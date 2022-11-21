Железная звездочка София Петрухина из Калуги бьет рекорды и мечтает стать следователем

На прошлой неделе София Петрухина стала финалисткой конкурса «Моя мечта», который проходил на нашем сайте, и выиграла планшет. Чтобы вручить подарок, мы приехали к ней в гости и пообщались с Софией и ее мамой Ириной Базик.

Девочка оказалась победителем по жизни. Вся стена в ее комнате увешана медалями и грамотами. В проекте «Волшебные сказки о детях-героях» София стала прототипом героини сказки со счастливым концом, которую назвали «Железной звездочкой». Точнее и не скажешь.

Начинается сказка с того, как девочка в детском доме, сидя в инвалидной коляске, загадывает желание на самодельном браслетике из бисера с металлическим кулончиком в виде звездочки.

Она хочет, чтобы ее забрала мама. Настоящая, родная, а не та, которая родила и не смогла вырастить.

Но из сказки в этой книжке только говорящий браслетик. А вот все остальное - чистая правда.

Не ждите чуда, чудите сами

София родом из Томска. Ребенок появился на свет с неизлечимой болезнью – расщепление позвоночника. Девочка не может ходить, но это не мешает ей вести полноценный образ жизни. Ведь за ее спиной всегда находится настоящий ангел-хранитель – приемная мама Ирина. Для Сони она самая близкая. Свою биологическую мать девочка называет чужой тетей.

Они встретились, когда Сонечке было 6 лет, а Ирине 56. Глаза боятся, руки делают – в 2016 году женщина забрала дочку в Козельск и, несмотря на почтенный возраст, научилась ухаживать за обездвиженным ниже пояса ребенком.

- Раньше с таким диагнозом дети быстро умирали, но сейчас медицина изучила эту болезнь и, как показала практика, при должном уходе и желании они могут вести довольно активный образ жизни, - рассказала Ирина. - Уже в 2017 году Соня выиграла свой первый марафон.

Все началось с коллективного забега в Москве. Мама Ира мириться с пассивным образом жизни гиперактивной дочери даже не собиралась. Только представьте, пожилая женщина пробежала более 42 км вместе с инвалидной коляской, в которой сидит восьмилетний ребенок, ради того, чтобы дочка получила золотую медаль.

- Сколько я знаю таких детей, они все талантливые, - с восхищением и уверенностью говорит Ирина. – По всей видимости, Господь если что-то недодал, то компенсировал им это чем-то другим.

После марафона женщина начала тренировать дочку самостоятельно. В Козельске стадиона нет, поэтому она возила ребенка в соседний город Сухиничи.

- Потом я прочитала про триатлон, - продолжает рассказ Ирина. – Спортивное троеборье: плавание, велогонка и легкоатлетический кросс. Ей бегать очень нравится. В дополнение мы купили ей хэндбайк (велосипед с ручным приводом – прим. ред.).

Как рассказала мама Софии, в соревнованиях по триатлону спортсмены преодолевают более 60 км. Первые 20 они плывут в открытой воде, потом пересаживаются на велосипед, а оставшуюся дистанцию пробегают. Турнир начинается рано утром, а заканчивается поздно вечером.

София с мамой ездила на соревнования по триатлону в Сочи в 2019 году. Только детям до 18 лет разрешают участвовать в каком-то одном виде многоборья: либо заплыв, либо велогонка, либо бег. Девочка выбрала бег и завоевала одну из медалей IRONSTAR 2019.

Тогда София только начинала плавать. Ирина нашла хорошего специализированного тренера в Калуге и семья переехала в областной центр, чтобы София могла заниматься адаптивным плаванием.

Купили здесь небольшую квартирку. Как сказала Ирина, на какую денег хватило. И теперь живут на два дома: в будние дни, на время тренировок, здесь, а на выходные уезжают обратно в Козельск. Там у них большой двухэтажный дом, где все оборудовано для ребенка с ограниченными возможностями. Есть лифт, пандус и необходимые медицинские тренажеры.

«А я еще и вышивать умею»

Водить Ирина начала в 50 лет, но до сих пор боится садиться за руль. Однако преодолевает страх ради дочери, ведь ее усилия не напрасны, девочка развивается очень стремительно.

Она шустрая и никогда не унывает, чем вдохновляет маму на очередные подвиги.

- У Сони очень активное сознание, - с восхищением говорит Ирина о дочери. - Она много рисует и пишет. При помощи картин она рассказывает целые истории. У нее получаются нарисованные анимации, когда герои оживают при быстром перелистывании страниц. Активно ведет дневник и записывает от руки все события, которые хочет запомнить. Снимает и монтирует видео. Только посмотрите, какой клип она сделала за пару минут, пока ждала меня во дворе.

Кроме всего этого с 2017 года девочка занимается танцами.

- Я нашла центр реабилитации в Калуге, - вспоминает Ирина как начиналось это увлечение. - Там проводят сразу комплекс: массаж, ЛФК. Мы сняли жилье и ходили на медицинские процедуры. София у меня до такой степени подвижная, что у нее домашняя кличка Тыгдынский конь. Она дома без коляски передвигается скачками при помощи рук, похожа на лошадку в этот момент.

- И на руках умею ходить, - добавила Соня, оторвавшись от планшета, в изучение которого ушла с головой сразу, как только его получила от нас.

- Да, она ноги вверх поднимает и проходит на руках, где на коляске не может проехать, - продолжает мама. - Оказалось, что центр только-только получил специальные коляски для танцев. Они как раз начали собирать первый танцевальный ансамбль из детей с ДЦП, чтобы улучшить их координацию. А мы тоже хотим танцевать. Вот с тех пор начали два раза в неделю ездить из Козельска в Калугу на танцы. Машины еще не было, добирались на нескольких автобусах с пересадками.

Больших успехов Соня достигла и в плавании. Девочка уже чемпион России среди юниоров. В мае этого года на «Парафесте» (Традиционном фестивале Паралимпийского спорта) она завоевала золотую и серебряные медали. А сразу после фестиваля в июне стала чемпионом первенства России. После трех заплывов у нее одна золотая и две серебряные медали.

Сестричка

В 2020 году у Сони появилась сестра Аленка с похожим диагнозом. Ирина взяла на воспитание вторую дочку с расщеплением позвоночника. Ребенок жил в Петровске-Забайкальском. Женщина год присматривалась к девочке в интернете. Она всё ждала, что кто-то заберет ее, но желающих взвалить на себя 17-летнего лежачего подростка не оказалось. Ирина же по сониному опыту знала, что этот диагноз - не приговор.

- Там Аленку запустили, - говорит Ирина. – Я ее забрала с одной полуживой почкой. До 16 лет девочка находилась в доме инвалидов в паллиативном отделении, где дети лежачие и кормят их из бутылочки. После удочерения мы поместили ее в московскую больницу. Целый год врачи приводили ее здоровье в порядок.

Школьного образования Аленка, конечно же, не получила.

- Она начала учиться у меня, - продолжает рассказ Ирина. - Сейчас проходит программу за 3 класс. Ей уже 19 лет. Теперь они вместе с Софией танцуют.

Обе девочки учатся в Центре дистанционного образования. Все общеобразовательные предметы им доступны. Также Центр предоставляет оборудование на время обучения: компьютер, видеокамеру, планшет - это как доска в классе обычной школы, ученик на нем пишет, а на экране компьютера учителя отображается результат.

Чужих детей не бывает

В отличие от Софии, у Аленки не асоциальные биологические родители. От нее отказались в роддоме по совету врачей.

- Она будет как овощ, - сказали родителям Алены в больнице. - Вам такой ребенок не нужен. Вы молодые, еще родите себе здоровых.

Сейчас Алена, при помощи Ирины, нашла родителей и наладила с ними общение. Они давно развелись и обзавелись новыми семьями. В разных ячейках общества у них родились здоровые дети. Иногда созваниваются по интернету с оставленной когда-то девочкой. Как рассказала мама Ира, биологический отец стал называть Аленку дочкой, а мать еще ни разу не произнесла это слово.

- Но я их даже винить не могу, - говорит Ирина. – Родилась она в деревне под Петровском-Забайкальским. Это глушь. Как говорят, Господь ищет пути, чтобы было лучше человеку. В тех краях нет таких возможностей для ухода и развития Аленки, как в Центральной России. Там в деревне, чтобы они сделали? Произошло бы тоже самое, что и в детском доме.

Рассказывая про родителей Аленки, Ирина совсем забыла, что по меркам ЦФО Козельск тоже деревня, где нет даже стадиона, и ей, пожилой хрупкой женщине, приходится постоянно ездить с двумя детьми в инвалидных креслах по разным городам, иногда перекладными, ради счастья и здоровья приемных дочерей.

Всего у Ирины Базик восемь детей. Четверых родила сама, остальные приемные. Другие дети уже выросли и живут отдельно.

Всю жизнь Ирина проработала учителем. Раньше преподавала химию и биологию, но от стресса получила паралич гортани. Любимую работу пришлось оставить. А причиной перелома в жизни стала случайная поздняя беременность.

Женщина в 43 года родила двойню. Дети были недоношенные. Врачи говорили, что один ребенок точно умрет, а второй будет инвалидом. От таких прогнозов, в одно мгновение, у Ирины парализовало горло.

Вопреки ожиданиям врачей, мама новорожденных дочек выходила. Оба ребенка живы и здоровы. Одна из них недавно закончила московский колледж издательского дела, а вторая заканчивает Перемышльский колледж МЧС, параллельно освоив курсы кинолога, она хочет работать с собаками в МЧС.

Светлое будущее

София же мечтает стать следователем.

- Недавно ей грамоту вручал глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, - со смехом вспомнила Ирина. – Он, когда узнал о мечте дочери, приказал нашему региональному прокурору Константину Жилякову помочь Софийке поступить в юридический. Прокурор должен найти учебное заведение, где есть пандусы и все необходимое для обучения детей с ограниченными возможностями. А если такого нет в Калуге, то должен оборудовать.

Мама же делает ставку на спорт. Тренеры считают, что София может сделать карьеру в большом спорте и женщина надеется на это. С другой стороны, одно другому не мешает. У 13-летней девочки вся жизнь впереди и волевой гиперактивный характер.

- С такой целеустремленностью, я думаю, она добьется всего, чего бы ни захотела, - уверена Ирина.

София – звездная девочка, считает Ирина Базик. Ей помогают и высокопоставленные чиновники, и благотворительные фонды, вот только одно заветное желание за деньги не купишь. Девочка мечтает о встрече с кумиром - мега популярным блогером Иваном Дипинсом. Именно об этом она попросила «Ёлку желаний» перед новым 2023 годом.

- Она подстриглась, как он, и покрасилась, - сетует мама. – Такие шикарные волосы отрезала. У нее его фотографии на аватарке. Постоянно следит за стримами этого мальчика. Если ей повезет, и он с нами встретится, это будет фантастика.

В понедельник Софию госпитализировали на три недели для плановой операции на позвоночнике. А после нее Железная звездочка продолжит путь к своим мечтам. И мы ни грамма не сомневаемся, что все у нее получится!

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