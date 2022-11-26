Резчик по дереву Евгений Столяров рассказал, как Пугачева отказалась за 150 рублей петь перед художниками

В Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть необычные работы семьи Пилипенко и резчика по дереву Евгения Столярова. Выставка называется «Мы - абрамцевцы», потому что учились художники в абрамцевском училище.

У Сергея Пилипенко шикарные деревянные шкатулки со множеством выдвижных ящичков, его жена Виктория переносит на шёлк фантазийный мир, а их сын Михаил работает с горячей эмалью и металлом.

С этой семьёй давно дружит замечательный калужский мастер Евгений Столяров.

Лучшее время

- Интересно, что Виктория, как и я, закончила отделение дерева, Сергей – камень, а Михаил – металл, - рассказывает Евгений СТОЛЯРОВ. - Мы в разное время учились. Здесь три поколения абрамцевцев.

На выставке попадаешь в сказочный мир.

- Мне хотелось бы немного рассказать о нашем училище. Училище старшейшее. Мне повезло, что я учился в самый его расцвет, это 1970-74 годы. Время было очень интересное. Были разные секции, киностудия. А какие прекрасные новогодние вечера проводили!

Фантазия била через край. У нас был кабинет комсомола. Студентки стащили оттуда скатерть, сделали из неё юбку. Кто-то распарывал перину, обливался клеем, перья на себя приклеивал, получался образ Пушинки.

Евгений Столяров может из дерева сделать, что угодно.

- У нашей преподавательницы литературы имелась записная книжка с номерами известных деятелей культуры. К нам приезжали Театр на Таганке, Окуджава и другие артисты. А однажды пригласили Пугачёву.

Приезд всегда оплачивался, по-моему, 150 р. Кроме того, артистов вели в музей училища и разрешали взять всё, что им понравится.

И Пугачева спрашивает: «Сколько сколько? Какой гонорар? 150? Ну пусть Валька Толкунова вам поет «Стою на полустаночке в линялом полушалочке!» Вот такое было.

Музей, кстати, у нас прекрасный был, он и сейчас существует. Когда подходил период дипломных работ, директор заказывал дипломникам что-то сделать для училища. Были и мебель, и скульптуры на территории.

Эту традицию продолжил и следующий директор Лев Давыдович Дымент, при котором учился уже Миша Пилипенко. А художники на язык остры, они сразу сочинили: то ли заувуч, то ли мент Лев Давыдович Дымент.

Особенно гостям выставки понравился этот сундук. Автор - Евгений Петрович Столяров.

- Теперь Абрамцевское училище является филиалом Строгановки, после его окончания можно сразу на третий курс поступать, - продолжает Евгений Столяров. - Когда ректор Строгановки приехал посмотреть новое владение, у него челюсть отвисла, какая там база.

Представьте: двухэтажные мастерские, где стоят туннельные немецкие печи, кузня, два горна. Резьба по дереву, по кости, керамика...

А в 2015 году отмечали 130-летие училища, я ездил туда, тогда собралось примерно 700 выпускников. Многие и с моего курса приехали. традиции продолжаются.

Виктория, Сергей и Михаил Пилипенко работают в разных стилях.

Студенческий брак

Семья Пилипенко - художники в третьем поколении. Живут они в Тарусе, построили там дом. У Сергея и Виктории трое сыновей. Старший Михаил тоже стал художником.

Батик Виктории невероятно красивый. Панно «Божьи коровки».

- Мои мама и папа занимались живописью, - рассказывает Виктория ПИЛИПЕНКО. - Они в Уфе работали.

Папа рисовал с детства, поступил в школу юного дарования в Питере. Но дальше профессионально не пошел учиться. Работал оформителем, ходил на природу, писал этюды.

И мама с ним. Она - инженер-конструктор, на заводе работала. Но папа её заразил творчеством. И ей нравилось писать цветы, портреты. Папа очень любил живопись, хотел, чтобы вообще все люди рисовали.

И у него был, можно сказать, кружок, он обучал несколько человек. И со мной занимался. По инициативе папы я поступила в Абрамцево. Мы тогда сдавали русский, математику, живописью, рисунок, композицию очно, не как сей - сдал ЕГЭ и поступил.

В Абрамцево я посещала спортивную секцию, лыжами занималась, у меня был первый взрослый разряд. К спорту меня тоже папа приучил. И в спортивной секции познакомилась с Серёжей. В конце обучения мы поженились.

По распределению выбрали Тарусу, приехали туда, а со временем построили там дом. Я занималась резьбой по дереву, потом меня перетянуло к более женскому искусству, увлеклась батиком. на вставке мои работы выполнены из китайского шёлка.

Сюжеты Виктория берёт разные, но авторский стиль сохраняется во всех работах.

- Это классический холодный батик, - объясняет Виктория. - Придумывается эскиз, увеличивается в размер работы, подкладывается снизу и переводится на шёлк. Потом используется контур: варится специальный состав (резиновый клей, масляная краска, парафин и канифоль).

Контур разный по цвету. И добавляю иногда акриловый контур, он с небольшими блестками. А расписываю шёлк специальными красителями.

Делаю не только панно, но и шарфы, платки. Шёлк использую разный: крепдешин, шифон, атлас, тонкий эксцельсиор, туаль. Крепдешин дает матовость, перламутр, атлас выделяет, подчёркивает цвет, на эксцельсиоре и туале цвета контрастней выглядят.

Сейчас ещё валяние освоила. Делаю большие палантины, абстрактные. Пробовала и горячий батик, ездила учиться в Москву. Интересно, но очень вредно. Там горячие пары парафина, они ядовитые. И в Индонезии, кто таким батиком занимается, больше 35 лет не живёт. Холодный вариант более экологичный.

А Серёжа, хотя учился работать с камнем, всегда любил дерево. И он сначала из цельного бревна резал изделия, они были маленькими. Потом сделал их большими, но они стали трескаться. Тогда он придумал свою технику набора из сухих досок.

Многие замечают, что цвета в наших работах перекликаются, мы вдохновляемся друг другом, мы - родственные души.

Работа Сергея Пилипенко. Цвета перекликаются с цветами Виктории.

Еще одна интересная шкатулка. Автор - Сергей Пилипенко.

- Наш сын Михаил закончил отделение работы с металлом, но дальше учиться не пошел, - говорит Виктория. - Он очень домашний. Пока учился, каждые выходные ездил домой.

И сейчас занимается эмалью, декоративные пейзажи рисует и этюды – это совсем другая, натурная живопись.

У нас вся семья - художники, для нас творчество – отдушина, спасение в этом мире.

А это работа Михаила Пилипенко.

Увидеть творения семьи Пилипенко и Евгения Столярова можно до 11 декабря. На первом этаже продолжается выставка Куинджи, а на втором этаже - абрамцевцы.

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