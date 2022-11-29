Александр Баранников растрогал калужских зрителей до слёз

На минувшей неделе калужский драмтеатр представил на суд зрителя очередную премьеру - спектакль «Вечер» по пьесе Алексея Дударева.

Режиссёр Александр Баранников взял трогательную, пронзительную пьесу, которая довела зрителей до слёз. Рыдало и старшее поколение, и молодёжь, всех переполняли эмоции.

- Гениальная пьеса, - говорит режиссёр Александр БАРАННИКОВ. – Пьеса о поколении наших родителей. Работали над ней долго, тяжело, болели. Надеемся, что что-то у нас сложится.

Интересно, что пьеса была написана еще в 1980 –х годах, но у неё настолько глубокий смысл, что вспомнить и пересмотреть её сейчас самое время.

В пьесе всего три героя, но следить за их словестными поединками очень увлекательно.

В белорусской деревеньке Вешки осталось только трое стариков: Ганна, Микита и Василь. Ганна потеряла на войне мужа и троих детей. Правда, остался ещё один сын, но жизнь у него не сложилась - сидит в тюрьме, и о матери не вспоминает. А она его ждёт.

От сварливого Микиты дочь и сын сбежали в город, остался только старый кот Пиночет. Трудолюбивый Василь тоже давно живет один и ждёт письма от сына.

Единственный сын где-то далеко, всё время переезжает с места на место. И Василю возвращаются его собственные письма, потому что адресат уже убыл.

Василь, Ганна и Микита каждый день встречаются у колодца. У мужиков на всё на свете прямо противоположные точки зрения. Поэтому они постоянно ссорятся и ругаются, а Ганна только и успевает их разнимать...

Вредный старик

В антракте зрители обсуждали, что герои «Вечера» напоминают персонажей фильма «Белые Росы»:

- Ну, Микита точно из «Белых Рос», помнишь, там такой же вредный старик был?

Сходство не случайно. Драматург Алексей Дударев известен в первую очередь по сценарию к легендарному фильму «Белые Росы», который снял режиссёр Игорь Добролюбов. Эту картину сразу полюбили и любят до сих пор.

Как можно забыть 80-летнего Фёдора Ходаса, которого сыграл Всеволод Санаев, его младшего сына Ваську (Николай Караченцов) и хитроватого, постоянно подкалывающего Ходоса соседа Тимофея (Борис Новиков) с его фразами: «Загнусь, а тебя переживу», «Я вас, дураков, бесплатно лечу, а если б за деньги, на мерседесе ездил бы».

Только «Белые Росы» Дударев написал уже после пьесы «Вечер». Возможно, драматургу приглянулся типаж вредного старика, и он переносил его из сценария в сценарий.

Кстати, мало кто вспомнит, но через несколько лет после «Белых Рос» вышел ещё один фильм Игоря Добролюбова «Осенние сны», как раз поставленный по пьесе Дударева «Вечер». И здесь тоже сыграл Борис Новиков.

Рядом со зрителями

В калужском драмтеатре «Вечер» идёт он на Малой сцене, поэтому действие разворачивается прямо рядом со зрителями. Постановка добрая, душевная, с прекрасными актерскими работами.

Заслуженный артист России Сергей Корнюшин блестяще сыграл светлого и открытого Василя, который уверен, что люди добрые, только забыли об этом.

Надежда Бурнашова очень точно передала характер добродушной Ганны, беспокоящейся о своём пропащем сыне Викторе.

А Александр Глухов мастерски перевоплотился в неугомонного, едкого и в тоже время одинокого и беззащитного Микиту. Браво!

Спектакль идёт 1 час 50 минут с 20-минутным антрактом. Но артисты настолько погружают зрителей в свою историю, что время пролетает незаметно.

О потерянной семье героям напоминают только старые фотографии.

Светлое впечатление

Сценография минималистична. В первом действии лишь колодец и скамейка, во втором кровать и стол, да ещё стена с чёрно-белыми фотографиями родных. Но такой минимализм только подчеркивает, как мало надо героям пьесы, для них самое важное, чтобы дети вернулись, чтобы хотя бы разок их увидеть.

Даже, когда Микита выигрывает в лотерею Москвич и приходит с бутылкой к Василю, похвастаться и отметить, то потом признаётся, что машина ему вовсе не нужна, куда он на ней ездить-то будет, а если и поедет, то «растрясётся весь» по дороге.

Микита (Александр Глухов) и Василь (Сергей Корнюшин) постоянно ругаются и спорят, но друг без друга не могут и дня прожить.

Очень серьезно отнёсся Александр Баранников к музыке. Действие происходит в Беларуси, поэтому звучат лирические народные белорусские песни, усиливая эмоции и переживания героев.

«Вечер» - серьёзная история не только про заброшенную, опустевшую деревню и одиноких стариков, но и про любовь, потери, раскаяние и прощение. Люди с тяжёлой судьбой, которые остались на своей земле, привязаны к ней, любят её и живут надеждой.

Здесь много драматизма и психологического накала, но всё это разбавлено ироничными диалогами, поэтому от пьесы остаётся светлое впечатление. И зрители уходили из театра, смахивая слезинки, но улыбаясь.

- После спектакля зритель стал перед актерами на колени. Такого я ещё не видел, - написал в соцсетях уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. - На чУдном спектакле довелось сегодня побывать в Калужском драмтеатре. Признаюсь, прослезился. И за вечер не раз. Спасибо создателям сего маленького шедевра.

Артисты играют рядом со зрителем, буквально на растоянии вытянутой руки и кажется, что ты находишься в эпицентре спектакля.

Увидеть «Вечер» теперь можно будет 18 декабря.

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