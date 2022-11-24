Кто в Калуге стал «Мистером этно» и чем удивили студенты из Египта и Китая

Конкурс «Мистер этно» проходит в нашем городе с 2018 года.

В этот раз на сцене Областного молодёжного центра за главный титул боролись представители русской, дагестанской, армянской культуры, Египта и Китая.

Им нужно было пройти три конкурсных этапа. Первый - «Визитная карточка», где каждый рассказывал о себе, своих увлечениях, учёбе и работе. Второй - «Этно-традиции». И третий этап – творческий.

Участники показывали юмористические сценки, танцевали, читали стихи, играли на рояле. Сразу подняли всем настроение, зарядили зрителей позитивом и удивили жюри.

В зале тоже был накал эмоций: группы поддержки активно болели за своих участников. В итоге, титул «Мистер-этно 2022» получил Размик Авагян из Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз Армян России».

А титул «Вице-мистер-этно» завоевал Шэн Юйчен из Китая.

У студента Калужского филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I Владислава ГАГИНА была самая весёлая и активная группа поддержки.

Владислав Гагин устроил для зрителей Масленицу.

Владислав представлял русскую культуру, а помогали ему в этом девчонки. На сцене развернулось празднование Масленицы с народными забавами, перетягиванием каната, сжиганием чучела и русскими блинами.

А в творческом конкурсе Владислав вышел на сцену с магнитофоном, и вся его команда зажигала под «Валенки, да валенки». В танце Владислав подпрыгнул так, что зал ахнул.

Кто может прыгнуть выше!

Кстати, Владислав рассказал, что он любит не только погулять на Масленицу, но и поучаствовать в Рождественских колядках, а ещё купается в проруби на Крещенье.

Студент Калужского филиала МГТУ им. Баумана Марио НОССЕР приехал учиться в Калугу из Египта.

Равных Марио в танце нет.

Марио рассказал о своей стране в виде урока: его друзья сыграли учеников, которые отвечают учительнице о традициях, одежде, пирамидах Египта.

На сцене Марио помогали друзья.

Зрителям рассказали и про египетские блюда. Например, самая традиционная еда там - кошари: вермишель, чечевица, жареный лук, томатный соус.Фул медамес: фасоль, помидоры, перец, соль, уксус, масло.Фалафель готовится из нута, а молохия – зелёный суп из листьев мальвы с куриным мясом.

В творческом конкурсе Марио просто заворожил всех ярким танцем, проявив чудеса гибкости. Он практически завернулся в узел.

- Я с детства интересуюсь Россией и очень-очень люблю снег, - сказал Марио. - В университете я выбрал специальность инженера-мехатроника, потому что это очень интересно.Русский язык учу уже 7 месяцев.

У меня много хобби: велосипед, танцы, футбол и настольный теннис.Ещё я люблю плавать, поэтому дома в Египте у меня есть бассейн. И люблю домашних животных, у меня живут собаки и обезьянки.

Студент 2 курсе Современного гуманитарного колледжа г. Балабаново Егор ДОРОШЕВИЧ представлял русскую культуру.

Егор Дорошевич предстал в образе богатыря-лентяя.

Выступление Егора было самым смешным.

Егор подошёл к конкурсу оригинально и с юмором. На сцене он появился в компании Медведя, традиционного героя русских сказок. О себе рассказал в стихах, представив себя смекалистым сказочным богатырём.

Из русских традиций взял ярмарку. Походил с Медведем, попробовал молоко, сало, купил бусы для любавушки. Зал угорал от смеха. А жюри Егор угостил бутербродами с грибной икры, которые приготовил собственными руками.

Кафлан АСЛАНОВ родился в республике Дагестан и представлял Табасаранскую культуру.

Кафлан мало рассказал о себе, зато в деталях представил свадебный обряд.

Кафлан студент Калужского института Минюста России. Самый загадочный и немногословный участник. Кафлан на сцене представил национальный свадебный обряд с выкупом невесты. И станцевал с партнёршей национальный танец.

Студент КГУ Шэн Юйчень приехал в Калугу из Китая. Он великолепный пианист. И, выйдя на сцену, сразу сел за рояль.

Редко услышишь такое профессиональное исполнение.

Шэн Юйчень играл на рояле, а его друзья показали зрителям как традиционно проходит семейный вечер перед Новым годом.

Под музыку готовят чай, а чтобы он был вкусным, воду для него меняют три раза. Приходят друзья с подарками. А дедушка - монах даосизма - видит будущее, когда смотрит на ладонь или лицо человека. Для зрителей китайские студенты приготовили бумажки с предсказаниями.

Каждый на сцене и в зале мог вытащить бумажку с предсказанием.

- Я приехал из Китая два года назад и очень рад быть здесь, - говорит Шэн Юйчень. Мне 23 года. В этом году я закончил магистратуру.

Моя жизнь - музыка. Я начал играть на пианино, когда мне было пять лет, и хочу поступить в Московскую консерваторию им. Чайковского. Но думаю, что плохо говорю по-русски, поэтому сейчас в Калуге я изучают русский язык в КГУ. Люблю читать по-русски, а мой любимый композитор – Шостакович.

Студент Перемышльского техникума эксплуатации и транспорта Дмитрий САВОЧКИН был самым артистичным и харизматичным участником конкурса. Он сыграл на ложках, спел авторскую песню под электрогитару и великолепно прочитал стихотворение Сергея Есенина «Ты прохладой меня не мучай».

Дмитрий выступил очень ярко.

- Учусь на третьем курсе, -поведал зрителям Дмитрий. - Что же мне интересно? Душа тянется к творчеству, потому творчество позволяет включить фантазию на максимум. Занимаюсь актерской деятельностью, играю на гитаре и немного на клавишных инструментах, пишу песни.

Представитель АРО «Союз армян России» Размик АВАГЯН в этом году завоевал титул «Мистер этно». Причем, Размик получает этот титул уже во второй раз! Он был победителем самого первого конкурса «Мистер этно», который проходил в Калуге в 2018 году.

Победитель конкурса Размик Авагян.

Как только Размик вышел на сцену, сразу поздравил всех женщин с Днём матери, который отмечается в конце ноября, и подарил дамам в жюри белые розы.

Размик не любит рассказывать о себе, в его семье это не принято, поэтому о нём рассказали друзья, назвав ответственным, отзывчивым человеком, который поддержит в любой ситуации.

Сейчас Размик работает в юридической фирме, занимается списанием долгов. И уже шесть лет танцует в ансамбле «Ташир», а недавно стал преподавать армянские танцы.

Размик исполнил на дудуке лирическую композицию, под которую его сестра станцевала танец матери, потерявшей ребёнка.

А завершилось выступление национальными армянскими танцами с ансамблем «Ташир».

Размик покорил жюри армянскими танцами.

- Я родом из города Степанаван, который расположен на севере Армении, но шесть лет назад моя семья переехала в Калугу, - рассказал Размик. - Я горжусь своей родиной Арменией и горжусь, что живу в Калуге.

Россия мне дала много возможностей: получить образование, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.

И я благодарен калужанам за тёплый прием, что мы все сплочённые, что мы все друг за друга. Мы разных национальностей, но мы дружим и будем дружить.

Пока жюри совещалось, зрители и участники конкуса устроилли дискотеку под песни студии эстрадного танца «Акцент».

Девчонки из группы поддержки Владислава Гагина: «Дорогие зрители, угощайтесь блинами с мёдом!»

Участники и зрители ещё долго не рассходились. Было много позравлений, фотографий и радостных эмоций.

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