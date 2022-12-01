В Калуге жители домов разорившегося СУ-155 живут в холоде и плесени

К нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома 44, корпус 4 по улице Хрустальной:

— Очень нужна ваша помощь, нет сил бороться с УК, живем в сырости, весь 17-й этаж страдает: по стенам течет, плесень.

Оказалось, что это жители одного из многострадальных домов разорившегося СУ-155.

Напомним, в конце 2015 и весной 2016 годов калужские дольщики выходили на митинги, требовали от властей возвести обещанные застройщиком дома.

Мы писали об этом в материалах «Дольщики СУ-155: «Мы получим новое аварийное жильё!» и «Дольщики СУ-155: «Мы устали от пустых обещаний».

Спустя время банк «Российский капитал» направил деньги на завершение строительства и проблема вроде как была решена.

Но оказалось, что нет.

Мокрые стены и плесень

— Смотрите, это детская, – ведет нас в просторную светлую комнату хозяин квартиры Владимир ЧЕМОДАНОВ. – Обои мы поклеили в конце августа. Два-три месяца прошло – и все в плесени. Вечерами на стене сплошное мокрое пятно – сыреет периодически. Конечно, остановились в ремонте.

Ночью стена ледяная. Есть у нас и заключение ГЖИ, где зафиксированы все подтеки, плесень. От управляющей компании (далее – УК) приходили, прошли с тепловизором, вся стена в комнате синяя была. Я попросил их сделать нам нормально межпанельные швы.

Так выглядит стена в перерывах между намоканием.

Добились кое-как и не сразу. Снаружи лазил их альпинист, межпанельные швы делал. Там глубина 20-30 см. Он брал пену -5, слегка запенивал и замазывал дешевым герметиком, даже не влагостойким. Но у нас все равно стены холодные и влажные. УК отвечает: «Больше делать ничего не будем».

Окна мы ставили новые, качественные. «Нужно поставить клапаны», сказали нам. Поставили.

Как все потело, так и потеет. Подсветка на потолке сгорела от влаги. Кто будет мне это все возмещать?

Состояние натяжного потолка. Неудивительно, что подсветка перегорает.

УК не хочет вникать в наши проблемы, не хочет ничего делать. Почему я плачу 5 тысяч за отопление и должен сидеть в прохладной комнате с сыростью и плесенью?

Предлагал: «Давайте, я найду компанию, а вы заплатите за утепление межпанельных швов». Отказались.

У младшего ребенка постоянный насморк и кашель. Сидим на ингаляторах. А у старшего астма, на учете стоит, ему тяжелее всего в таких условиях.

УК говорила, что из всех жителей одни мы жалуемся. Пока не создали чат дома, мы не знали, что не одни такие. УК убеждала каждого из нас, что он единственный.

Температура в одной из комнат Владимира. Измерял представитель УК.

Дом с неправильной вентиляцией

— Когда у нас все потело и текло, УК сказала, это из-за того, что у нас нет вытяжки, и мы много стираем, – рассказывает жительница другой квартиры того же дома Юлиана ЕВСЕЕВА. – Но даже если не стирать, проблема не исчезает, стены намокают все время.

Это детская. Я счищаю, а плесень нарастает за неделю.

У нас УК также швы делала, как и соседям (Владимиру - прим.ред.), а внутри мы сами термокраской прокрашивали, стена у нас теплая. Но через нее также идет плесень!

Стены текут, летом полностью сгорело освещение по периметру потолка. Замена одного только блока обойдется в 10-12 тысяч.

Плесень завелась и в квартире Евсеевых. Они, отметим, живут в разных с Владимиром подъездах.

Еще одна проблема в том, что город принял дом с неправильной вентиляцией, об этом мне сказал директор фирмы, которая делала диагностику вытяжки.

А из-за этого страдаем мы, жители 17-х этажей.

За коммунальные услуги мы платим нерегулярно. Потому что о каких услугах идет речь? Управляющей компании я заплачу тогда, когда буду видеть качество их работы.

Как объяснили Юлиане при диагностике вытяжки, эта вентиляционная труба на техническом этаже должна выходить на крышу дома, заканчиваться там.

Отсутствие отчетности

— Мы недавно заселились, – рассказывает жительница еще одной квартиры Анастасия РЯЖСКАЯ. – Договор МКД (управления многоквартирным домом – прим.ред.), который заключают с управляющей компанией, мы в глаза не видели.

Покупали квартиру весной. Швы нам рекомендовали полностью разбить и пропенить. Мы так и сделали, сейчас дома хорошо. А изначально были фактически дыры насквозь, через них ветер гулял.

У меня есть претензии к работе УК. За домом не смотрят, на этажах не убирают, плюс, отсутствие финансовой отчетности. Ни на одном сайте этой информации нет, с 2018 года мы не знаем, куда они тратят деньги, – завершает рассказ Анастасия.

Вместе с собственниками мы прошлись по дому, побывали на техэтаже, убедились в отсутствии там утепления. В помещении над головами жителей очень холодно. Добавьте к этому мокрые стены, влажность, и станет понятно, в каких условиях живут калужане.

Эта комнатка на техническом этаже никак не утеплена. А холод от нее стоит над квартирами жильцов 17-х этажей. Некоторые, не дождавшись выполнения работ от УК, сами начинают утеплять помещение.

Мы обратились в УК «Заводская», которая обслуживает дом. Представители компании согласились побеседовать и приехали к нам в редакцию.

Люди не берегут имущество

— Все дома СУ-155 сдавались с нарушениями, – рассказывает представитель УК «Заводская» Сергей Портнов. – Более того, отдельные стеновые панели оказались бракованные. Застройщик просто не положил утеплитель. Когда город принимал дом, нужно было исследовать все тепловизором. Этого не сделали.

На доме порядка 12 км швов. Каждый год мы переделываем сколько-то сотен метров. Заявки поступают – выполняем. Но все объять невозможно, это огромные деньги.

Что касается особенностей 17-х этажей. Там везде отсутствует вентиляция. По проекту, в доме приточно-вытяжная вентиляция. Чтобы не плакали окна, не образовывался конденсат, нужно проветривать минимум три раза в день. Некоторые жители самовольно нарушают строение вентканала, как, в частности, поступила одна из квартир – поставили принудительный вентилятор.

Кто-то много стирает и сушит вещи в квартире, плюс еще окна у них закупорены. Конечно, за счет разницы температур в квартире образуется влажность, конденсат. А от него растет плесень.

Что касается циркуляции тепла по батареям, достаточно одному умнику поставить вместо балансировочного крана – шаровый, разница давления между подачей и обраткой в доме стремится к нулю. Страдают верхние этажи, до них не доходит.

Люди жалуются: «Вот, у нас дверь не закрывается». А почему не закрывается? Потому что ее ваши же строители сломали. Следите за ними. В прошлом году пришлось поменять все двери. Доводчики постоянно ломают. Когда заносят что-то, дверь просто подпирают и так держат. Но это запрещено. Надо сначала отсоединить доводчик, потом открывать дверь. Сами жители не берегут имущество.

Официально

За разъяснениями мы обратились в Инспекцию государственного строительного надзора.

Там ответили, что все работы в многоэтажке по адресу: улица Хрустальная, дом 44, корпус 4, были выполнены в соответствии с проектной документацией, что было установлено инспекцией в ходе визуального осмотра объекта и анализа документации, представленной застройщиком.

По результатам проверки выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов.

Кто именно принимал дом – инспекция умолчала.

Государственная жилищная инспекция подтвердила нам все нарекания жильцов, рассказала о множестве недочетов, выявленных их комиссией. Подтвердила и нерасторопную работу управляющей компании, отсутствие многих упомянутых жильцами документов.

На исправление УК дали срок до середины декабря. Также ГЖИ напомнила, что данный многоквартирный дом пока еще находится на гарантии от застройщика.

В заключение

А теперь цитата из далекого 2016 года, когда дольщики СУ-155 требовали построить им качественные дома, а не еще одно аварийное жилье:

— Справку об окончании строительства выдаёт государственный строительный надзор, который ни в коем случае её не выдаст, если какое-то оборудование будет неисправно или потеряет свои характеристики, – ответил тогда министр строительства и ЖКХ области Алексей ШИГАПОВ. – Если мы начинаем свою работу, то контроль будет усилен.

И вот, спустя семь лет, в начале ноября 2022 года, тот самый Шигапов был приговорен судом к четырем годам принудительных работ за превышение должностных полномочий.

Так и подмывает предложить Управлению исполнения наказаний направить экс-министра на принудительные работы именно в этот дом. Ответить, так сказать, за свои слова ударным трудом.

История жильцов многоэтажки по улице Хрустальной наглядно показывает, какой все-таки бардак творится у нас в сфере надзора за строительством, насколько бессильны надзирающие органы и как от этого страдают люди.

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