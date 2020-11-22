Калужанку бросили умирать в огне

Историю, которую мы вам сегодня расскажем, во многом характеризует наше современное общество. К сожалению, в нем полно безразличных людей.

Ночью 9 ноября в Калуге в доме №64 по улице Рылеева случился пожар. Причины его сейчас устанавливаются.

Заключений экспертиз на данный момент нет. Зато есть множество фактов, указывающих на то, что сразу несколько участников событий могут быть привлечены к ответственности.

Положительная женщина с отрицательными соседями

В пожаре погибла 69-летняя Ольга Васильевна Трубецкая. К нам в редакцию обратилась ее дочь Ольга. С одной лишь просьбой.

- Я хочу, чтобы эта трагедия была предана огласке, и следствие проходило досконально, - сказала нам Ольга, с которой мы встретились на пепелище. - Сейчас ходит много версий и разных слухов о том, чем занимались люди в момент пожара. К примеру, одни говорят, что соседка Анастасия суп варила и побежала будить людей из соседнего дома. От пожарных я услышала другую версию. У Анастасии якобы в момент пожара подруга была в гостях, она живет в соседнем доме. Хочется, чтобы все-таки опросили всех соседей, провели проверку на полиграфе и устранили нестыковки.

Погибшая Ольга Васильевна долгие годы работала в медицинской сфере, помогала калужанам. И после выхода на пенсию женщина не сидела дома. Устроилась на работу в аптеку.

- Она вела активный образ жизни, - продолжила рассказ Ольга. - Мама была добрым и хорошим человеком. Так как работала медицинским работником, все соседи бежали к ней за любой помощью. Дети к ней очень хорошо относились. Для всех она была бабушкой Олей. Некоторые люди задают мне сейчас странные вопросы. Не могла ли моя мама напиться? Это невозможно. Она была непьющим человеком. До последнего дня работала.

А вот с соседями Ольге Васильевне явно не повезло. Сама она жила в первой квартире частного дома. В третьей – постоянно менялись арендаторы. Жилье снимали граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана. Но с ними конфликтов у пенсионерки не было.

Соседи из второй квартиры – уже упомянутая Анастасия и Михаил – спокойно себя чувствовать Ольге Васильевне не давали.

- Мама жаловалась на них, потому что у соседей ночью всегда начиналась жизнь, - говорит Ольга. - Она постоянно говорила, что из этой квартиры вечно раздается грохот, происходят драки и разборки. Однажды я сама была свидетельницей того, как Михаил выкидывал Анастасию из дома. Мат стоял на всю улицу. Он выкидывал ее вещи, выталкивал из дома. Они даже не реагировали на то, что мы с мамой находимся от них в паре метров. Попытались как-то успокоить соседей, но это не получилось сделать, они были невменяемые.

Мама говорила о том, что боится оставить дом, что он может сгореть, - продолжает Ольга. - Не могу сказать о каких-то угрозах. Сама лично такого не слышала. Но у мамы были страхи. Постоянно говорили ей, чтобы она переезжала к нам, но вот все никак не собралась...

Ольга Васильевна рассказывала, что часто видела, как к дому приезжают какие-то непонятные люди. Соседка Анастасия выходила из дома и передавала в машину свертки. В ответ тоже что-то получала.

Пожар начался с двух левых окон, где Ольга Васильевна не жила.

Ночь пожара

Трагедия разыгралась в четвертом часу ночи и уже скоро на Ютубе появилось видео пожара. Его автор некий «Рома Ин». Мужчина, судя по каналу, работает в такси.

Видео пожара снимали из машины.

- Калуга. Рылеева. Пожар, - говорит мужчина за кадром на видео. – Начало эпопеи. Стою, курю, никого не трогаю. Смотрю, какой-то дымочек, что-то засветлелось. Оказалось, пожар у нас. Частный дом на Рылеева загорелся.

- Очень непонятное видео, - комментирует Ольга. - Понимаю, что этот человек, может быть, со стороны просто сидел и наблюдал. Но тоже хотелось бы понять, с какого момента он там находился? Что видел? Вполне возможно, что этот человек мог вызвать пожарных раньше, чем это сделали соседи. И тогда, быть может, маму удалось спасти…

У Ольги Васильевны в квартире было две комнаты. Одна из них была закрыта. Там жил сын, когда приезжал к маме. Как раз там и начался пожар. И это главная странность.

По словам Ольги, проводка в квартире была в хорошем состоянии. Да и нагрузку на нее в четвертом часу ночи могли дать только соседи из второй квартиры.

Железная дверь в квартиру Ольги Васильевны во время пожара была открыта.

Нестыковки и вопросы

Мы пообщались и с жителями соседних домов. Они тоже были в эту ночь на пожаре. Больше всего их смутило поведение Анастасии и Михаила. Эти шумные соседи вышли на улицу с сумками, в которых уже были собраны вещи.

- Очень резанул всем зонтик, который был в руках у Анастасии, - сказали очевидцы. - Может быть, они все знали о пожаре и заранее подготовились выходить из дома? При пожаре порой документы забудешь забрать, а тут даже зонтик взяли!

Есть в этом деле и многие другие шокирующие странности, на которые неплохо было бы обратить внимание компетентным органам.

- На даче показаний следователю Анастасия и Михаил сказали, что в третью квартиру они постучали, потому что увидели задымление, а мимо первой квартиры прошли, так как были с моей мамой в плохих отношениях, - сказала Ольга о явном свидетельстве оставления человека в опасности. - Мама не спала. Кровать находилась в одном углу, а тело нашли возле окна, в нескольких метрах от спального места. Может, получи она предупреждение о пожаре вовремя, успела бы спастись?

У пенсионерки была собака породы лабрадор. После пожара ее никто не видел. Понятно, что она могла испугаться и убежать, но прежде, как минимум, подняла бы тревогу. Почему это не сделала? Как и когда она пропала? После начала пожара или до? Убежала или ее нейтрализовали?

К нашему разговору присоединился еще один сосед – Валерий.

- Насколько я знаю, квартира Анастасии и Михаила находилась в социальном найме. А вот две другие были приватизированы. Соответственно, в случае пожара только собственники второй квартиры могут претендовать на новое жилье, - сказал Валерий. – Михаил пришел из тюрьмы несколько лет назад. Попал туда из-за наркотиков. Анастасия также была в полиции по этому поводу.

В заключение

Жильцов второй квартиры соседи погбишей Ольги Васильевны с момента пожара больше не видели. Так что выслушать их версию у нас нет никакой возможности. Но если Анастасия или Михаил вдруг прочитают эту статью, просим вас обратиться в редакцию, мы готовы встретиться и выслушать вас.

Оперативные комментарии в МЧС нам получить также не удалось. Редакция направила туда письменные запросы. Как только получим на них ответы, обязательно расскажем об их содержании.

В УМВД России по Калужской области сообщили, что дело передано в следственный комитет. В СК ответили, что заключение пожаро-технической экспертизы еще не готово. Ждем результатов.

Многое может прояснить водитель, который снимал пожар на видео и выложил ролик в Ютуб. Ольга просит его откликнуться.

Ольгу Васильевну, которая всю жизнь помогала людям, а в итоге при пожаре ее бросили ее умирать, конечно, не вернет. Но она и ее родственники заслуживают хотя бы на правду о ее смерти и на наказание виновных в трагедии, если таковые имеются.

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