Калужане узнали, когда откроют детскую поликлинику в Турынино

В понедельник, 21 ноября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Поликлиника откроется весной 2023 года

Открытие долгожданного объекта в Турынино намечено на 1 апреля будущего года.

— В течение многих лет вопрос обеспечения доступности медицинской помощи детскому населению не решался. Горуправой были определены помещения пригодные для размещения медицинского учреждения, — отметил первый заместитель городского головы рассказал Александр Серяков. — Был определён подрядчик и он уже приступил к ремонтным работам. Параллельно идёт закупка медицинского оборудования. Сотрудники горуправы и специалисты областного министерства здравоохранения держат процесс на контроле.

Как отметил Александр Серяков, еще примерно месяц понадобится на то, чтобы пройти процедуру лицензирования поликлиники. В мае ожидается открытие детского медицинского учреждения.

В настоящее время детей принимают в бывшем заводском помещении «Турбинки».

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Елена Французова спросила о том, что произошло с троллейбусами утром 21 ноября.

Как пояснили на совещании, остановились троллейбусы двух маршрутов — №1 и 12. Произошло это в 5 и 8 утра.

Ситуацию прокомментировал руководитель УКТ Вадим Витьков.

По его словам, в 5 утра было отключение электричества по контактной сети, а в 8 утра отключение по первому и двенадцатому маршруту на полчаса.

— Контактники быстро отработали, совместно с энергетиками все включили, — отметил Витьков.

Причиной остановки общественного транспорта стало задымление трансформатора.

Жительница деревни Тимошево Ирина Букшеванная поблагодарила сотрудников городской управы за проделанную работу! По словам женщины, вместо свалки с разлетающимся по округе мусором в деревне появились закрытые контейнеры с щебеночным подходом!

Это очень приятно! Огромное спасибо тем, кто выполнил эту работу, - написала калужанка. - Давайте стремиться к тому, чтобы ваши планерки из разборок конфликтов превратились в горячую линию по благодарностям.

Антон Александрович спросил о взимании платы за общедомовое потребление воды (горячей и холодной).

- Объем просто немыслимый — это можно бассейн набрать водой, - написал калужанин.

- Недавно были приняты изменения в правила предоставления коммунальных услуг населению. Там особый акцент сделан на новый порядок расчета на общедомовые нужды. Не секрет, что в наших домах полная вакханалия с точки зрения банального воровства, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. - Отдельные собственники умудряются у своих соседей, по сути дела, воровать. Устанавливают постоянные магниты, не платят. А на домах, исходя из требований законодательства, устанавливают приборы учета, по которым ведется расчет. Дальше управляющая компания, применяя новые правила, пытается распределить на общедомовые нужды то, что положено по нормативам, и то, что положено в соответствии с действующим законодательством. Антон Александрович, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Если это вас смущает, то сначала прошу обратиться в управляющую компанию за разъяснениями, а затем в Государственную жилищную инспекцию.



Ледяной дождь

На планерке в городской управы, конечно, обсуждали и тему ледяного дождя. Дорожники ещё с понедельника были наготове. Всю ночь бригады работали – на автодорогах и пешеходных зонах.

- Вчера я поручил дополнительные силы направить и на обработку тротуаров, уклонов, лестниц, подходов к остановкам и пешеходным переходам. Это также службы делают с ночи и до сих пор, - отметил уже во вторник утром, 22 ноября, Дмитрий Денисов в своих социальных сетях. - К сожалению, ледяной дождь продолжается, всё моментально замерзает. Но работать не прекращаем. Прошу калужан быть предельно внимательными и беречь себя! А коммунальные службы делают и будут делать всё возможное для безопасности каждого жителя города.

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