Совсем недавно мы были на выезде. И попали на два матча Высшей хоккейной лиги в Тамбове и Рязани. Там, мягко скажем, не так зрелищно.

В Калуге же создана атмосфера уровня Континентальной хоккейной лиги. О нас уже заговорили на «Матч ТВ», пишут в «Спорт-Экспрессе».

Калужские хоккеисты отвечают болельщикам за их любовь знаками уважения и красивой игрой.

- По итогам первого круга ХК «Калуга» занял третье место. Как можешь оценить этот отрезок сезона?

- Было невозможно представить, что мы заберемся так высоко. Изначально хотелось быть хотя бы в пятерке. В первый же сезон даже такой результат показать сложно. У нас все-таки не было опыта, не играли на таком уровне никогда.

Но ХК «Калуга» хорошо подготовиияь к сезону. Думаю, что по физическим параметрам мы являемся самой сильной командой чемпионата.

- Хорошее выступление, полные трибуны на домашних матчах. Звездной болезнью ни кого их хоккеистов не заразили?

- Не сказал бы. Мы уже привыкли к этой атмосфере, а приезжающие команды волнуются. Но я сейчас ребятам всегда повторяю, что нужно дорожить каждым зрителем. Потому что даже при победе, но невыразительной игре мы теряем своих болельщиков. Думаю, что хоккеисты это понимают, и мы неплохо справляемся с поставленной задачей.

Вполне можем в конце сезона получить место в группе «А», для этого нужно попасть в лидирующую тройку. Теперь стоит задача подняться как можно выше. При некоторых раскладах можем даже выиграть чемпионскую гонку.

Калужане показывают такую игру, что команде вполне по силам выиграть медали в первый же сезон.

- После ваших успехов многие в Калуге заговорили о появлении команды в Молодежной хоккейной лиге, а может, даже и Высшей лиге. Это реально?

- Хотелось бы уже в следующем году выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге. Потому что некоторые мои спортсмены не смогут играть в ЮХЛ. Им придется уезжать в другие города. Очень жаль будет потерять ребят.

Также можно сделать студенческую команду. При этом, конечно, продолжив выступление в Юниорской хоккейной лиге.

- Губернатор посещал ваш последний домашний матч. Насколько он остался доволен?

- Я сказал хоккеистам, что они должны постараться. Губернатор и болельщики в итоге увидели красивую игру, посмотрели наше шоу. Судя по всему, Владислав Шапша остался доволен, так как задал вопрос, сколько денег нам нужно для повышения в классе.

- Появление ХК «Калуга» повлияло на мотивацию воспитанников спортивных школ?

- Дети активно посещают наши игры. Это правильно. Уверен, что пройдет еще полгода и интерес к хоккею в Калуге станет еще больше.

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