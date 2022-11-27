Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал, почему мы вечно недовольны жизнью и чего нам на самом деле не хватает

В чём причина нашего недовольства жизнью?

Почему мы что-то меняем и всё равно не счастливы?

И на что в своей жизни мы можем повлиять, а на что – нет, разбираемся с калужским клиническим психологом Михаилом Обуховым.

Есть предел

- Михаил, почему нам всё время хочется что-то изменить?

- Потому что есть природа, а есть культура. Природа изначально не знает, что такое недовольство. Трудно представить недовольную зебру. Недовольство - это прерогатива человека и предписывается культурой.

А современная культура характеризуется тем, что есть тотальная идея про недовольство. У прежних поколений, была, скорее, идея довольства, в человеке воспитывалось умение считаться с обстоятельствами.

Эпоха потребления дала нам другой алгоритм: надо не считаться с обстоятельствами, а пытаться любой ценой их под себя переделать.Поскольку это не всегда возможно, на разнице между хотелками и действительностью формируется невроз.

- Почему даже, меняя что-то, мы не счастливы. Например, поменял квартиру, машину, внешность, а счастья это не принесло.

- Оно и не должно приносить, потому что сама проблема никуда не делать. Если бы с новой внешностью в человеке отключалась опция недовольства, всё было проще. Но она не выключается.

За этим в широком смысле стоит недовольство действительностью, окружающей реальностью. И тогда дальше будет просто меняться объект недовольства, а, может, и не будет, всё зависит от некоторых факторов.

- На что тогда мы можем повлиять?

-Только на то, что нам общество делегировало в качестве объекта влияния. Например, губернатору дало одни полномочия, нам – другие.

- А если мы пытаемся что-то изменить и не получается, это может нас довести до невроза?

- Именно так это и происходит. Человек не в курсе своих возможностей и ещё начитался чего-то, где ему говорят, что возможности человека безграничны, что, кстати, очевидная глупость. И тогда он пытается повлиять. Пытается, пытается, но никак не влияется.

А всё потому что у каждого из нас есть предел влияния, причем это зависит о многих факторов, например, возраста, профессии и т.д. Каждый из нас отличается от других, в том числе, сферой влияния.

И, например, у алкоголика - одна сфера влияния, у продавщицы в магазине, куда он любит ходить, - другая сфера влияния, у директора это магазина - следующая сфера влияния, у депутата этого округа - своя, у губернатора – своя

. Это иерархическая структура, как матрёшка. Каждый из нас занимает в ней определённое положение. И важно понимать, какое это положение и не претендовать на то, что нам не светит.

Сложилась определённая культура

- На себя мы влиять можем?

- В каком-то пределе. Вопрос в том, чтобы чувствовать этот предел.

- Что в человеке сложно изменить?

- Возраст невозможно, пол довольно сложно, профессию. Если мы хотим экспериментов и решили, например, из гуманитария стать технарём, значит, готовы принять какой-то расклад и считаться с плодами своей глупости.

Потому что изначально в нас сложилось что-то, что мы делаем профессионально, это складывалось десятилетиями, а иногда даже до нашего рождения предпосылками родителей.

- А свои ценности можем изменить?

- В некотором смысле не мы выбираем ценности, а ценности выбирают нас. То есть у нас есть какие-то сложившиеся загодя условия. Это только выглядит так, что мы выбираем сами.

На самом деле, это нас находит и затягивает в себя. Что такое смена ценностей? Взять человека с потребностями хорошо провести время и дать ему ссылку на сайт о духовности, он не будет это читать, потому что надо напрягаться, ему не хочется. В нём уже сложилась определённая культура установок, убеждений и ценностей.

И многие считают, что мы способны на большее, у нас нет ограничений и есть свобода выбора. Поэтому информацию, что мы с вами транслируем, они будут воспринимают, как глупость, не зная, что глупость как раз, наоборот, у них в головах.

И чтобы что-то поменять, надо сначала признать, что что-то не так. Но человек это не признает и будет верить коучам, мотивирующим книжкам и продолжать эксплуатировать идею становления лучшей версии себя. Поскольку эти идеи прилипчивы, опровергнуть их для себя сложно.

- Если поменять окружение, жизнь изменится?

- Хочется понять, как бы это выглядело. Вот, живёт алкоголик в Калуге на ул. Ленина и его окружение - товарищи из соседнего двора, которые употребляют разные неприятные, не всегда законные вещества. И он решает сменить окружение и приходит с перегаром на тусовку предпринимателей. Его вежливо разворачивают.

Что такое поменять окружение? Вот, условно, я рабочий на заводе, который вдруг захотел быть в окружении академиков. И что вообще должно у академиков произойти, чтобы они мне разрешили с ними быть.

Поэтому история про смену окружения не действует. Человек изначально не выбирает свое окружение, не выбирает родителей, страну. Он попадет в какую-то ситуацию.

Если я родился в Калуге, то у меня существует несколько вариантов развития. А если я родился в Африке, то не будут делать то, что делаю здесь, а буду бегать со своим племенем.

Некоторые почему-то думают, что мы формируем ситуации, особенно эзотерики, считающие, что мысль материальна, но это мы оставим на совести их воображения.

Два типа людей

- Как понять, что пора уже что-то менять? Недовольство - это не симптом?

- Почему? Это, как раз, единственный симптом. Если человек всем доволен, зачем ему что-то менять. Люди делятся на тех, кто всем доволен, таких меньшинство. Они считают, что в жизни уже всё случилось, всё найдено и это всё - хорошо. Я как раз к таким людям отношусь, мне менять ничего не надо, я всем доволен.

И есть люди, которым неймётся, им не даёт покоя идея про личностный рост, саморазвитие. Это поддерживает и мода: книги, блоги и пропаганда беспокойства и суеты.

Поэтому одни люди станут напрягаться, суетиться и ещё других напрягать это делать. А другие будут смотреть на них, посмеиваться и жить спокойно и радостно.

- Часто мы ничего не меняем, перекладывая ответственность на внешние обстоятельства, например, сегодня день не подходящий, дождь идёт. Почему так происходит?

- Потому что здоровая часть психики говорит, что не так уж и надо это делать. Правда, прислушиваться человек кто не будет. Он станет думать, что ничего не делать - плохо.

И это самая негативная ситуация: ладно бы ты что-то сделал и недовольство уменьшилось, во что я слабо верю, а тут ты мало того, что недоволен, так ещё и не действуешь, это вдвойне странно.

И принять факт - раз я ничего не делаю, значит, мне не так это надо - требует большого мужества и жизненной мудрости, которая мало у кого есть. Нам изначально подкидывают невротическую идею, что существует правильное и неправильное решение, что можно пойти в одну сторону и всё будет здорово, а можно пойти в другую, и всё будет плохо.

Но если посмотреть на человека, который не зависит от обстоятельств, ему всё равно, куда иди или вообще никуда не ходить, ему в любом случае будет хорошо.

- Как найти в себе силы изменить что-то?

- Это невозможно. Не надо пытаться закладывать изначально порочную задачу. Что такое нормальные изменения? Те, до которых созрел, например, достиг семи лет - пошёл в школу.

Нормально делать что-то, что не можешь не делать, потому что у тебя природа такая. Вот, каменщик кирпичи кладёт, преподаватель преподаёт, водитель баранку крутит.

И без этого они не могут, у них такая природа. И когда человек это в себе признаёт, то живёт спокойно, он будет удовлетворён на том месте, где находится. И это все хорошо, пока он не прочитает дурацкую книжку про мотивацию, что надо всё менять.

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