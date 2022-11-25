Почему в Дагестане надо всем рассказывать, что ты из Калуги, и гладить котов

Вариантов, где провести недельку отпуска в этом году, который пришелся на золотую осень, было довольно много даже несмотря на то, что границы закрыты.

В России-матушке интересных мест оказалось очень даже приличное количество. На жизнь не хватит. А итоговый выбор пал на Дагестан.

Не только из-за большого числа восторженных отзывов туристов и тревел-блогеров о тех местах, но и по причине удивительно низкой стоимости билетов на самолет.

Вдобавок ко всему погодка во второй половине октября там тоже выдалась, что надо. В Калугу к тому времени уже пришла осенняя слякоть, а в Махачкале синоптики обещали от +17 до +23.

И третий аргумент в пользу этой республики - именно на время за неделю перед осенними каникулами в Дагестане началось затишье в сезоне, который последние несколько лет бьет рекорд за рекордом.

Счастье привалило

Сулакский каньон. Виды на него сверху - супер. А внизу - ещё интереснее.

- В 2020 году у нас был миллион туристов, - рассказала экскурсовод Ксения, у которой мы заказали индивидуальную экскурсию по Махачкале за непривычно небольшие деньги. Чуть дороже групповой. – А если вы спросите, сколько было в 2019-м, скажу – да нисколько. Тысяч сто.

Правда, по словам другого экскурсовода, с которым мы колесили по горам-каньонам, около четырех сотен, но сути вопроса это не меняет. С началом пандемии россияне массово повалили в Дагестан.

В 2021 году туристов там было уже полтора миллиона, а незадолго до нашего визита республиканские власти опубликовали данные за три квартала этого года. Согласно ним, отметка в полтора миллиона была преодолена в сентябре и ожидается до конца года прибытие еще около полумиллиона гостей.

В общем, туристический рай свалился на местных жителей молниеносно и неожиданно. Со всеми вытекающими.

Все вытекающие

Экраноплан-ракетоносец "Лунь" - чудо советской инженерной мысли - сейчас ясвляется экспонатом на берегу Каспийского моря близ Махачкалы.

Естественно, переварить такой людской поток в короткие сроки республика, после чеченских войн обедневшая настолько, что уровень жизни здесь до сих пор не может приблизиться к среднероссийскому, не могла чисто физически.

Собственно, из-за довольно низких зарплат - большинство в Дагестане зарабатывает в районе 30 тысяч, а в горных селах 15-20, - цены на все заметно ниже, чем в Калуге. Такие у нас были где-то лет пять назад, а то и больше.

- У нас ведь все снабжение через Чечню всегда шло, - рассказывает Ксюша о тех страшных временах, когда республика погрузилась в полную нищету. - Так что, когда там война началась, воздушное пространство закрыли, поезда перестали ходить, так как их ваххабиты грабили, и связь с «большой землей» пропала полностью. Никакие товары сюда не доходили. А тут еще и террористы на нас обозлились за то, что мы Россию предать отказались. Начали мстить, теракты устраивать.

Кстати, постоянный акцент федерального телевидения на последнем факте очень задевает дагестанцев.

- Нас долгое время власти использовали для отвлечения внимания, - негодует Абдулмумин Магомедович, представитель профессии, работники которой лучше всех в мире разбираются в политике - таксист. – Мы уже жили нормально, ваххабитов в горы загнали, а они там взорвут что-то в самый разгар пенсионной реформы, и телевидение сразу давай раздувать из мухи слона – в Дагестане опять разгул терроризма. Люди отвлеклись и про реформу забыли.

А у нас-то уже в двухтысячных все нормально было, мир пришел, по улицам ходили ничего не боясь, - ставит молодой человек жирную точку в описании правительственного заговора по использованию Дагестана в целях манипуляции массовым сознанием россиян.

Пожалуй, самый известный дагестанец - аварский поэт, автор текста легендарной песни "Журавли". Он, кстати, был написан на аварском и уже с него переведен на русский.

В общем, понятно, что в республике, от которой массовый турист десятилетиями шарахался, как от огня, соответствующая инфраструктура находится в, мягко говоря, далеком от совершенства состоянии.

Даже центральная гостиница Махачкалы стоит полупустая.

- Видите вверху этажи с кондиционерами, - показывает нам экскурсовод Ксения на высотку с огромной обшарпанной вывеской «Ленинград» на крыше. – Вот ниже того этажа, где они заканчиваются, номерной фонд законсервирован. Работают только верхние этажи и первый. Но сейчас там большая активность, расконсервируют в срочном порядке, инвентаризацию проводят, а может уже и ремонтируют. Там десятилетиями не ступала нога человека, а сейчас жилья туристам не хватает катастрофически. В соседнем Каспийске в этом году даже недостроенный отель запустили в работу, представляете. Половину построили и заселили его битком, а на второй половине весь сезон стройка шла. У нас даже самый популярный анекдот сейчас: «Жили-были у отца три сына, а свои дома туристам сдавали».

С жильем в Махачкале, действительно, проблемы. Даже хитрые ракурсы и явно намеренное ухудшение качества фото интерьеров квартир не могли скрыть того, что жилой фонд в Махачкале по большей части потрепанный и приводится в более-менее приличный вид в экстренном порядке.

Даже в нормальных, хорошо отремонтированных квартирах, надо быть готовым к встрече с совершенно неожиданными, скажем так, внезапностями.

К примеру, в той, которую сняли мы, спальных мест было четыре, а стаканов, ложек и вилок - по три. Кухонный нож - один единственный и маленький, зато тарелок – хоть гостей зови. Кастрюльки две, а крышка одна и не подходит ни к одной из них. Розетка в спальне только с одной стороны кровати, а прикроватный столик с другой и тоже один.

В общем, содержимое квартиры явно собиралось наспех, из того, что было в наличии у хозяев.

Задачка не для слабаков

Вся выпечка в Дагестане - просто отпад, будь то кондитерские изделия или фастфуд. Свежая и дешевая. Попробуйте в Калуге найти беляш или хот-дог по такой цене.

Но есть все шансы, что уже к следующему году ситуация с жильем тут улучшится.

В этом году ежегодный форум по вопросам развития туризма был целиком и полностью посвящен размещению гостей. Для местных жителей, выставляющих квартиры под съем, даже курсы обучения профессии рантье организовали. Буклетики и инструкции издали, что должно быть обязательно в каждой квартире под съем. Ударными темпами выделяются земли под строительство отелей, много строек уже идет.

А вот к чему в принципе не может быть претензий, так это к местной кухне. Достаточно сказать, что когда после экскурсии в Грозный нашу тургруппу завезли на обед в кафе с невкусной едой, я несказанно обрадовался возможности устроить себе разгрузочный день. Больше такого счастья мне уже испытать не довелось. Здесь готовят так вкусно, что сказать себе: «Хватит жрать», - задачка не для слабаков.

Точнее, сказать-то несложно, а вот выполнить установку – практически нереально.

Одним словом, в данный момент дагестанцы еще только учатся жить со внезапно свалившимся на них счастьем. А вал туристов они воспринимают именно так – как дар божий.

Народный контроль

Бархан Салыкум под Махачкалой. Именно тут снимались многие сцены культового фильма "Белое солнце пустыни".

- Когда гости к нам повалили, руководителей поснимали многих, - раскрывает очередной заговор, теперь уже туристов против республиканских властей, еще один политический эксперт – таксист Магомед Гамзатович. – А все почему? Потому что туристы начали массово фотографировать мусор, разбитые дороги, и в Интернет выкладывать. А в Кремле посмотрели эти фото, и головы полетели. Деньги-то и на дороги, и на вывоз мусора выделялись, а их разворовали. Теперь у нас ваши дорогами занимаются. Местным не доверяют. И правильно!

Так что, если вы какую грязь увидите или ямы – сразу посылайте в Интернет, я вот внучке своей постоянно фотографирую, - таким неожиданным напутствием завершил мужчина минутку политинформации.

Вообще же, в Махачкале очень чисто. Единственный момент, который бросился в глаза – горы мусора на контейнерной площадке близ дома, где мы снимали квартиру. Это был вечер субботы, а утром понедельника вокруг площадки уже была идеальнейшая чистота. Даже между контейнерами все вымели до фантика.

Во время экскурсии в Грозный даже было чудно слышать от экскурсовода:

- А сейчас мы пересекаем границу республик Дагестан и Чечня и вы увидите, насколько в Чечне чище, чем у нас. Тут дороги шампунем моют.

Но я разницы между мытыми чеченскими и немытыми дагестанскими дорогами не заметил ровно никакой.

Подозреваю, что ее и нет, а все дело в великих и могучих кавказских понтах.

Чем бы дите ни мерялось…

В Дагестане живут более 30 национальностей, без учета котов. Но об этих коренных жителях республики - позже.

Тут стоит сказать, что дагестанцы люди невероятно открытые и радушные. Как дети. Ни намека на злобных горцев, понаехавших в нерезиновую с лезгинкой и пальбой, какими их рисуют во всяких Интернетах.

Даже цитаты великих дагестанцев, которые красуются на здании исторического парка «Россия – моя история», на фоне цитат великих русских отдают какой-то детской, милой наивностью. Читая их, вспоминается начальная школа и чистая вера в светлое будущее, еще не тронутая циничным настоящим.

Толику этой детской наивности, кажется, каждый местный считает обязанным распространить на все вокруг себя. В особенности на то, что у нас принято называть понты.

У дагестанцев показать свою успешность – это культ. Отсюда и тротуары, потрепанный асфальт которых вдруг внезапно перетекает в дорогущую плитку, какую не каждый олигарх у себя в особняке положит. Входные двери стоимостью более миллиона рублей. Частные дома, которые строятся по принципу: должно быть не меньше, чем у соседа. А если твоя жена с соседской, упаси Аллах, разругается, то эта стройка будет вечной…

В общем, люди широкой и открытой души.

Дагестанская кухня традиционно мясная, несмотря на то, что та же Махачкала стоит на Каспии.

Потому охотно верю во все истории туристов о том, как их в дом завели, накормили, напоили и денег ни копейки не взяли, а даже обиделись, когда предложил. Народ такой. Умеет не стесняться проявлять лучшие человеческие качества просто потому, что ну вот захотелось мне именно сейчас.

И эта особенность проявляется во всем. Чего только стоит сценка «Уступи бабуле место», участниками которой мы стали.

Заходим в маршрутку, молодой человек сразу уступает место жене. Заходит бабуля, другой молодой человек сразу уступает место ей. Заходит мужичок на костылях. Бабуля вскакивает и уступает место ему.

- Спасибо, я только с передовой, ранение лечу, - растроганно оправдывается мужичок за то, что стал причиной беспокойства пожилой женщины, присаживается и утыкается в смартфон, листая фотографии людей в камуфляже на фоне каких-то лесов и полей.

Хотя, почему каких-то. Понятно каких…

Жена в этот момент уступает место бабуле. Она садится, а с задних рядов вперед уже бежит джигит и требует у жены сесть на его место.

На этом, наконец, все рассаживаются, и маршрутка трогается. Но так как в салоне на сидячих местах еще остаются здоровые мужики, на следующей остановке ситуация повторяется.

В какой-то момент передо мной освобождается место, но я даже не сажусь. А смысл? Остановки в Махачкале короткие…

Уже в Калуге, пролистывая в голове воспоминания об этих людях, внезапно накатила грусть и тоска. Потому что пришло понимание, что мы, туристы, обязательно их испортим. Это лишь вопрос времени.

Не сможем удержаться от соблазна использовать их доброту и открытость в своих корыстных целях. Обожгутся они о суровый цинизм урбанистического воспитания граждан европейской части России. И закроют свои распахнутые души. Начнут прятать те свои качества, за которыми сейчас к ним хочется возвращаться.

А может, все-таки нет? Может, наоборот, их культурный код победит или хотя бы подправит наш, изрядно подпорченный десятилетиями насаждаемым потребительским отношением к жизни?

Было бы неплохо.

Котооккупация

Дабы не заканчивать статью на философской ноте, поговорим о кошках. Их в Дагестане какое-то безумное количество.

Коты здесь не то, чтобы священные животные, просто неприкасаемые. Пророк, говорят, их очень любил. И относятся к усатым здесь не в пример другим восточным странам, где на них без слез не взглянешь. Таких жирных и опрятных кошаков, как в Дагестане, в той же Турции вы не встретите никогда в жизни. За ухом таких почесать или нагладить до запуска урчалки – одно удовольствие.

В добавок ко всему, религия запрещает дагестанцам кастрировать животных, потому плодятся они от всей души без оглядки на породу.

Коты в Дагестане хозяева везде - и в горах, и на улицах, и в музеях.

В связи с чем я бы крайне советовал воздержаться от поездки в Махачкалу разводчикам шотландцев и британцев. Просто, чтобы вас не хватил удар от того безумного кровосмешения, процветающего в столице Дагестана, и во главе которого, вне всякого сомнения, стоят представители именно вислоухих пород.

Меня вот чуть было Кондратий не хватил, когда впервые увидел разношерстую стайку разномастных котят дворовой породы, но у всех без исключения – кончики ушей характерно прижаты параллельно земле.

Но главное, все кошки здесь ручные в прямом смысле слова. Погладить или взять на руки можно любого. Особо наглые, стоит только присесть на лавочку, сами лезут на колени, выклянчивая еду или просто погладить.

Одним словом, самый невостребованный бизнес в Дагестане – это котокафе, а самая бесполезная профессия – зоозащитник.

В заключение

Можно было бы рассказать еще много чего о природе Дагестана, ее богатейшей истории и обычаях, но такое надо познавать самостоятельно, а не по чужим рассказам. Так что на этом у меня все.

Пойду худеть.

Хотя стоп. Чуть не забыл поделиться главным – чисто калужским лайфхаком.

Будете в Дагестане, обязательно при любом удобном случае старайтесь донести до местных, что вы из Калуги. Наш город там знают все. Абсолютно. Благодаря национальному герою Кавказа имаму Шамилю.

Так что разочарованно брошенное в ходе торга на рынке: «Ууу, а цены-то у вас прям как у нас в Калуге, даже дороже», - гарантирует бурю восторга в ответ с последующим предоставлением скидки. А если еще и пару слов о нашем доме-музее Шамиля расскажете или покажете его фотографии, предусмотрительно сделанные перед поездкой, то можете смело рассчитывать на повышенный дисконт.

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