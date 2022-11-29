Калужане собрали более 47 миллионов для мобилизованных и добровольцев

В понедельник, 28 ноября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Калужане передали мобилизованным и добровольцам более 47 миллионов

В самом начале совещания обсудили поддержку мобилизованных калужан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, членов их семей и родственников, беженцев из зоны СВО, размещаемых на территории нашего города.

По поручению губернатора Фондом муниципального развития Калуги был организован сбор средств. Всего поступило более 47 миллионов рублей. На эту сумму было закуплено необходимое оборудование.

- Это имущество адресное передается в воинские части, где проходят службу калужане, - отметил заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги Роман ЕВСТРАТОВ.

Дмитрий Денисов акцентировал внимание на проекте, который призван помочь мобилизованным и добровольцам из нашего региона.

- Здесь работает целая система некоммерческих организаций. На городском уровне занимается Фонд, на областном – управление молодежной политики, - сказал городской голова. – Некоммерческие организации являются таким ядром, которое позволяет очень оперативно решать задачи. Я благодарю всех неравнодушных калужан, которые оказали финансовое содействие. Наши работники и служащие подведомственных учреждений тоже приняли в этом благом деле участие. Как минимум свой дневной заработок перечислили на счета этих некоммерческих организаций. У нас эта работа ведется постоянно. Будем продолжать это делать, пока есть потребность.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, к градоначальнику в соцсетях обратился калужанин Антон Москвичев с вопросом о возвращении местным жителям площадки для дрессировки собак, которая там ранее находилась.

Как отметил Дмитрий Денисов, городской управе удалось договориться с компанией, построившей на площади Маяковского развлекательный центр, о строительстве площадки для дрессировки собак рядом с этим центром.

— Инвестор уже огородил там территорию для площадки для дрессировки собак. Согласован перечень препятствий, различных элементов для дрессировки собак, — сказал городской голова.

Некоторые вопросы касались уборки улиц в отдаленных районах города. Дмитрий Денисов отметил, что дорожная техника дойдет до этих территорий в ближайшее время.

Как обычно, многие вопросы были связаны с деревней Лихун. По словам городских властей, населенные пункты почистили от последствий непогоды.

Проверка на прочность

Ледяной дождь дважды за последнюю неделю приходил в Калугу. Это испытание стало проверкой для городских служб.

— Был организован круглосуточный мониторинг состояния дорог. С учетом меняющихся условий принимались решения о необходимости тех или иных операций и привлечению дополнительных сил на текущий момент, — рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Как отметили в городской управе, с пятницы по воскресенье включительно проезжую часть дорог первой и второй категории обработали 6 раз.

Несмотря на то, что ледяной дождь не прекращался до вечера субботы, уже к утру воскресенья 90 процентов тротуаров были обработаны противогололедными реагентами.

По словам Александра Шпиренко, сейчас для ликвидации последствий ледяного дождя задействованы все возможные ресурсы.

На очистке тротуаров, дорог и вывозе снега ежедневно задействовано 82 единицы техники. В ночное время дополнительно привлекаются бригады дорожных рабочих, которые вручную проводят обработку противогололёдными средствами тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестничных сходов.

За прошедшую неделю для устранения последствий гололедицы на дороги и тротуары было высыпано более трех тысяч тонн пескосоляной смеси, более 180 тонн реагента. С улиц областного центра вывезено более 3500 кубометров снега.

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