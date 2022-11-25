История одного экспоната: что связывало калужского врача Васильева и знаменитого фотографа Карелина

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В Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть портрет калужского коллекционера и мецената Никанора Ивановича ВАСИЛЬЕВА. С ним связана интересная история.

Сотрудники музея рассказали, что в этому году есть два значимых юбилея. 8 декабря исполнится 180 лет со дня рождения Никанора Ивановича Васильева, который завещал свою коллекцию нашему городу. Так в Калуге появился художественный музей.

А летом, 16 июля, исполнилось 185 лет со дня рождения художника, фотографа и коллекционера Андрея Осиповича КАРЕЛИНА, написавшего портрет Васильева.

В судьбах этих двух людей много общего. Оба происходят из крестьянских семей, оба увлекались искусством, занимались коллекционированием.

Стал известным фотографом

Карелин родился в Тамбовской губернии и был внебрачным сыном государственной крестьянки Татьяны Ивановны Карелиной.

Обучался в иконописной мастерской в Тамбове, затем – в Императорской Академии художеств. Увлекся фотографией - в те времена это приносило хороший доход.

Закончив учёбу, Андрей Осипович получил звание свободного художника. Писал портреты, занимался церковной живописью, но и фотографию не бросал.

Карелина называют родоначальником художественной фотографии.

В 1865 году Андрей Осипович с женой Евгенией Никитичной Макаренко, дочерью Людмилой и сыном Аполлоном переезжает в Кострому. Через год в семье рождается сын Андрей, но Евгения Никитична умирает при родах.

Карелин женится во второй раз, его избранницей становится родственница Лермонтова Ольга Григорьевна Лермонтова. Семья переезжает в Нижний Новгород. Здесь у Карелиных рождается ещё трое детей: Ольга, Татьяна, Рафаил.

В Нижнем Новгороде Андрей Осипович открыл свою рисовальную школу и собственную фотомастерскую «Фотография и живопись». Снимал известных в городе людей.

Как художник он малоизвестен, но стал одним из ведущих фотографов России XIX – XX века, основоположником жанра художественной фотографии. У Карелина была оптика, пoзволяющая снимать на расстоянии до семи метрoв, что в те времена было большой редкостью.

Андрей Осипович выстраивал кадры, похожие на живописные картины, делал постановочные фото. Участвовал во многих российских и международных выставках, награждался золотыми и серебряными медалями. И даже получил звание фотографа Императорской Академии искусств.

Познакомились в Новгороде

Никанор Иванович Васильев тоже родился в крестьянской семье. Он был внуком вольноотпущенного крепостного крестьянина. Учился в Калуге в гимназии, где его отец был фельдшером.

Затем поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет, который окончил с отличием. Вернулся в Калужскую губернию и десять лет прослужил уездным врачом в Жиздре, Медыни и Боровске. Затем работал в Херсоне и Ярославле.

Знаменитый потрет Никанора Васильева, который написал Андрей Карелин.

А в июне 1878 года Васильев был назначен на службу в Нижний Новгород. Был помощником инспектора Врачебного отделения Нижегородского губернского правления и занимался частной медицинской практикой.

В этом городе он и познакомился с Карелиным. Они оба любили искусство, увлекались коллекционированием. Возможно, Андрей Осипович, как опытный коллекционер, помогал Никанору Ивановичу в приобретении произведений искусства.

Основная часть собрания Васильева сложилось именно в нижегородский период его жизни.

В 1894 году Карелин, который редко брался за кисть и писал только близких ему людей, написал парадный портрет Никанора Васильева.

В Калугу Никанор Иванович вернулся в 1901 году. Здесь он купил дом на углу Молотковской улицы и Титовского переулка (ныне ул. Дзержинского, 81), частично перестроил его, чтобы сделать картинную галерею.

А в 1905 году составил завещание, по которому городу в лице земства передавались художественная коллекция, значительный капитал в банке и двухэтажный дом для размещения в нем художественно-промышленного училища и художественного музея.

Предметы искусства он продолжал приобретать до 1909 года, но это были уже единичные вещи.

Удалось сохранить

Андрей Осипович Карелин скончался 12 августа 1906 года.

А Никанор Васильев умер в Калуге 5 марта 1917 года, похоронили его на Пятницком кладбище (могила не сохранилась).

12 июня 1918 года в доме Васильева открылась «советская картинная галерея», с которой началась история Калужского музея изобразительных искусств. Портрет Васильева удалось сохранить даже во время оккупации Калуги.

К юбилею основателя музея, до 28 декабря в Калужском музее изобразительных искусств работает выставка одной картины. На ней представлен портрет Никанора Васильева кисти Андрея Карелина.

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