Наши в Катаре: калужанка волонтерствует на ЧМ-2022 по футболу и проверяет грамотность английского коллег-британцев

Джастину Голополосову знают многие в Калужской области. Девушка из Мосальского района благодаря своему трудолюбию и упорству побывала в качестве волонтера на самых значимых спортивных событиях в мире.

Сейчас Джастина находится в Катаре, где потихоньку разгоняется чемпионат мира по футболу.

Несмотря на то, что с момента открытия Мундиаля прошло всего несколько дней, калужанка уже зарядилась эмоциями от болельщиков и рассказала не только о том, что происходит в Катаре, но и о своей удивительной спортивной жизни.

Волонтерство и Формула-1

- На каких соревнованиях тебе удалось поработать? Какие турниры больше всего запомнились?

- Больше всего запомнилась Бразилия. Было душевно. Отличная волонтерская команда подобралась. А началось все с Олимпийских игр в Сочи. Я очень хотела туда попасть. Но на тот момент еще училась в школе. Поэтому приняла участие только в эстафете олимпийского огня в Калужской области. Мне очень понравилось.

Затем поставила себе цель отправиться в Бразилию. В итоге получилось стать волонтером в Рио-де-Жанейро в 2016 году на Паралимпийских играх. Было очень круто.

Следующая Олимпиада проходила в Южной Корее. Я на тот момент была студенткой. Мой вуз помог мне с оплатой билетов, и я отправилась в Пхёнчхан.

Параллельно с этими соревнованиями работала на этапах Формулы-1, так как являюсь большой поклонницей Королевских гонок. Также была волонтером на Кубке Кремля по теннису.

Конечно, запомнился чемпионат мира по футболу 2018 года. Интересное было время. Сдавала государственные экзамены, писала диплом, работала в МФЦ Калужской области. Но все равно урывками ездила в Москву в фан-зону.

Сказала тогда себе, что обязательно надо попасть на следующий чемпионат мира по футболу. После четырех лет без волонтерства я со спокойной душой подала заявку на поездку в Катар. В итоге получила положительный ответ.

В Пхёнчхане я работала в олимпийской деревне в приветственном центре для атлетов. Рядом жили известные биатлонисты и лыжники. Я также очень люблю эти виды спорта. Так что была в шоке, когда пообщалась с известными всему миру спортсменами.

Джастина и автогонщик «Формулы-1», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в Сочи.

- Ты большая поклонница королевских гонок.Сейчас завершился сезон. Удалось ли побывать на этапах?

- Автоспорт – это моя любовь. В 2018 году, когда я окончила университет, поехала работать на этап Формулы-1 в Сочи. Работала супервайзером в медиа-центре.

До этого я писала статьи, но складывала их в стол. Все-таки девушка, а тут автоспорт. Боялась даже показывать свои статьи.

В декабре 2018 года в Санкт-Петербурге проходила ежегодная ассамблея Международной автомобильной федерации. Все чемпионы и вице-чемпионы различных гоночных серий собрались тогда в Северной столице. Я разместила перед ассамблеей первые свои статьи, чтобы мне дали аккредитацию на это мероприятие. Все получилось. Поработала в Санкт-Петербурге. А вскоре сама поехала в Азербайджан на этап Формулы-1. Отправила статью в британский журнал. Не думала, что мне ответят. Но вскоре предложили написать тестовую статью. И меня взяли в штат.

Потом началась пандемия. Я ушла на основной работе на удаленку. Приехала к родителям в деревню Мосальского района. И брала интервью у лучших пилотов Формулы-1.

Забавно было - с одной стороны экрана у меня петухи кукарекают, а с другой на вопросы отвечает всемирно известный гонщик Формулы-1.

В 2021 году перешла на редакторскую работу. Я была в редакции единственной русской, а все остальные – британцы. Проверяла у них грамотность английского языка.

В этом году я смотрела все гонки Формулы-1 в онлайне. Мне не удалось посетить ни одного этапа. Хотя было очень много планов. У меня даже случился творческий кризис. Потому что я не совсем разделяю вещи, которые делал менеджмент Формулы-1.

Отменили этап в Сочи, отозвали у «Матч ТВ» лицензию на показ. Заблокировали в России доступ на официальный сайт Формулы-1. Мы даже не можем по итогам гонки проголосовать за лучшего пилота. Это выглядит очень глупо. Не хотелось после этого ничего даже писать. Полгода я практически не работала.

Россию на чемпионат мира не пустили, но Джастина все равно развернула российский флаг на стадионе «Лусаил Айконик».

Подготовка к Катару

- Какие требования необходимо было выполнить, чтобы заявку в Катар приняли?

- Заявку я подала весной. Выбрала направление по работе со зрителями. Понимаю, что не являюсь экспертом в футболе. Прошла тесты. Сказали, что возьмут всего 5000 иностранных волонтеров.

9 мая у меня взяли интервью на английском языке и после этого настала тишина. Я об этой затее даже немного забыла, но в середине августа неожиданно пришло подтверждение о том, что я поеду в Катар. Самое главное, что предоставляли жилье бесплатно. Потому что оно там очень дорогое. За месячное проживание в гостинице в Дохе можно купить квартиру в Подмосковье.

Открытие чемпионата мира.

- Перед поездкой в Катар как-то особенно готовилась? Все-таки восточная страна, своя культура...

- Сильно не готовилась, хотя, конечно, изучила местный дресс-код. В некоторых местах пришлось обновить гардероб, чтобы одежда была более закрытая. Про культуру Катара почитала. Но язык не учила. Хотя перед Бразилией и Южной Кореей делала это.

Меня пугала погода. Я очень плохо переношу жару. А для многих коллег из арабских стран здесь сейчас зима, им холодно. Рада, что на стадионах есть кондиционеры. Для русского человека тут очень жарко.

Многие сетовали нанедостаток алкоголя. Хорошо, что для меня этот вопрос совсем неактуален.

Вечерняя Доха.

- Как давно ты в Катаре? Где поселилась? Какие условия созданы для волонтеров на этом Мундиале?

- Тут построен целый кластер. Домики разделены на блоки. Мы живем вдвоем, но, судя по розеткам, это жилье на четверых. Раздали симки для связи, форму выдали, питанием обеспечивают. Проезд бесплатный, естественно.

Живем мы в городе Аль-Вакра. Далековато от Дохи, но несколько лет назад в Катаре построили современное метро. Золотые вагоны там, удобно передвигаться. Кажется, тут нет даже машинистов.

Джастина оценила удобство катарского метро.

- Как тебе Доха?

- В столице Катара в первую очередь бросаются в глаза небоскребы. Такой восточный Манхэттен. Есть очень много аутентичных мест. Очень красиво. Выглядит все дорого и богато.

Есть закрытые пляжи, там можно отдыхать в купальниках. Когда лежишь в воде на фоне этих небоскребов – это потрясно.

- Говорят, что Катар очень дорогая страна. Цены, действительно, пугающие?

- Страна дорогая. Подходишь к обменнику, люди спрашивают, сколько надо на неделю здесь денег? И называются очень большие суммы. Но основные средства уходят на аренду жилья.

Продукты стоят немного дороже, чем в Москве. А в некоторых калужских кафе цены выше, чем в отдельных заведениях общественного питания Катара.

Поменяла 100 долларов тут. Думала, что еду только в супермаркетах буду покупать, но хожу уже неделю в том числе в кафе. И даже остались деньги.

Кстати, доллары старого образца в Катаре не принимают.

Джастина на чемпионате мира в Катаре. На заднем фоне чемпион мира Икер Касильяс, двукратный чемпион Европы Санти Касорла.

Месси и подарки близким

- На скольких матчах ты побываешь?

- Работаю я на стадионе «Эль-Байт», где проходило открытие чемпионата мира. У меня всего 9 матчей. Есть возможность также поработать на других стадионах.

- Ты как раз побывала на матче Аргентина - Саудовская Аравия на стадионе «Лусаил Айконик». Не жалко было Месси?

- Когда он гол забил, я за него сильно порадовалась. Да и за себя тоже. Все-таки в первый раз вживую увидела Месси.

Аргентинские болельщики были все очень яркие, разукрашенные. А я попала в сектор к саудитам. В такое зеленое море поклонников Саудовской Аравии. Вы не представляете, что творилось, когда их футболисты забили. Даже страшно было стоять рядом. Все вскочили со своих мест. Словами просто не описать.

Недалеко от нас было свободное место. И девушка из Аргентины его заняла. Ей очень много внимания саудиты уделили. Но всё было по-доброму, все смеялись.

- Болельщиков какой сборной больше всего ты сейчас видишь в Катаре? Кто наиболее яркий и колоритный, а кто самый шумный?

- Сразу бросаются в глаза латиноамериканцы. Бразильцы, аргентинцы, эквадорцы – все они очень яркие и эмоциональные. Для них футбол – это религия. Мексиканцы также топовые.

Катарские болельщики тоже выглядят красиво, но они тише себя ведут.

- Обещали адскую жару в Катаре, но пока погодные условия терпимые?

- 30-33 градуса. Сейчас немного холодает. Все-таки зима.

Здесь еще очень ранний закат. Около пяти часов вечера уже начинает темнеть. Поэтому становится намного легче.

- Из старых друзей-волонтеров из других стран с кем-то уже встретилась?

- Да! Встретила несколько друзей, некоторые из них приехали зрителями. Но классно вновь увидеться спустя столько лет.

- За кого лично ты переживаешь на этом Мундиале?

- Я болею за Сербию и Бразилию.

- Наверное, твои друзья и родственники попросили привезти из Катара сувениры. Что это будет?

- Повезу финики, конечно. Ещё кофе, специи. Обязательно куплю маскота ковер-самолет по имени Лаиб. У меня коллекция дома, вот собираю.

Недавно были на рынке, посмотрела цены на магниты. 250 рублей за штуку. Открытки, конечно, ещё всегда беру.

Папе и парню по футболке куплю.

- Какой едой кормят волонтеров? Что-то местное?

- С утра у нас ланч-боксы. Их разносят прямо в месте, где мы живем. Дают сок, фрукты, бутылку воды, разные батончики, какой-нибудь бутерброд или ролл.

На обед: разные гарниры (рис, пюре), курица. Есть и вегетарианский набор и завтрака, и обеда. Десерты вкусные.

- Что ты хочешь сама получить от этой поездки и работы на чемпионате мира?

- Я расцениваю этот чемпионат мира для себя как новый опыт для дальнейшего развития карьеры. Надеюсь, все получится.

P.S.

За несколько часов до публикации этой статьи Джастина узнала, что будет работать на финале чемпионата мира.

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