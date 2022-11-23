Девочка Рая из Калуги пошла в кикбоксинг и лупит так, что мальчики к ней в спарринг не хотят

Недавно на базе школы «Гладиатор» в Калуге прошли межрегиональные соревнования по кикбоксингу «Осенние старты». В них участвовали Москва, Тула и Калуга. Победителем стала 11-летняя ученица лицея №48 Калуги Раиса БЕЛОУСОВА.

Лично у меня бокс ассоциируется с Майком Тайсоном, Мухаммедом Али или Костей Дзю, но уж точно не с представительницами хрупкого пола, да еще такими юными.

Хотя стереотипы давно поменялись, и это я скорее отстала от жизни, чем остальные. Первая женщина вышла на ринг аж в начале 18 века в Англии и звали ее Элизабет Уилкинсон Стокс или «кокни-чемпионка». А уж в современном мире боевых женщин хватает.

По мнению тренера по тайскому боксу Дарьи Токаревой, Раиса Белоусова вполне может стать чемпионкой. У девочки очень сильный удар и на тренировках ее ставили в спарринг с мальчиком, единственным в группе, который мог ей противостоять.

Сейчас он не занимается, и руководители боксерского клуба хотят перевести Раю в старшую группу. Начинающей спортсменке приходится бить вполсилы, потому что ровесники и ровесницы боятся с ней сражаться.

Перед интервью я представляла себе победоносную боксершу, такой крупной девахой с накаченными мышцами, которая хулиганов по двору гоняет, и совсем не ожидала увидеть высокого угловатого подростка с миловидными чертами лица.

В это трудно поверить, но сейчас Раиса могла бы быть успешной моделью и работать в Европе, но пандемия разрушила ее планы.

Любимица Фортуны

- Однажды, когда Рае было семь лет, она с братом отдыхала у бабушки в Саратовской области, - рассказывает мама девочки Екатерина БОЙКО. - Они пошли в парк учиться кататься на роликах и чисто случайно мимо проходил организатор роликового спорта. Он увидел моих детей и пригласил их на соревнования. Тогда моя дочка, не умея ездить на роликах, выиграла первое место по Саратовской области.

И это не единичный случай. В шесть лет Раю отдали заниматься в Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие». Она как-то нарисовала Айболита и учительница отправила этот рисунок на международный конкурс. Раиса заняла 4-е место в мире и 3-е по России. Не зря, наверное, говорят, стабильность – признак мастерства.

Всего у Екатерины трое детей. Кроме Раи есть два старших сына. Девочка росла среди мальчиков и мама решила привить ей женственность. С этой целью она и отдала дочку в школу моделей.

- Ее научили правильно делать макияж, сидеть, этикету, - рассказывает Екатерина. – Всего в школе она обучалась два года.

Как любая уважающая себя модель, Рая должна была вести страницу в Инстаграме (запрещено в РФ). Там ее и заметили сотрудники модельного агентства. Девочка прошла кастинг и ее пригласили работать в Европу. Но судьба повернулась по-другому.

Началась пандемия, локдаун, все границы закрыли и через какое-то время женщины отказались от этой возможности. Сейчас Раиса удалила аккаунт в запрещенной в РФ социальной сети.

Вся в батю

После локдауна Рае захотелось заняться чем-нибудь активным. На гимнастику девочку не взяли, она уже выросла из возраста начинающей спортсменки, но предложили попробовать себя в танцах. Она согласилась, только удовольствия не получила.

- Мне не понравилось, как к нам там относились, - призналась Рая. - А на боксе ко мне хорошо относятся, да и к другим детям тоже. Мне сразу понравился тренер Даша (на фото слева).

В боксерскую школу девочка тоже попала случайно, точнее по зову сердца. Клуб находится рядом с их домом. Они с мамой проходили как-то мимо, увидели надпись – кикбоксинг, и решили зайти. Дело в том, что папа Раи в юности был кандидатом в мастера спорта по боксу и с детства тренировал своих детей.

- Она даже больше братьев принимала участие в тренировках с отцом, - вспоминает Екатерина. - Одевала перчатки, которые были ей велики и начинала: «Папа давай со мной драться». И у отца основное внимание сразу шло на Раю, потому что это был и есть такой активный ребенок. По ней не скажешь, но боксом она увлекалась больше всех.

- Что тебе дает бокс?

- Уверенность и ощущение силы, - отвечает Рая. - Мама меня теперь отпускает спокойно гулять с друзьями и их собаками, потому что она знает, что я могу дать сдачи, если меня кто-то обидит.

- А много ли у тебя друзей?

- В школе весь класс со мной дружит. Но больше всего я провожу время с тремя подругами: Настей, Светой и Ксюшей. А из клуба я чаще всего общаюсь с моей подругой Викой, она тоже живет в нашем дворе, еще с Ксюшей, Мирой, Марком и Ваней.

- Рая, а твои ровесницы уже флиртуют с мальчишками?

- Да, но я еще нет, - машет отрицательно головой Рая, сразу поняв, о чем я говорю. – Мне пока никто не нравится.

- Какие у тебя любимые предметы в школе?

- Математика, литература, ИЗО и физра. Но легче всего дается математика. Еще обожаю поэзию. Стихи легко запоминаю.

- Кем планируешь стать в будущем?

- Вот это я еще не знаю. Раньше я хотела быть парикмахером, но теперь сомневаюсь. Мне еще нравится работа стилистов и дизайнеров интерьера, потому что я всегда дома переставляла всю мебель.

-Как тебе нравится одеваться?

- По моде, а сейчас это оверсайз (большой, мешковатый стиль – прим. ред.). Я не очень люблю платья, но охотно надеваю юбки. Больше люблю шорты, штаны и худи.

- А как ты отдыхаешь?

- Гуляю с друзьями, езжу в деревню, в магазины иногда езжу с мамой, в Питер, в Москву.

- Путешествовать любите?

- Да. Больше всего понравилось в Питере. Но мы с мамой боимся самолетов, поэтому за границу не летаем. У нас только Ваня (старший брат) летает на самолете. Я высоты не боюсь, боюсь, что самолет может упасть. Поэтому предпочитаю путешествовать на автомобилях или поездах.

- Чем понравился Питер?

- Мы были три дня в Петергофе. Там нам рассказывали о событиях, которые мы потом изучали на истории, литературе и географии. Я отвечала о том, что узнала на экскурсиях, и получала хорошие оценки. Еще там очень красиво.

Страхи матери

- А ради бокса не приходится соблюдать специальную диету или распорядок дня?

- Распорядок, он вообще, в принципе, необходим, - пояснила мама Раи. - Но чаще всего у нас не получается, потому что уроков много, поэтому не получается ложиться во время, питаться, когда надо, так что все у нас как-то на ходу получается, спонтанно. Но стараемся. Диета ей пока не нужна. Она и так худая. Все в рост уходит.

- А вы как мама не боитесь, что бокс может плохо отразиться на здоровье дочери?

- Я, если честно, когда вижу, как спортсмены боксируют… - тут у Екатерины на глаза навернулись слезы. - Я вообще не понимаю матерей, которые сидят в зале и смотрят, как бьют его ребенка (женщина заплакала). Я даже сейчас говорить не могу об этом.

- И все-таки вы ей разрешаете заниматься?

- Я всегда слушаю и доверяю своим детям. Если ей хочется, она должна это попробовать, чтобы потом сама сделала выводы.

В заключение

Наверное, Рае, как и всем детям, надо все попробовать, чтобы понять свое предназначение и найти место в жизни. Кроме бокса девочка активно рисует, фотографирует, монтирует видео, спасает бездомных животных.

Ребенок оказался на редкость открытым, общительным, добрым, женственным. И, судя по внушительному списку побед к столь юному возрасту, да еще и в совершенно разных направлениях, умения побеждать ей не занимать. И, кто знает, каких еще высот в спорте она может достичь.

Правда, мама Раи надеется, что она все же найдет себя в чем-то другом.

- Раиса у меня девочка разносторонняя, я думаю, это не последнее ее увлечение, - сказала нам Екатерина в завершение нашего разговора.

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