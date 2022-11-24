Кто в Калуге стал «Мистером этно» и чем удивили студенты из Египта и Китая
Конкурс «Мистер этно» проходит в нашем городе с 2018 года.
В этот раз на сцене Областного молодёжного центра за главный титул боролись представители русской, дагестанской, армянской культуры, Египта и Китая.
Им нужно было пройти три конкурсных этапа. Первый - «Визитная карточка», где каждый рассказывал о себе, своих увлечениях, учёбе и работе. Второй - «Этно-традиции». И третий этап – творческий.
Участники показывали юмористические сценки, танцевали, читали стихи, играли на рояле. Сразу подняли всем настроение, зарядили зрителей позитивом и удивили жюри.
В зале тоже был накал эмоций: группы поддержки активно болели за своих участников. В итоге, титул «Мистер-этно 2022» получил Размик Авагян из Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз Армян России».
А титул «Вице-мистер-этно» завоевал Шэн Юйчен из Китая.
У студента Калужского филиала Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I Владислава ГАГИНА была самая весёлая и активная группа поддержки.
Владислав Гагин устроил для зрителей Масленицу.
Владислав представлял русскую культуру, а помогали ему в этом девчонки. На сцене развернулось празднование Масленицы с народными забавами, перетягиванием каната, сжиганием чучела и русскими блинами.
А в творческом конкурсе Владислав вышел на сцену с магнитофоном, и вся его команда зажигала под «Валенки, да валенки». В танце Владислав подпрыгнул так, что зал ахнул.
Кто может прыгнуть выше!
Кстати, Владислав рассказал, что он любит не только погулять на Масленицу, но и поучаствовать в Рождественских колядках, а ещё купается в проруби на Крещенье.
Студент Калужского филиала МГТУ им. Баумана Марио НОССЕР приехал учиться в Калугу из Египта.
Равных Марио в танце нет.
Марио рассказал о своей стране в виде урока: его друзья сыграли учеников, которые отвечают учительнице о традициях, одежде, пирамидах Египта.
На сцене Марио помогали друзья.
Зрителям рассказали и про египетские блюда. Например, самая традиционная еда там - кошари: вермишель, чечевица, жареный лук, томатный соус.Фул медамес: фасоль, помидоры, перец, соль, уксус, масло.Фалафель готовится из нута, а молохия – зелёный суп из листьев мальвы с куриным мясом.
В творческом конкурсе Марио просто заворожил всех ярким танцем, проявив чудеса гибкости. Он практически завернулся в узел.
- Я с детства интересуюсь Россией и очень-очень люблю снег, - сказал Марио. - В университете я выбрал специальность инженера-мехатроника, потому что это очень интересно.Русский язык учу уже 7 месяцев.
У меня много хобби: велосипед, танцы, футбол и настольный теннис.Ещё я люблю плавать, поэтому дома в Египте у меня есть бассейн. И люблю домашних животных, у меня живут собаки и обезьянки.
Студент 2 курсе Современного гуманитарного колледжа г. Балабаново Егор ДОРОШЕВИЧ представлял русскую культуру.
Егор Дорошевич предстал в образе богатыря-лентяя.
Выступление Егора было самым смешным.
Егор подошёл к конкурсу оригинально и с юмором. На сцене он появился в компании Медведя, традиционного героя русских сказок. О себе рассказал в стихах, представив себя смекалистым сказочным богатырём.
Из русских традиций взял ярмарку. Походил с Медведем, попробовал молоко, сало, купил бусы для любавушки. Зал угорал от смеха. А жюри Егор угостил бутербродами с грибной икры, которые приготовил собственными руками.
Кафлан АСЛАНОВ родился в республике Дагестан и представлял Табасаранскую культуру.
Кафлан мало рассказал о себе, зато в деталях представил свадебный обряд.
Кафлан студент Калужского института Минюста России. Самый загадочный и немногословный участник. Кафлан на сцене представил национальный свадебный обряд с выкупом невесты. И станцевал с партнёршей национальный танец.
Студент КГУ Шэн Юйчень приехал в Калугу из Китая. Он великолепный пианист. И, выйдя на сцену, сразу сел за рояль.
Редко услышишь такое профессиональное исполнение.
Шэн Юйчень играл на рояле, а его друзья показали зрителям как традиционно проходит семейный вечер перед Новым годом.
Под музыку готовят чай, а чтобы он был вкусным, воду для него меняют три раза. Приходят друзья с подарками. А дедушка - монах даосизма - видит будущее, когда смотрит на ладонь или лицо человека. Для зрителей китайские студенты приготовили бумажки с предсказаниями.
Каждый на сцене и в зале мог вытащить бумажку с предсказанием.
- Я приехал из Китая два года назад и очень рад быть здесь, - говорит Шэн Юйчень. Мне 23 года. В этом году я закончил магистратуру.
Моя жизнь - музыка. Я начал играть на пианино, когда мне было пять лет, и хочу поступить в Московскую консерваторию им. Чайковского. Но думаю, что плохо говорю по-русски, поэтому сейчас в Калуге я изучают русский язык в КГУ. Люблю читать по-русски, а мой любимый композитор – Шостакович.
Студент Перемышльского техникума эксплуатации и транспорта Дмитрий САВОЧКИН был самым артистичным и харизматичным участником конкурса. Он сыграл на ложках, спел авторскую песню под электрогитару и великолепно прочитал стихотворение Сергея Есенина «Ты прохладой меня не мучай».
Дмитрий выступил очень ярко.
- Учусь на третьем курсе, -поведал зрителям Дмитрий. - Что же мне интересно? Душа тянется к творчеству, потому творчество позволяет включить фантазию на максимум. Занимаюсь актерской деятельностью, играю на гитаре и немного на клавишных инструментах, пишу песни.
Представитель АРО «Союз армян России» Размик АВАГЯН в этом году завоевал титул «Мистер этно». Причем, Размик получает этот титул уже во второй раз! Он был победителем самого первого конкурса «Мистер этно», который проходил в Калуге в 2018 году.
Победитель конкурса Размик Авагян.
Как только Размик вышел на сцену, сразу поздравил всех женщин с Днём матери, который отмечается в конце ноября, и подарил дамам в жюри белые розы.
Размик не любит рассказывать о себе, в его семье это не принято, поэтому о нём рассказали друзья, назвав ответственным, отзывчивым человеком, который поддержит в любой ситуации.
Сейчас Размик работает в юридической фирме, занимается списанием долгов. И уже шесть лет танцует в ансамбле «Ташир», а недавно стал преподавать армянские танцы.
Размик исполнил на дудуке лирическую композицию, под которую его сестра станцевала танец матери, потерявшей ребёнка.
А завершилось выступление национальными армянскими танцами с ансамблем «Ташир».
Размик покорил жюри армянскими танцами.
- Я родом из города Степанаван, который расположен на севере Армении, но шесть лет назад моя семья переехала в Калугу, - рассказал Размик. - Я горжусь своей родиной Арменией и горжусь, что живу в Калуге.
Россия мне дала много возможностей: получить образование, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.
И я благодарен калужанам за тёплый прием, что мы все сплочённые, что мы все друг за друга. Мы разных национальностей, но мы дружим и будем дружить.
Пока жюри совещалось, зрители и участники конкуса устроилли дискотеку под песни студии эстрадного танца «Акцент».
Девчонки из группы поддержки Владислава Гагина: «Дорогие зрители, угощайтесь блинами с мёдом!»
Участники и зрители ещё долго не рассходились. Было много позравлений, фотографий и радостных эмоций.
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